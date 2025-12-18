NSND Đàm Loan đến xem vở diễn đầu tay của con trai -Trần Đàm Công Ninh

NSND Đàm Loan (giữa) đến xem và chúc mừng con trai cùng ê kíp sáng tạo vở "Lạc"

Tối 17-12, tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM, trong không khí công diễn trang trọng và hồi hộp của vở kịch "Lạc" (tác giả Trần Mỹ Trang, thiết kế mỹ thuật: NSND Doãn Bằng, âm nhạc Phùng Tiến Minh), có một hình ảnh lặng lẽ nhưng đầy xúc cảm, đó là NSND Đàm Loan đến xem vở diễn đầu tay của con trai mình – đạo diễn trẻ Trần Đàm Công Ninh. Anh Ninh lần đầu bước ra sân khấu chuyên nghiệp với vai trò đồng đạo diễn cùng nghệ sĩ Quốc Thịnh.

Đàm Loan xem để cổ vũ diễn viên trẻ

Không ồn ào, không phát biểu, sự hiện diện của NSND Đàm Loan trong đêm công diễn đã mang một ý nghĩa đặc biệt đó là khoảnh khắc của một người mẹ nghệ sĩ chứng kiến con mình chính thức bước vào con đường sáng tạo đầy chông gai, nhưng cũng rất đẹp của niềm đam mê.

Vở kịch "Lạc" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả qua suất diễn đầu tiên. Tác phẩm được đánh giá cao về tư duy dàn dựng, cấu trúc kịch tính chặt chẽ và cách tiếp cận thẳng thắn, không né tránh hiện thực.

Các diễn viên tham gia vở "Lạc"

"Lạc" có tên ban đầu là "Người năm cũ", một tác phẩm được Hội Sân khấu TP HCM đầu tư dàn dựng từ kịch bản đoạt giải A Trại sáng tác kịch bản năm 2024. Việc một kịch bản đoạt giải nhanh chóng được đưa lên sàn diễn và giao cho hai đạo diễn trẻ, cho thấy một hướng đi tích cực, thiết thực của Hội Sân khấu TP HCM. Đó là không để kịch bản nằm trên giấy, mà tạo điều kiện để tác phẩm bước ra đời sống, đối thoại trực tiếp với công chúng.

Điều đáng nói, qua cách dàn dựng đầy nhạy bén với thời cuộc, "Lạc" mang tinh thần của một vở kịch xã hội đương đại, giàu kịch tính, không "làm mềm" hiện thực. Vở phản ảnh thực trạng lạc mất phương hướng cá nhân của một bộ phận y bác sĩ, họ đã lạc lối về đạo đức nghề nghiệp – vấn đề nhức nhối trong đời sống hôm nay.

Vở kịch chạm đến vấn đề rất thời sự

Vở kịch xoáy sâu vào câu chuyện của những con người khoác áo blouse trắng những người từng được xã hội đặt trọn niềm tin, nhưng đã lợi dụng kẽ hở pháp lý, cấu kết lợi ích, tham nhũng và trục lợi trên nỗi đau của bệnh nhân.

Từ trái sang: Kỳ Thiên Cảnh, Chánh Thuận và Trọng Hiếu

Hai đạo diễn Quốc Thịnh và Trần Đàm Công Ninh lựa chọn lối dàn dựng tiết chế nhưng giàu năng lượng. Không sa vào minh họa, vở diễn được xây dựng bằng chuỗi xung đột liên hoàn, tạo nhịp điệu nhanh, căng và cuốn hút từ đầu đến cuối. Không gian sân khấu được xử lý linh hoạt, chuyển cảnh mạch lạc, làm nổi bật tâm lý nhân vật.

Vở diễn quy tụ dàn diễn viên đồng đều: Chánh Thuận, Trọng Hiếu, Kỳ Thiên Cảnh, Công Danh, Tạ Lâm, Minh Quốc, Trần Tuấn Kiệt, Huyền My, Quốc Cường, Lê Nhi và Vũ đoàn Flying.

Giữa những tràng pháo tay cuối vở, sự hiện diện của NSND Đàm Loan là niềm tự hào riêng của một người mẹ và là hình ảnh đẹp về sự tiếp nối thế hệ trong sân khấu. Từ một nghệ sĩ gạo cội từng cống hiến trọn đời cho nghệ thuật, đến một đạo diễn trẻ đang bắt đầu hành trình sáng tạo của mình – đó là sự tiếp nối âm thầm nhưng bền bỉ.

Điều khiến "Lạc" được khán giả yêu thích chính là tinh thần dũng cảm của tác phẩm, dám gọi tên một sự thật nhức nhối, dám đối diện với những vấn đề gai góc của xã hội. Với đề tài thời sự, cách tiếp cận thẳng thắn và hình thức dàn dựng trẻ trung, "Lạc" được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang trong đời sống sân khấu, đồng thời khẳng định rằng sân khấu kịch vẫn là nơi có thể lên tiếng mạnh mẽ, nhân văn và đầy trách nhiệm trước những vấn đề của xã hội hôm nay.



