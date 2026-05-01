Nottingham Forest hạ Aston Villa, mơ chung kết Europa League sau 46 năm

Nottingham Forest tiến bước dài trên hành trình chinh phục danh hiệu châu Âu thứ ba trong lịch sử đội bóng này khi bất ngờ đánh bại đồng hương Aston Villa vốn được đánh giá cao hơn ở bán kết.

Cuộc đối đầu giữa hai cựu vương châu lục – cũng là trận bán kết cúp châu Âu toàn Anh đầu tiên kể từ năm 2009 – khởi đầu khá chặt chẽ.



Tuy nhiên, thế trận dần trở nên sôi động khi thủ thành Stefan Ortega liên tiếp cứu thua trước các pha dứt điểm của Youri Tielemans và Morgan Rogers phía Aston Villa. Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest cũng tạo ra những tình huống đáng chú ý.

Thủ môn Emiliano Martínez phải rất vất vả mới ngăn được cú dứt điểm cận thành của Igor Jesus ngay trên vạch vôi, giúp Aston Villa tránh bị thủng lưới lần đầu tiên sau 5 trận sân khách liên tiếp tại Europa League.

Hiệp 1 khép lại không bàn thắng, nhưng đọng lại là việc trọng tài bỏ qua lỗi rất nặng của Elliott Anderson với pha vào bóng bằng gầm giày, đá thẳng vào mắt cá chân Ollie Watkins của Aston Villa.

Không có bất cứ thẻ phạt nào dành cho tuyển thủ người Anh, kể cả thẻ vàng dù ở tình huống này, Elliott Anderson xứng đáng bị truất quyền thi đấu.

Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục đẩy cao nhịp độ. Ollie Watkins có cơ hội mở tỉ số song cú chọc mũi giày của anh không đủ khó để đánh bại Ortega.

Bước ngoặt đến khi trọng tài João Pinheiro tham khảo VAR và cho Nottingham Forest hưởng phạt đền phút 71.

Chris Wood ghi bàn thắng thứ 200 trong sự nghiệp

Từ tình huống Omari Hutchinson căng bóng ngược trở lại từ sát biên ngang, bóng chạm tay Lucas Digne trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Chris Wood lạnh lùng sút tung nóc lưới, ghi bàn ở hai trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Sau bàn thua, Aston Villa không tạo được sức ép như kỳ vọng. Ngược lại, Forest chơi chắc chắn và thậm chí còn là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong quãng thời gian còn lại để bảo toàn chiến thắng 1-0.

Nottingham Forest mơ dự trận chung kết châu Âu thứ ba sau 46 năm

Với vị trí trong top 5 Premier League gần như nằm chắc trong tay, HLV Unai Emery nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình cuối tuần này để dồn sức cho trận lượt về.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần màn trình diễn tốt hơn nhiều nếu muốn góp mặt ở trận chung kết Europa League, đồng thời nối dài thành tích vượt qua bán kết giải đấu này.

Về phía Nottingham Forest, họ có quyền hài lòng với lợi thế mong manh trước chuyến làm khách đầy thử thách, nhất là khi lần gần nhất họ thắng Aston Villa trên sân khách đã từ năm 1994.