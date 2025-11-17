Nông nghiệp toàn cầu thiệt hại nặng vì thiên tai

Một báo cáo mới của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã đưa ra đánh giá toàn diện nhất từ trước đến nay về việc hạn hán, lũ lụt, bão, nắng nóng đại dương và sâu bệnh đang làm suy yếu an ninh lương thực toàn cầu như thế nào.

Theo báo cáo, các thảm họa này đã gây thiệt hại 3.260 tỉ USD đối với nông nghiệp trong 33 năm qua, làm giảm nguồn cung lương thực toàn cầu và khiến tình trạng đói trầm trọng hơn. Châu Á, châu Mỹ và châu Phi là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong bối cảnh đó, các công nghệ số đang trở thành một bước ngoặt trong quản lý rủi ro thiên tai. Báo cáo đã nêu bật cách công cụ số như trí tuệ nhân tạo (AI), viễn thám, hệ thống cảnh báo sớm… đang giúp nông dân dự báo rủi ro tốt hơn. Chẳng hạn, các cộng đồng sử dụng hệ thống cảnh báo sớm đã có thể sơ tán tới 90% người thuộc nhóm có nguy cơ trước khi thiên tai ập đến.

Một nông dân đi trên hồ đã cạn nước do hạn hán bên ngoài TP Beed - Ấn Độ. Ảnh: AP

Trong khi đó, bộ công cụ về rủi ro khí hậu của FAO tích hợp dữ liệu toàn cầu để hướng dẫn lập kế hoạch nông nghiệp trong hơn 200 dự án. Nền tảng SoilFER của FAO kết nối dữ liệu về đất và phân bón để thúc đẩy canh tác bền vững và hiệu quả. Hệ thống giám sát và cảnh báo sớm sâu keo mùa thu (FAMEWS) đang giúp các nước theo dõi sự bùng phát sâu bệnh ở hơn 60 quốc gia...

Bất chấp những tiến bộ nhanh chóng, báo cáo cảnh báo rằng vẫn còn hơn 2,6 tỉ người chưa được tiếp cận internet. Trong đó, nhiều người là nông dân, dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro khí hậu và thiên tai. FAO kêu gọi các chính phủ, đối tác quốc tế và lĩnh vực tư nhân mở rộng cơ sở hạ tầng số, nâng cao năng lực số và tích hợp các công nghệ này vào chiến lược nông nghiệp quốc gia.