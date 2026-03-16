Kinh tế

Novaland và LPBank ký kết hợp tác toàn diện

Sơn Nhung

(NLĐ)- LPBank sẽ xem xét cung cấp các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh, thanh toán cho nhà thầu, đối tác tham gia triển khai dự án của Novaland.

Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) vừa ký hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) nhằm mở rộng nguồn lực tài chính phục vụ chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Theo thỏa thuận, LPBank sẽ cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ Novaland trong quá trình triển khai và phát triển các dự án bất động sản.

Với Novaland, việc hợp tác với một định chế tài chính có quy mô lớn sẽ giúp doanh nghiệp này tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn, tạo thêm động lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai.

Novaland hợp tác cùng LPBank - Ảnh 1.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank (phải) và ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Novaland (trái), thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.


Novaland hợp tác cùng LPBank - Ảnh 2.

Theo thỏa thuận hợp tác, LPBank sẽ cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ Novaland triển khai và phát triển các dự án bất động sản.

Ngoài việc hỗ trợ nguồn vốn cho hoạt động phát triển dự án, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua sản phẩm bất động sản do Novaland phát triển. Thông qua các gói vay và dịch vụ tài chính phù hợp, người mua nhà có thể tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, qua đó góp phần thúc đẩy thanh khoản trên thị trường bất động sản.

LPBank cũng sẽ xem xét cung cấp các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán cho hệ thống nhà thầu, nhà cung cấp và các đối tác tham gia triển khai các dự án của Novaland.

Bên cạnh đó, hai bên dự kiến tăng cường kết nối hệ sinh thái khách hàng và đối tác; nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng như tín dụng, tiền gửi, ngân hàng điện tử, bảo hiểm và các giải pháp quản trị dòng tiền nhằm mang lại nhiều lựa chọn dịch vụ tài chính cho khách hàng.

Trên thị trường chứng khoán những phiên gần đây, tin đồn LPBank "thâu tóm" cổ phiếu Novaland (NVL) xuất hiện. Dù đây chỉ là tin đồn chưa kiểm chứng nhưng NVL đã tăng mạnh vài phiên, trong đó 3 phiên tăng trần liên tục, đóng cửa ngày 16-3 đạt 13.500 đồng/cổ phiếu.


Tin liên quan

Động thái mới của ông Nguyễn Đức Thụy tại công ty Chứng khoán LPBank

Động thái mới của ông Nguyễn Đức Thụy tại công ty Chứng khoán LPBank

(NLĐO)- Chỉ trong vài ngày, gia đình ông Nguyễn Đức Thụy đã nâng sở hữu tại Chứng khoán LPBank lên hơn 442,7 triệu cổ phần, tương đương 34,95% vốn điều lệ.

Con trai bầu Thụy xuất hiện tại Chứng khoán LPBank

(NLĐO)- Con trai ông Nguyễn Đức Thụy được đề cử vào thành viên HĐQT Chứng khoán LPBank

Chuyện gì xảy ra với cổ phiếu Novaland?

(NLĐO) - Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần 16-3 tiếp tục mang đến những nhịp giằng co đầy kịch tính cho nhà đầu tư

