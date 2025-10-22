NSH Petro kiến nghị UBND TP Cần Thơ tháo gỡ khó khăn

Tối 22-10, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), cho biết cùng ngày, công ty đã có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ kiến nghị xem xét hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

NSH Petro họp cổ đông vào ngày 20-10

Theo đó, vào ngày 22-12-2023, Cục Thuế TP Cần Thơ có thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của Chi nhánh NSH Petro tại Cần Thơ, chỉ cho xuất hóa đơn từng đợt phát sinh. Sau đó, công ty đã làm hồ sơ nộp Sở Công Thương TP Cần Thơ (cũ), đề nghị tháo gỡ khó khăn bằng cách đem 13 cửa hàng của chi nhánh cho Công ty CP Chế biến Condensate Nam Việt Cái Răng thuê; tiền thuê và tiền lợi nhuận sẽ tập trung nộp thuế.

Bởi lẽ, Công ty CP Chế biến Condensate Nam Việt Cái Răng là công ty thành viên 100% vốn của NSH Petro, đang hoạt động và không bị cưỡng chế hóa đơn. Tuy nhiên, Sở Công Thương TP Cần Thơ không đồng ý giải quyết.

Sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp nhận đổi tên từ Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Sông Hậu Ninh Kiều thành Công ty CP Chế biến Condensate Nam Việt Cái Răng, ngày 8-7-2024, NSH Petro có văn bản đề nghị cấp lại (không phải xin giấy phép mới) giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất - kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, với lý do đổi tên công ty. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp thuận. Từ đó đến nay, nhà máy ngưng hoạt động vì có nhiều đối tác muốn hợp tác kinh doanh nhưng vì không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nên không ai chịu hợp tác…

Trước những khó khăn trên, NSH Petro mong UBND TP Cần Thơ hỗ trợ bằng cách đồng ý cho các công ty thành viên đủ điều kiện mua bán xăng dầu thuê 37 cửa hàng của NSH Petro tại địa bàn để công ty lấy tiền thuê, tiền kinh doanh trả nợ thuế; nếu không được cho thuê thì cho phép công ty xuất hóa đơn dạng 18% cho các cửa hàng.

Song song đó, NSH Petro kiến nghị được cập nhật giấy phép kinh doanh ngành nghề đặc biệt từ Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Sông Hậu Ninh Kiều thành Công ty CP Chế biến Condensate Nam Việt Cái Răng.

"Qua những việc trên, công ty mong UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành của thành phố cứu xét, tạo điều kiện giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn" - văn bản của NSH Petro nêu.

Trước đó, ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã có thông báo gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), NSH Petro… về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc). Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc công ty này giao dịch với tên Acuity Funding, có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản chi phí với tổng số tiền 4.933.531 USD. Ngày 20-10, NSH Petro đã tổ chức cuộc họp cổ đông và ban hành nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah.



