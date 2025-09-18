HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Nóng: Sử dụng tài chính Công đoàn giải quyết chế độ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách nghỉ việc

MAI CHI

(NLĐO)- Chính phủ yêu cầu Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách muộn nhất là ngày 1-11-2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/2025 về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183 ngày 1-8-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hiệu lực từ 17-9-2025. 

Trong đó, có quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính Công đoàn) trước ngày 15-1-2019 mà nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nóng: Sử dụng tài chính Công đoàn giải quyết chế độ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách nghỉ việc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hùng (bìa phải), cán bộ Công đoàn chuyên trách thuộc LĐLĐ quận 12, TP HCM (cũ) phải nghỉ việc khi thực hiện sắp xếp bộ máy

Đối với trường hợp có tuổi đời dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu (quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020) thì hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi như sau:

- Được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

- Trường hợp đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để hưởng lương hưu quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024 thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Đối với người có tuổi đời còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu (quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP) thì hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi như sau:

- Được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

- Trường hợp đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để hưởng lương hưu quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024 thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH; Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Được trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu (quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020). Được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng BHXH bắt buộc, từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp có tuổi đời còn trên 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu (quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020) thì được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi như sau:

- Được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

- Trường hợp đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để hưởng lương hưu quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024 thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH. Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu (quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP). Được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng BHXH bắt buộc, từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo các quy định nêu trên thì cán bộ Công đoàn chuyên trách được hưởng chính sách thôi việc như sau:

- Được hưởng trợ cấp thôi việc một lần bằng 0,6 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc.

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc.

- Được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc hưởng BHXH một lần theo quy định của pháp luật về BHXH.

- Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP) thì được hưởng các chính sách:

- Được hưởng ngay lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.

- Được hưởng trợ cấp một lần tỉnh theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu (theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP) đến thời điểm nghỉ việc như sau:

+ Trường hợp có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng. 

+ Trường hợp có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Nguồn kinh phí chi trả các khoản trợ cấp nêu trên cho cán bộ Công đoàn chuyên trách được lấy từ nguồn tài chính Công đoàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách; chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các cấp lập danh sách đối tượng tự nguyện có đơn xin nghỉ việc, lập dự toán kinh phí thực hiện và ban hành quyết định nghỉ việc hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý đối với cán bộ công đoàn chuyên trách quy định tại Nghị quyết này; thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách muộn nhất là ngày 1-11-2025;

Nguồn tài chính Công đoàn bảo đảm đủ toàn bộ khoản kinh phí tương đương với số tiền đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm hưu trí và tử tuất cho thời gian người lao động được nghỉ hưu trước tuổi trong thời gian từ đủ 5 năm đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu.

Theo thống kê, trước 1-7-2025, cả nước có 574 cán bộ công đoàn chuyên trách ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ trước ngày 15-1-2019, trong đó, có 521 người đang công tác tại Công đoàn cấp tỉnh, thành phố và Công đoàn cấp trên cơ sở.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 1814/BNV-TCBC trước đó, đối tượng này không đáp ứng điều kiện để được hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024 (sửa đổi bởi Nghị định 67/2025) khi tổ chức lại bộ máy chính trị.



