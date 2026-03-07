NÓNG: Mỹ sẽ bắt đầu hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng trong 45 ngày tới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

NÓNG: Mỹ sẽ bắt đầu hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng trong 45 ngày tới

Anh Thư

(NLĐO) - Cơ quan hải quan Mỹ đang chuẩn bị một hệ thống nhằm hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng cho khoảng 330.000 nhà nhập khẩu.

Theo Guardian, ông Brandon Lord, một quan chức cấp cao của Cơ quan Hải quan và biên phòng Mỹ (CBP), cho biết trong một hồ sơ gửi lên Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ hôm 6-3 rằng số tiền bị giữ lại liên quan đến các loại thuế đối ứng ước tính là khoảng 166 tỉ USD.

CBP đang nghiên cứu một hệ thống để hoàn trả số tiền và hy vọng hệ thống này sẽ đi vào hoạt động trong vòng 45 ngày, theo NPR.

Mỹ sẽ hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng, có thể bắt đầu trong 45 ngày tới - Ảnh 1.

Các container hàng hóa được xếp gần cần cẩu tại cảng Tacoma ở Washington - Mỹ - Ảnh: AP

Tuyên bố này được đưa ra khi các luật sư chính phủ đang gặp gỡ một thẩm phán thương mại liên bang để thảo luận về quy trình hoàn trả tiền cho khoảng 330.000 đơn vị, là những nhà nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Mỹ.

Trang web của Tòa án Thương mại quốc tế cho biết cuộc họp sẽ là một "hội nghị kín", trong khi Thư ký tòa án Gina Justice mô tả đó là một "hội nghị dàn xếp".

Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - một đạo luật năm 1977 được thiết kế để giải quyết các tình trạng khẩn cấp quốc gia - không cung cấp cơ sở pháp lý cho hầu hết các loại thuế quan được gọi là "thuế đối ứng" mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Tòa án cũng phán quyết rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã vượt quá thẩm quyền khi ban hành chúng vào năm 2-2025. Tuy nhiên, quyết định này không nêu chi tiết về cách các nhà nhập khẩu sẽ được hoàn tiền, dẫn đến hàng loạt vụ kiện.

Hôm 4-3, Thẩm phán Richard Eaton của Tòa án Thương mại quốc tế đã ra phán quyết yêu cầu CBP phải bắt đầu hoàn trả thuế đối ứng - kèm theo lãi suất - cho các nhà nhập khẩu bằng cách sử dụng các hệ thống hiện có.

“Cơ quan hải quan biết cách làm việc này” - ông Eaton nói tại tòa. Ông cho biết cơ quan này có thể hoàn tiền dễ dàng trên hệ thống của mình và việc hoàn tiền thường xuyên được thực hiện khi phát hiện các nhà nhập khẩu đã trả thừa tiền ban đầu.

Tuy nhiên, trong bản thông báo gửi lên Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ hôm 6-3, CBP cho biết hệ thống máy tính của họ không đủ khả năng xử lý ngay lập tức lượng lớn yêu cầu hoàn thuế, vì vậy họ xây dựng một quy trình tinh gọn, không yêu cầu các nhà nhập khẩu phải đệ đơn kiện riêng lẻ.

Hệ thống hoàn thuế được đề cập sẽ sử dụng cùng một cổng thông tin điện tử mà các nhà nhập khẩu hiện đang dùng để theo dõi hoặc điều chỉnh các tờ khai hải quan của họ.

Ngày 5-3, một nhóm gồm 24 bang của Mỹ đã kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế vì áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% lên toàn bộ đối tác thương mại. Đây là mức thuế mới sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế đối ứng của ông Donald Trump hôm 20-2.

Các bang khởi kiện cho rằng thuế mới cũng là bất hợp pháp, bởi theo họ, đạo luật ông Donald Trump - Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - vốn được dùng để giải quyết các tình huống khẩn cấp, ngắn hạn về tiền tệ, chứ không phải vấn đề thâm hụt thương mại đã tồn tại từ lâu.

Từ nửa đêm 24-2 (giờ Mỹ), hàng hóa các nước nhập khẩu vào Mỹ đã bắt đầu chịu thuế tạm thời 10%. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cũng dừng thu các loại thuế liên quan đến IEEPA. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 4-3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thuế nhập khẩu bổ sung 15% sẽ có hiệu lực vào "một thời điểm nào đó trong tuần này".

Thuế nhập khẩu bổ sung có hiệu lực trong tối đa 150 ngày. Sau đó, việc gia hạn phải được quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Tin liên quan

Thuế đối ứng bị Tòa án Tối cao bác, Tổng thống Donald Trump tung phương án mới

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích quyết định của Tòa án Tối cao về việc bác bỏ hầu hết mức thuế đối ứng mà ông ban hành là "vô cùng đáng thất vọng"

Tòa án Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Donald Trump lập tức hành động

(NLĐO) - Tòa án Mỹ hôm 28-5 ra phán quyết chặn kế hoạch áp thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump khi cho rằng ông đã vượt quá thẩm quyền.

Triển vọng đàm phán về thuế đối ứng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận thuế quan tiềm năng giữa hai nước trong cuộc gặp tại Nhà Trắng.

Donald Trump nhập khẩu thuế quan hải quan Mỹ thuế đối ứng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo