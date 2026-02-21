Thuế đối ứng bị Tòa án Tối cao bác, Tổng thống Donald Trump tung phương án mới

"Những phương án khác sẽ được sử dụng để thay thế những phương án mà tòa án đã bác bỏ một cách sai lầm" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 20-2 về thuế đối ứng.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ sớm áp đặt mức thuế toàn cầu mới 10% dựa trên cơ sở pháp lý khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 20-2 - Ảnh: AP

"Chúng ta có những phương án thay thế, những phương án tuyệt vời, có thể là nhiều tiền hơn. Chúng ta sẽ thu về nhiều tiền hơn và nhờ đó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều" - ABC News dẫn lời ông Donald Trump cho biết.

Song song đó, tổng thống Mỹ cũng chỉ trích quyết định của Tòa án Tối cao là "vô cùng đáng thất vọng".

"Tôi cảm thấy xấu hổ về một số thành viên của tòa án, thực sự rất xấu hổ, vì họ không đủ can đảm để làm điều đúng đắn cho đất nước chúng ta" - ông nói thêm.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ hầu hết các mức thuế quan mà ông Donald Trump đã áp đặt lên nhiều quốc gia từ năm ngoái.

Theo ABC News, phán quyết đã giáng một đòn mạnh vào nền tảng chương trình kinh tế của ông Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, cũng là một trong những mục tiêu chính trị lâu dài của ông.

Tổng thống Mỹ đã công khai vận động hành lang tòa án trong nhiều tháng để phán quyết có lợi cho ông.

Đa số thẩm phán tòa án cho rằng Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) không trao cho nhà lãnh đạo Mỹ quyền đơn phương áp đặt thuế quan. Quốc hội, chứ không phải tổng thống, mới là cơ quan có quyền áp đặt thuế quan và thuế.