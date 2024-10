Nông nghiệp bền vững: Giải pháp cho an ninh lương thực

Tác giả Trần Đại Lâm trình bày nghiên cứu

Ngày 9-10, tại TP HCM diễn ra hội thảo khoa học quốc gia nông nghiệp bền vững vì an ninh lương thực và an toàn thực phẩm. Sự kiện do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TP HCM phối hợp cùng Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam, Trường ĐH Tiền Giang, Trường ĐH Cần Thơ tổ chức.

Có 150 báo cáo gửi đến hội thảo tập trung về biến đổi khí hậu và môi trường, tận dụng tài nguyên phụ phẩm và phát triển nguồn nguyên liệu mới, khoa học và công nghệ xanh bảo quản - chế biến nông sản thực phẩm, thực phẩm và súc khoẻ, phát triển sản phẩm và mô hình mới.

Trong lĩnh vực thuỷ sản, nhóm tác giả của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã nghiên cứu về công nghệ Biofloc - một giải pháp tiên tiến giúp cải thiện chất lượng nước ao nuôi, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm thiểu bệnh tật cho vật nuôi.

Song song đó, tác giả đến từ Trường ĐH Tiền Giang đã tập trung nghiên cứu về mật độ nuôi tối ưu cho cá chạch lấu được xác định mức 50 con/m3 trong hệ thống bể lọc tuần hoàn là hiệu quả nhất…

Biến đổi khí hậu và áp lực gia tăng về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững đang trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc tích hợp công nghệ tiên tiến, xây dựng chuỗi giá trị bền vững và thích ứng với các thách thức môi trường đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể và đa chiều.