Thời sự

NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM chính thức ban hành quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh trên địa bàn TP, áp dụng từ năm học này

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, vừa ký văn bản ban hành quy định thời gian giờ vào học, tan học đối với học sinh các cấp trên địa bàn TP. 

Theo đó, thực hiện Công văn số 4555/2025 của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT đề nghị khung thời gian học hằng ngày đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn TP năm học 2025 - 2026 như sau: 

Đối với giáo dục mầm non

Thời gian mở cửa trường: Từ 6 giờ 30 phút

- Thời gian đón trẻ: Từ 7 giờ trở đi, không trễ hơn 8 giờ

- Thời gian trả trẻ: Từ 16 giờ

Các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.

- Ảnh 1.

Sở GD-ĐT TP HCM chính thức ban hành quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh trên địa bàn TP, áp dụng từ năm học này

Đối với giáo dục phổ thông: 

-Buổi sáng: Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi sáng: Từ 7 giờ trở đi và không trễ hơn 8 giờ. Thời gian kết thúc buổi học sáng:  Không trước 10 giờ 30 phút

-Buổi chiều: Thời gian vào tiết đầu tiên của buổi chiều không sớm hơn 13 giờ và không trễ hơn 13 giờ 30. Thời gian kết thúc buổi học chiều: Không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.

Nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường. Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.

Đối với các trường học nằm gần nhau trên cùng một trục đường cần phối hợp bố trí lệch giờ tan học (tối thiểu 15 phút) nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khoá biểu linh hoạt, phù hợp đảm bảo đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị.

UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phản ánh, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm.

Theo Sở GD-ĐT TP, việc ban hành văn bản quy định giờ vào học, tan học của học sinh các cấp năm học 2025 – 2026 để các cơ sở giáo dục có căn cứ chung xây dựng thời khóa biểu. 

Cân nhắc dạy học ngày thứ 7

Đối với những trường đã tổ chức dạy 2 buổi/ngày, các tiết học vào sáng thứ 7 dùng để tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt hoặc các hoạt động giáo dục khác theo nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Đối với những trường chưa đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày, để đảm bảo thời lượng chuyển tải các nội dung Chương trình GDPT, nhà trường ưu tiên sắp xếp học trái buổi trong tuần, chỉ khi thực sự không đủ điều kiện mới bố trí tiết học sáng thứ 7.

Như vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục vào thứ 7 được xem xét, cân nhắc linh hoạt trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu thực tiễn của từng trường, từng địa bàn.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM: Sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút

Sở GD-ĐT TP HCM: Sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút

(NLĐO)- Giờ vào học buổi sáng của học sinh không bắt đầu trước 7 giờ và sau 8 giờ. Thời gian tan học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

(NLĐO) - Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều

Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng

(NLĐO)- Nếu sắp xếp được, các trường nên hạn chế học thứ 7. Một số trường đã chuyển thứ 7 thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là hướng đi đáng cân nhắc

