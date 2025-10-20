Tổng Giám đốc NSH Petro bị miễn nhiệm sau khi bị bắt về hành vi gian dối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tổng Giám đốc NSH Petro bị miễn nhiệm sau khi bị bắt về hành vi gian dối

Tin - ảnh: TÂM QUÂN

(NLĐO) - NSH Petro cũng đã có công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 20-10, Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) đã tổ chức cuộc họp cổ đông và ban hành nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc).

Sau khi bị bắt, Tổng Giám đốc NSH Petro bị miễn nhiệm chức danh - Ảnh 1.

Cổ đông NSH Petro họp vào sáng 20-10

Theo NSH Petro, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding, ký hợp đồng với NSH Petro cho vay 103 triệu USD đợt 1 để công ty nộp thuế và yêu cầu công ty cho ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty để ông quản lý số tiền trên sử dụng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn.

Đồng thời, NSH Petro còn cho biết HĐQT công ty sẽ báo cáo thông tin này tại đại hội cổ đông gần nhất.

Cũng theo nghị quyết của HĐQT NSH Petro, quyết định tạm đình chỉ đối với ông N.V.A, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của công ty (có đơn xin từ nhiệm vào ngày 3-6 vừa qua); tạm đình chỉ công việc đối với bà P.T.N.T., thành viên ban kiểm soát của công ty (có đơn xin từ nhiệm vào ngày 22-5 vừa qua).

HĐQT công ty thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, sẽ điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có tổng giám đốc.

Sau khi bị bắt, Tổng Giám đốc NSH Petro bị miễn nhiệm chức danh - Ảnh 2.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (trái) lúc chưa bị bắt

Cùng ngày, NSH Petro cũng đã có công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về thông tin nêu trên.

Trước đó, vào ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã có thông báo gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), NSH Petro… về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah.

Theo đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỉ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản chi phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.933.531 USD. Hiện, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam T17- Bộ Công an.


Tin liên quan

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia

(NLĐO) – Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.

Làm rõ vụ CEO nước ngoài lừa đảo

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một CEO nước ngoài

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc NSH Petro về hành vi lừa đảo

(NLĐO) -Tổng Giám đốc NSH Petro từng gửi đơn đến nhiều cơ quan từ địa phương đến trung ương để “tố” rằng các cơ quan báo chí thông tin không đúng sự thật về ông

Bộ Ngoại giao tổng giám đốc Bộ Công an bắt tạm giam chứng khoán Việt Nam NSH Petro
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo