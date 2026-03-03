HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nốt mụn nhỏ khiến nam sinh 17 tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

D.Thu

(NLĐO) - Từ một nốt mụn bọc ở vùng mông, nam sinh rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hai phổi đầy ổ áp xe, tổn thương hoại tử lan rộng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết khoảng một tháng trước nhập viện, bệnh nhân xuất hiện mụn bọc vùng mông nhưng không đi khám.

img

Nam sinh nguy kịch do nhiễm khuẩn từ nốt mụn bọc vùng mông. Ảnh: Đặng Thanh

Bốn ngày trước khi vào viện, em mệt mỏi, ho nhiều, khó thở tăng dần. Khi nhập viện tuyến dưới, bệnh nhân sốt 38,8 độ C, tím tái, lơ mơ, mạch nhanh, không bắt được mạch quay, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân phải thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao. Kết quả chụp CT cho thấy nhiều ổ áp xe ở hai phổi, kèm tràn khí, tràn dịch màng phổi. Vùng mông – cùng cụt xuất hiện nhiều ổ áp xe lan rộng, hoại tử mô mềm nghiêm trọng.

Bác sĩ xác định nguyên nhân do tụ cầu vàng kháng thuốc (MRSA) từ ổ nhọt vùng mông xâm nhập máu gây nhiễm trùng huyết, hình thành ổ bệnh tại phổi. Bệnh nhân được dẫn lưu mủ hai bên màng phổi, phẫu thuật cắt lọc nhiều lần và đặt hệ thống hút áp lực âm để làm sạch vết thương.

Sau ba tuần điều trị tích cực, tình trạng hô hấp cải thiện song vùng mông khuyết phần mềm khoảng 60%, cơ mông teo gần hoàn toàn. Bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật tạo hình che phủ tổn thương.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và liên chuyên khoa, bệnh nhân hồi sức kéo dài rất dễ loét tỳ đè vùng cùng cụt – khu vực ẩm ướt, dễ nhiễm bẩn, tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập máu. Phẫu thuật tạo hình vùng này đặc biệt khó do gần hậu môn, nguy cơ nhiễm trùng cao. Hai tuần sau mổ, bệnh nhân này có thể ngồi dậy, vết thương gần liền và đang tập phục hồi chức năng.

Chuyên gia khuyến cáo không chủ quan với nhọt, áp xe ngoài da, nhất là ở vị trí kín đáo. Khi sưng đau, mưng mủ kéo dài cần đi khám sớm để tránh nhiễm khuẩn lan rộng, dẫn tới nhiễm trùng huyết nguy hiểm.

Cảnh báo sai lầm khi trị mụn

Cảnh báo sai lầm khi trị mụn

Mụn trứng cá không nguy hiểm đến tính mạng nhưng làm ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, từ đó khiến nhiều người tự ti, mặc cảm, thậm chí trầm cảm

Thiếu nữ 15 tuổi nguy kịch do nhiễm tụ cầu vàng

(NLĐO) - Bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng từ các tổn da do mụn trứng cá. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Từ vết xước nhỏ khi đá bóng, nam sinh nhiễm tụ cầu vàng

(NLĐO) - Thiếu niên 15 tuổi được chẩn đoán viêm xương tủy do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng kháng thuốc. Trước khi bị bệnh, nam sinh có chơi đá bóng và bị xây xước chân nhưng không để ý

