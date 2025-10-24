Nottingham Forest quật ngã Porto, "hồi sinh" cùng tướng mới

Sau chuỗi trận đấu kết quả nghèo nàn khiến HLV Ange Postecoglou phải ra đi, Nottingham Forest dưới thời Sean Dyche đã lập tức "lột xác". Trên sân nhà City Ground, đại diện nước Anh chơi đầy nhiệt huyết và giành chiến thắng 2-0 trước Porto ở lượt trận mở màn UEFA Europa League, qua đó có lần đầu ca khúc khải hoàn tại cúp châu Âu kể từ tháng 11-1995.



Elliot Anderson, gương mặt hiếm hoi của Forest được gọi tập trung tuyển Anh

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nottingham Forest tràn lên tấn công dữ dội. Elliot Anderson tung cú sút vọt xà ngay trong phút đầu tiên, rồi Callum Hudson-Odoi hai lần khiến thủ môn Diogo Costa phải trổ tài.

Sức ép liên tiếp khiến hàng thủ Porto mắc sai lầm, nhất là tình huống Jan Bednarek để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Douglas Luiz. Trên chấm 11m, Morgan Gibbs-White lạnh lùng đánh bại Diogo Costa, mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 19.

Đội trưởng Morgan Gibbs-White mở tỉ số cho Forest từ chấm phạt đền

Hàng thủ Nottingham Forest cũng thể hiện sự chắc chắn hiếm thấy trong thời gian qua. Thủ môn Matz Sels có pha cứu thua ngoạn mục từ cú sút xa của Alan Varela, trong khi Zinchenko dù sớm rời sân vì chấn thương, các đồng đội vẫn duy trì được sự tập trung cao độ.

Igor Jesus (19) nhân đôi cách biệt cũng từ chấm phạt đền

Porto vùng lên trong hiệp hai nhưng bất lực trước lối chơi kỷ luật của đội chủ nhà. Bednarek có cơ hội lập công chuộc lỗi song bàn thắng bị từ chối vì việt vị. Đến phút 72, Martin Fernandes phạm lỗi với Nicolo Savona trong vòng cấm, và Igor Jesus dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Nottingham Forest.

Sean Dyche mang về hy vọng cho Forest sau khởi đầu tệ hại

Chiến thắng 2-0 không chỉ mang về ba điểm quý giá mà còn chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng, mở ra khởi đầu đầy hứa hẹn cho Nottingham Forest. HLV Sean Dyche đã và đang khơi dậy tinh thần chiến đấu rực lửa nơi đội bóng có biệt danh "The Tricky Trees" lận đận suốt từ đầu mùa trên mọi đấu trường.