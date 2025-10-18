Chiến thắng thứ tư của Chelsea trong năm lần gần nhất hành quân đến City Ground đã đẩy chủ nhà Nottingham Forest vào thế khó với chuỗi tám trận chỉ toàn hòa và thua dưới quyền tân HLV trưởng Ange Postecoglou.



Trận chiến tại City Ground lâm cảnh bế tắc trong hiệp một

Biết rõ nếu không thể đánh bại Chelsea thì tình hình sẽ càng thêm nguy ngập, thế nhưng các cầu thủ Forest vẫn không thể tạo được sự khác biệt. Những cơ hội hiếm hoi được tạo ra trước cầu môn Chelsea ở hiệp đấu đầu tiên đều bị các chân sút chủ nhà bỏ qua, kể cả tình huống Morgan Gibbs-White quăng người tung cú vô-lê đẹp mắt nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc giữa hiệp.

Pha quăng chân dứt điểm đẹp mắt bất thành của Morgan Gibbs-White

Thiếu vắng những trụ cột như Cole Palmer, Moisés Caicedo và Enzo Fernández, hàng công Chelsea tỏ ra bế tắc.

Cơ hội rõ ràng nhất của đội khách trong 45 phút đầu tiên là khi Joao Pedro lùi sâu, bấm bóng tinh tế cho Andrey Santos nhưng cú ra chân của tiền vệ Brazil lại chệch cột dọc trong gang tấc.

HLV Ange Postecoglou lo lắng với Nottingham Forest

Không có mặt chỉ đạo ngoài đường biên vì án treo giò, HLV Enzo Maresca vẫn kịp xoay chuyển tình thế bằng ba sự thay đổi người sau giờ nghỉ. Chính sự tươi mới này đã giúp Chelsea bừng tỉnh.

Josh Acheampong đánh đầu cận thành mở tỉ số

Phút 49, Josh Acheampong đánh đầu cận thành mở tỉ số. Ba phút sau, Neto tiếp tục tỏa sáng với cú sút phạt căng như kẻ chỉ, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Pedro Neto sút phạt thành bàn nhân đôi cách biệt

Forest hoàn toàn sụp đổ, khi Igor Jesus đỡ bóng trúng xà rồi bật vào cột dọc sau pha tạt của Hudson-Odoi, cho thấy sự vô duyên của đội chủ nhà. Phút 84, Reece James ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea bằng cú sút ở cự ly gần sau tình huống phạt góc.

Reece James ghi bàn ở trận đấu thứ 200 cho Chelsea

Dù Malo Gusto nhận thẻ đỏ cuối trận, Chelsea vẫn rời sân City Ground với chiến thắng thứ tư sau 15 trận sân khách gần nhất, tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League.

Chelsea thăng hoa với chuỗi trận toàn thắng

Nottingham Forest tiếp tục thể hiện phong độ thất thường khi hàng thủ liên tục mắc lỗi vị trí, còn hàng công gần như không tạo nổi cơ hội đáng kể nào. Thất bại này khiến thầy trò HLV Ange Postecoglou đối mặt với áp lực đè nặng, bao gồm cả việc "ghế nóng" của chiến lược gia người Úc rung lắc dữ dội.

Postecoglou bị Nottingham Forest sa thải Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Nottingham Forest phát đi thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng với Ange Postecoglou, người không thể giúp đội giành được bất cứ chiến thắng nào trong 8 trận kể từ khi thay thế HLV tiền nhiệm Nuno Espirito Santo. Chiến lược gia người Úc tại vị chỉ 39 ngày tại sân City Ground, đẩy Nottingham Forest xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.



