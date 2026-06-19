NSND Hồ Ngọc Trinh vào hai vai cô Bê, cô Bích trong vở "Dưới hai màu áo"

Tối 21-6, chương trình Ngân mãi Chuông vàng tháng 6 sẽ giới thiệu đến khán giả vở cải lương "Dưới hai màu áo" – tác phẩm nổi tiếng của NSND Kim Cương được chuyển thể sang loại hình cải lương.

Sự xuất hiện của NSND Hồ Ngọc Trinh trong hai vai cô Bê và cô Bích hứa hẹn tạo sự bất ngờ với giới mộ điệu.

Tác phẩm của những giá trị còn nguyên sức sống

"Dưới hai màu áo" từ lâu đã được xem là một trong những tác phẩm giàu cảm xúc của NSND Kim Cương. Câu chuyện xoay quanh hai chị em sinh đôi cùng một dòng máu nhưng bước đi trên hai con đường khác nhau của cuộc đời.

Một người khoác lên mình chiếc áo gấm của danh vọng và sự giàu sang. Người còn lại chọn cuộc sống bình dị với chiếc áo bà ba chuyên bán hột vịt lộn nhưng sống nghĩa tình, giàu lòng vị tha.

Sự đối lập ấy đã tạo nên những xung đột đầy day dứt, đồng thời đặt ra câu hỏi mà đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị: Điều gì làm nên phẩm giá của một con người? Phải chăng đó là tiền bạc, địa vị hay chính cách sống, cách đối xử với những người thân yêu bên cạnh mình?

Các nghệ sĩ tham gia vở "Dưới hai màu áo"

NSND Hồ Ngọc Trinh và thử thách hóa thân thành hai số phận

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của phiên bản cải lương này là NSND Hồ Ngọc Trinh sẽ đảm nhận cùng lúc hai nhân vật Bê và Bích.

Đây là dạng vai diễn đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn cao bởi nghệ sĩ phải thể hiện hai con người có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách, suy nghĩ và số phận hoàn toàn khác biệt.

Nếu Bê đại diện cho sự chân thành, đức hy sinh và tình yêu thương gia đình thì Bích lại mang trong mình những khát vọng về danh vọng, địa vị cùng những lựa chọn khiến cuộc đời rẽ sang hướng khác.

Sự khác biệt ấy không nằm ở hóa trang hay phục trang đơn thuần mà phải được thể hiện qua ánh mắt, thần thái, cách đi đứng, lời thoại và cả hơi ca với hai tính cách khác nhau.

Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó cùng sân khấu cải lương, NSND Hồ Ngọc Trinh được kỳ vọng sẽ mang đến hai chân dung nhân vật rõ nét, giúp khán giả cảm nhận được những giằng xé tâm lý cũng như bi kịch riêng của từng người.

NSƯT Chí Linh

Điều khiến "Dưới hai màu áo" vẫn hấp dẫn sau nhiều năm chính là tính thời sự trong thông điệp mà tác phẩm gửi gắm.

"Ở bất kỳ thời đại nào, con người cũng đứng trước những lựa chọn giữa vật chất và tình nghĩa, giữa lợi ích cá nhân và trách nhiệm với gia đình. Vì thế vở diễn này cho đến nay vẫn giữ được tính thời sự, không lạc hậu theo thời gian" – đạo diễn NSƯT Chí Linh nói.

Hẹn khán giả trong đêm Ngân mãi Chuông vàng

Sự kết hợp giữa một kịch bản giàu giá trị nhân văn của NSND Kim Cương, được soạn giả Thế Châu chuyển thể cải lương, đạo diễn NSƯT Chí Linh. Đặc biệt, phần thể hiện đầy thử thách của NSND Hồ Ngọc Trinh hứa hẹn mang đến một đêm thưởng thức nghệ thuật nhiều cảm xúc. Vở còn có sự tham gia của: NSƯT Chí Linh, NSƯT Vân Hà, NS Tô Thiên Kiều, Minh Trường, Nguyễn Văn Hợp…

Chương trình Ngân mãi Chuông vàng tháng 6-2026 với vở cải lương "Dưới hai màu áo" sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 30 phút ngày 21-6 qua kênh HTV1, Facebook Chuông vàng Vọng cổ, YouTube HTV Giải trí và ứng dụng HTVM; truyền tiếp lúc 21 giờ trên HTV9 và VOH FM 99.9 MHz.