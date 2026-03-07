NÓNG: Mỹ sẽ bắt đầu hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng trong 45 ngày tới

Theo Guardian, ông Brandon Lord, một quan chức cấp cao của Cơ quan Hải quan và biên phòng Mỹ (CBP), cho biết trong một hồ sơ gửi lên Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ hôm 6-3 rằng số tiền bị giữ lại liên quan đến các loại thuế đối ứng ước tính là khoảng 166 tỉ USD.

CBP đang nghiên cứu một hệ thống để hoàn trả số tiền và hy vọng hệ thống này sẽ đi vào hoạt động trong vòng 45 ngày, theo NPR.

Các container hàng hóa được xếp gần cần cẩu tại cảng Tacoma ở Washington - Mỹ - Ảnh: AP

Tuyên bố này được đưa ra khi các luật sư chính phủ đang gặp gỡ một thẩm phán thương mại liên bang để thảo luận về quy trình hoàn trả tiền cho khoảng 330.000 đơn vị, là những nhà nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Mỹ.

Trang web của Tòa án Thương mại quốc tế cho biết cuộc họp sẽ là một "hội nghị kín", trong khi Thư ký tòa án Gina Justice mô tả đó là một "hội nghị dàn xếp".

Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - một đạo luật năm 1977 được thiết kế để giải quyết các tình trạng khẩn cấp quốc gia - không cung cấp cơ sở pháp lý cho hầu hết các loại thuế quan được gọi là "thuế đối ứng" mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Tòa án cũng phán quyết rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã vượt quá thẩm quyền khi ban hành chúng vào năm 2-2025. Tuy nhiên, quyết định này không nêu chi tiết về cách các nhà nhập khẩu sẽ được hoàn tiền, dẫn đến hàng loạt vụ kiện.

Hôm 4-3, Thẩm phán Richard Eaton của Tòa án Thương mại quốc tế đã ra phán quyết yêu cầu CBP phải bắt đầu hoàn trả thuế đối ứng - kèm theo lãi suất - cho các nhà nhập khẩu bằng cách sử dụng các hệ thống hiện có.

“Cơ quan hải quan biết cách làm việc này” - ông Eaton nói tại tòa. Ông cho biết cơ quan này có thể hoàn tiền dễ dàng trên hệ thống của mình và việc hoàn tiền thường xuyên được thực hiện khi phát hiện các nhà nhập khẩu đã trả thừa tiền ban đầu.

Tuy nhiên, trong bản thông báo gửi lên Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ hôm 6-3, CBP cho biết hệ thống máy tính của họ không đủ khả năng xử lý ngay lập tức lượng lớn yêu cầu hoàn thuế, vì vậy họ xây dựng một quy trình tinh gọn, không yêu cầu các nhà nhập khẩu phải đệ đơn kiện riêng lẻ.

Hệ thống hoàn thuế được đề cập sẽ sử dụng cùng một cổng thông tin điện tử mà các nhà nhập khẩu hiện đang dùng để theo dõi hoặc điều chỉnh các tờ khai hải quan của họ.