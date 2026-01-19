Con trai bầu Thụy xuất hiện tại Chứng khoán LPBank

Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT, gồm bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến theo đơn từ nhiệm.

Đồng thời, trình cổ đông thông qua số lượng 7 thành viên HĐQT, tương ứng bầu bổ sung thêm 2 thành viên độc lập và 1 thành viên.

Danh sách ứng viên gồm ông Nguyễn Xuân Thái, ông Phan Thành Sơn và ông Phạm Quang Hưng.

Trong số này, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - người vừa từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) để sang đảm nhiệm quyền Tổng Giám đốc ngân hàng Sacombank.

LPBank cũng là cổ đông lớn, trực tiếp nắm giữ 5,5% vốn Chứng khoán LPBank tính đến cuối quý III/2025.

Con trai ông Nguyễn Đức Thụy được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank

Ông Nguyễn Xuân Thái hiện là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình.

Một nội dung đáng chú ý khác sẽ được trình cổ đông xem xét là phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tối đa 126,68 triệu cổ phiếu trong năm 2026, tương ứng 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành, qua đó tăng vốn điều lệ lên tối đa gần 13.935 tỉ đồng.

Toàn bộ cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng, riêng phần được tiếp tục phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Công ty sẽ giải ngân toàn bộ số vốn thu về từ quý II đến hết quý IV/2026, trong đó 50% để đầu tư các giấy tờ có giá (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi), 45% bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 5% bổ sung cho hoạt động tự doanh và các hoạt động khác.

Trường hợp không huy động đủ số tiền theo dự kiến, công ty sẽ ưu tiên phân bổ cho đầu tư giấy tờ có giá và/hoặc bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, sau đó là tự doanh và các hoạt động khác.

Chứng khoán LPBank được thành lập vào tháng 2-2009 với tên giao dịch ban đầu là Công ty CP Chứng khoán Viettranimex, vốn điều lệ 125 tỉ đồng. Tháng 4-2010, Công ty đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Liên Việt, sau đó tăng vốn lên 250 tỉ đồng vào tháng 7-2016. Đến tháng 9-2023, doanh nghiệp này đổi tên thành tên như Công ty CP Chứng khoán LPBank như hiện tại.



