Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội tràn ngập các đoạn video ngắn ghi lại cảnh những con đỉa dài khoảng 5-7cm bò lổm ngổm trên khuôn mặt đầy mụn của khách hàng. Trong không gian của một spa, nhân viên thản nhiên dùng tay đặt đỉa vào đúng các nốt mụn viêm để chúng hút máu thải độc.

Phản khoa học

Những clip này thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trái chiều. Người thì tò mò về sự kỳ diệu, người thì bày tỏ sự kinh hãi trước một phương pháp làm đẹp có phần rùng rợn.

Hình ảnh dùng con đĩa hút mụn trên mạng khiến nhiều người khiếp sợ

BSCKII Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ da-Bệnh viện Da liễu TPHCM, khẳng định trong phác đồ điều trị mụn trứng cá của y khoa Việt Nam cũng như trên thế giới không có bất kỳ phương pháp nào sử dụng đỉa để hút mụn. Đây là phương pháp hoàn toàn không có bằng chứng khoa học.

Liệu pháp này nở rộ phần lớn do cách đánh tráo khái niệm của các chủ spa. Họ cố tình gọi các ổ mụn viêm, mụn mủ là độc tố để thao túng tâm lý, khiến khách hàng lầm tưởng về hiệu quả của việc đào thải chất độc ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, dưới góc độ da liễu, BS Hiền cho rằng mụn không phải là độc tố. Cơ chế gây mụn đã được chứng minh rõ ràng thông qua bốn yếu tố gồm hiện tượng dày sừng và hình thành nút sừng ở nang lông; tăng tiết bã nhờn; sự tham gia của vi khuẩn C. acnes và phản ứng viêm.

"Không có bất kỳ cơ chế nào liên quan đến độc tố trong nguyên nhân gây mụn. Việc sử dụng thuật ngữ hút độc tố là làm sai lệch bản chất khoa học của bệnh lý này"- BS Hiền nhấn mạnh.

Biến chứng rình rập

Khi hiểu sai bản chất, việc áp dụng sai phương pháp là điều tất yếu. Việc cho đỉa hút máu không giải quyết được bất kỳ yếu tố nào trong bốn nguyên nhân nêu trên, thậm chí còn làm trầm trọng hơn phản ứng viêm tại chỗ.

Theo BS Hiền, mụn trứng cá, đặc biệt là mụn viêm và mụn mủ vốn là tình trạng chống chỉ định với mọi hình thức can thiệp xâm lấn không kiểm soát.

Khi đỉa cắn vào da, chúng tạo ra một vết thương hở. Đây chính là đường mở lý tưởng để các vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, virus, vi nấm và ký sinh trùng xâm nhập vào sâu trong da.

Nguy hiểm hơn, vùng mặt là nơi tập trung mạng lưới mạch máu dày đặc và có các đường thông trực tiếp với các xoang như xoang trán, xoang sàn.

"Đây là những vùng có đường thông trực tiếp lên các khoang não. Khi vi khuẩn phát tán theo các đường này hoặc theo đường máu, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng như viêm não, viêm màng não, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng"-BS Hiền cảnh báo.

Các nghiên cứu y khoa thế giới đã ghi nhận những trường hợp viêm màng ngoài tim liên quan đến nhiễm trùng từ mụn trứng cá khi can thiệp sai cách. Một tổn thương nhỏ trên mặt, nếu xử lý bằng phương pháp phản khoa học có thể dẫn đến suy đa tạng hoặc tử vong.

BS Lê Thảo Hiền khuyến cáo nên lựa chọn cơ sở y tế chính thống. Với các trường hợp mụn trứng cá ở mức độ nặng, việc điều trị cần được thực hiện bằng những phương pháp y khoa an toàn như laser, thuốc điều trị toàn thân hoặc các hoạt chất kháng viêm đã được kiểm chứng. Quan trọng hơn, quá trình này phải do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thăm khám và chỉ định.



