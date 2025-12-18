NÓNG: Xe cứu thương tông xe đầu kéo rồi bốc cháy ngùn ngụt, 3 người tử vong

Hơn 0 giờ ngày 18-12, tại khu vực trạm dừng nghỉ Km41 trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây (hướng Long Thành đi Dầu Giây), thuộc xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

CLIP ghi lại sự việc nghiêm trọng

Theo thông tin ban đầu, xe cứu thương mang biển số 51B-512... đã va chạm mạnh vào phía sau xe đầu kéo 38H-021... kéo theo sơ-mi rơ-moóc 38R-018... do tài xế N.V.K. (45 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo đang dừng đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Cú va chạm khiến xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Trên xe có 5 người:

2 người kịp thoát ra ngoài, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh.

3 người bị mắc kẹt trong xe và tử vong do cháy.

Xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Danh tính các nạn nhân ban đầu được xác định: Ông Võ Văn Huấn (75 tuổi, Gia Lai) - được cứu sống; bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi, Gia Lai) - được cứu sống.

HIện trường vụ tai nạn

Bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi, bệnh nhân) tử vong.

Ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi) tử vong.

Lái xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy (chưa rõ nhân thân) tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT số 8 - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an xã Xuân Quế điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.