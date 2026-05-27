HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga tiết lộ loạt mục tiêu mới ở thủ đô Kiev ở Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các hầm trú ẩn được quân đội Ukraine sử dụng ở Kiev.

Nga công bố kế hoạch tấn công lớn vào Kiev - Ảnh 1.

Nghị sĩ cấp cao Andrey Kartapolov, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Ảnh: SPUTNIK

Theo RT, nghị sĩ cấp cao Andrey Kartapolov, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố quân đội nước sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các hầm trú ẩn được các chỉ huy và lãnh đạo quân đội Ukraine sử dụng để đáp trả các vụ tấn công mà Moscow cáo buộc Kiev nhắm vào dân thường.

Nga cho biết đó sẽ là các cuộc tấn công có hệ thống vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô Ukraine để trả đũa.

Ông Kartapolov nhấn mạnh "sự kiên nhẫn của Nga đã cạn kiệt" nên Moscow sẽ từ bỏ cam kết tự đặt ra là không nhắm mục tiêu vào thủ đô của Ukraine.

Khi được hỏi về các mục tiêu tiềm năng, vị nghị sĩ này cho biết cả tòa nhà Verkhovnaya Rada (quốc hội Ukraine) lẫn văn phòng của Tổng thống Volodymir Zelensky đều không được coi là “trung tâm ra quyết định”, bởi các nghị sĩ Ukraine không kiểm soát quân đội, bản thân ông Zelensky thậm chí không còn đến văn phòng nữa.

“Các trung tâm ra quyết định là các trung tâm chỉ huy và kiểm soát kiên cố dưới lòng đất” - cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi người nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine và cảnh báo người dân địa phương tránh xa các khu vực quân sự, công nghiệp và chính phủ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cũng đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.

Sau cuộc điện đàm, ông Rubio cho biết ông đã chuyển lời nhắn của ông Lavrov tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi đã nói chuyện với ông ấy hôm qua về vấn đề đó và một vài chủ đề khác, và rõ ràng là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu ông ấy gọi cho tôi để chuyển lời nhắn trực tiếp đến tổng thống Mỹ, và tôi đã làm như vậy" - tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Rubio.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bình luận: "Kiev là một nơi nguy hiểm trong nhiều năm qua. Mối nguy hiểm trong tất cả cuộc xung đột này, khi chúng tiếp diễn, là chúng luôn tiềm ẩn nguy cơ leo thang".

Liên minh châu Âu (EU) đã công khai bác bỏ những lời đe dọa này, cáo buộc Moscow "leo thang không thể chấp nhận được".

Quân đội Nga khẳng định họ không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự thuần túy ở Ukraine mà chỉ tập trung vào các cơ sở quân sự hoặc lưỡng dụng.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 25-5: Ukraine sắp "hạ được 1.000 UAV cùng lúc"

Điểm nóng xung đột ngày 25-5: Ukraine sắp "hạ được 1.000 UAV cùng lúc"

(NLĐO) - Một quan chức Ukraine khẳng định Kiev hiện dẫn đầu NATO về đổi mới chiến trường và có thể cung cấp những bài học thực chiến quý giá cho Mỹ và Israel.

Nhiều nước lớn trong NATO nói "không” với tăng viện trợ quân sự cho Ukraine

(NLĐO) - Đề xuất bắt buộc mọi thành viên NATO chi 0,25% GDP viện trợ quân sự cho Ukraine khó được thông qua bởi vấp phản đối từ 5 thành viên “có tiếng nói”.

Điểm nóng xung đột ngày 13-5: Ukraine "khóa chặt" tuyến huyết mạch của Nga

(NLĐO) - Máy bay không người lái Ukraine có thể tấn công các mục tiêu nằm sâu từ 160 đến 200 km phía sau tiền tuyến của Nga.

Ukraine Donald Trump Bộ Quốc phòng Nga Kiev Rubio
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo