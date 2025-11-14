Từ Indonesia, nhà vô địch thế giới Phạm Văn Mách đã trả lời phỏng vấn riêng với Báo Người Lao Động.

Giải Vô địch thể hình và fitness thế giới lần thứ 16 - 2025 diễn ra tại thành phố Batam (Indonesia) trong các ngày từ 14 đến 17-11, quy tụ hàng trăm VĐV của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đội tuyển Việt Nam với lực lượng hùng hậu gồm 23 lực sĩ đã có mặt tại thành phố Batam với quyết tâm giành các thứ hạng cao nhất.

Phạm Văn Mách lần thứ 7 giành danh hiệu vô địch thế giới

Tranh tài ở hạng 55kg nam, lực sĩ quê An Giang Phạm Văn Mách đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lần thứ 7 trong sự nghiệp lên ngôi vô địch thế giới (2001, 2009, 2010, 2014, 2017, 2023, 2025). Anh cũng có 7 danh hiệu vô địch châu Á cùng nhiều lần giành HCV SEA Games, HCV các giải vô địch Đông Nam Á.



Thành tích này là niềm khích lệ lớn lao cho Phạm Văn Mách khi anh theo đuổi niềm đam mê thể hình và là một trong những gương mặt xuất sắc nhất thế giới ở hạng 55 kg dù đã bước sang tuổi 49.

Ngoài thể hình, Phạm Văn Mách thường xuyên tham gia hoạt động ca hát, đóng phim, tham gia các game show và mở phòng tập gym, thu hút rất nhiều nhân vật của giới showbiz tham gia tập luyện.



Phạm Văn Mách và danh hiệu vô địch thế giới thứ 7 trong sự nghiệp

Từ Indonesia, anh bồi hồi cho biết cảm xúc dâng trào sau chiến tích vẻ vang và kỳ vọng vào màn trình diễn của tuyển thể hình Việt Nam tại giải:



"Thực sự ở thời điểm này, Mách không biết diễn tả thế nào về cảm xúc của mình với lần thứ 7 vô địch thế giới. Các VĐV bạn cùng hạng cân 55 kg đồng đều và rất mạnh, cho nên, cuộc đọ sức thực sự khốc liệt. Được xướng tên ở vị trí cao nhất, Mách thực sự hạnh phúc vì đã hoàn thành nhiệm vụ do BHL giao phó.

Thành tích này chắc chắn là cột mốc đáng nhớ, một phần vì Mách không thể tham dự giải năm 2024 dù vừa vô địch một năm trước đó. Mách đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, gần 5 tháng cho chuyến thi đấu giải thế giới lần này. Mách vui vì được góp một phần công sức vào thành tích chung của cả đoàn và chúc các tuyển thủ Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại giải lần này".

Nhà vô địch thế giới Phạm Văn Mách chia sẻ cảm xúc



