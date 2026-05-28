Quốc tế

Nóng: Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Huệ Bình

(NLĐO) – Đài ABC News dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết nước này đã thực hiện các cuộc không kích mới vào khu vực phía Nam Iran.

Trong đó, mục tiêu đánh phá là một căn cứ quân sự được cho là đang đe dọa trực tiếp các lực lượng Mỹ cũng như hoạt động vận tải hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, vị quan chức này cũng cho biết thêm rằng quân đội Mỹ đã kịp thời đánh chặn và bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran có hành vi đe dọa tương tự.

Nóng: Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran - Ảnh 1.

Các tàu chở hàng ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas - Iran. Ảnh: AP

Trong khi đó, thông thông tin của NBC News, các đợt oanh tạc diễn ra ở vị trí gần TP Bandar Abbas thuộc miền Nam Iran, nơi quân đội Mỹ đã phá hủy một trạm điều khiển mặt đất của đối phương.

Số UAV bị bắn hạ được xác định là thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), song chúng chưa kịp đánh trúng bất kỳ mục tiêu quân sự hay dân sự nào. 

Dù vậy, phía Mỹ khẳng định đây hoàn toàn là các cuộc tấn công mang tính phòng vệ, có quy mô giới hạn và không mang ý nghĩa tái khởi động các chiến dịch quân sự lớn chống lại Iran.

Ở chiều ngược lại, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin trên ứng dụng Telegram rằng đã có 3 tiếng nổ lớn được ghi nhận ở phía Đông TP Bandar Abbas vào lúc 1 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), khiến hệ thống phòng không của thành phố phải kích hoạt trong vài phút. 

Hiện tại, nguyên nhân và vị trí chính xác của các vụ nổ vẫn đang được phía Iran điều tra.

Động thái quân sự trên diễn ra ngay sau cuộc họp nội các vào ngày 27-5 của Mỹ. Trong cuộc họp, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định sẽ không một ai được phép kiểm soát eo biển Hormuz.

Trước đó hôm 25-5, một quan chức Mỹ cũng  tiết lộ với đài NBC News rằng quân đội nước này từng thực hiện các cuộc tấn công “rất hạn chế” và “với độ chính xác rất cao” nhắm vào Iran, ngay sau khi IRGC tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa, UAVvà triển khai các tàu cao tốc nhỏ.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump đe dọa quân sự chưa từng có nhằm vào Oman

Tổng thống Donald Trump đe dọa quân sự chưa từng có nhằm vào Oman

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “thổi bay” Oman nếu nước này không “hành xử đúng mực”.

Điểm nóng xung đột ngày 27-5: Đàm phán Iran - Mỹ "ngoài cứng trong mềm"?

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định mặc dù đàm phán Mỹ - Iran chưa có đột phá, có một số tín hiệu lạc quan khi hai bên dường như sẵn sàng nới lỏng lập trường.

Nga tiết lộ loạt mục tiêu mới ở thủ đô Kiev ở Ukraine

(NLĐO) - Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các hầm trú ẩn được quân đội Ukraine sử dụng ở Kiev.

