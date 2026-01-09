NSND Hoàng Quỳnh Mai hào hứng với 4 suất diễn đầu năm, hướng đến du khách





NSND Hoàng Quỳnh Mai

Những ngày đầu năm 2026, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam sẽ mở màn chuỗi chương trình "Chào Xuân Bính Ngọ 2026" bằng một lựa chọn giàu ý nghĩa: tôn vinh mỹ học ước lệ của Tuồng, khởi đầu với hình tượng "ngựa trên sân khấu" – một trong những biểu đạt đặc sắc nhất của nghệ thuật truyền thống.

Chuỗi chương trình "Chào Xuân Bính Ngọ 2026" diễn ra lúc 20 giờ gồm: Tuồng "Mã Khải Nguyên Xuân" (10 và 11-1 tại Rạp Hồng Hà); Chèo "Bắc Lệ Đền Thiêng" (17-1 tại Rạp Kim Mã); Cải lương "Mặt trời đêm thế kỷ" (24-1 tại Rạp Kim Mã); và Tuồng "Phương Thuốc Thần Kỳ" (31-1 tại Rạp Hồng Hà).

Trong đó, vở "Mặt trời đêm thế kỷ" của cố tác giả Lê Duy Hạnh – người vừa được vinh danh giải thưởng Đào Tấn 2025 - là tác phẩm do NSND Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn.

Hoàng Quỳnh Mai đồng hành quảng bá

Đồng hành và trực tiếp quảng bá cho chuỗi chương trình, đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai đã phấn khởi cho biết đây là đợt biểu diễn nhằm hướng đến du khách yêu thích nghệ thuật sân khấu truyền thống tại Rạp Hồng Hà (phố cổ) và Nhà hát Kim Mã khi đến tham quan thủ đô Hà Nội. Với mô hình, sàn diễn cả nước có thể áp dụng để đưa những tác phẩm nghệ thuật đến gần với du khách thông qua các hoạt động trong không gian văn hóa của từng địa phương.

"Nhất là khi gắn với hình tượng con ngựa thì trên sân khấu truyền thống những tác phẩm lịch sử đều có hình ảnh ngựa chiến, tiếng hí reo vang khi xông trận và những trình thức vũ đạo múa roi ngựa rất đẹp mắt, chắc chắn sẽ cuốn hút du khách đến với sân khấu Tuồng" – NSND Hoàng Quỳnh Mai chia sẻ.

Tái hiện hình ảnh ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ trên sân khấu Mặt trời đêm thế kỷ

Là người nhiều năm qua bền bỉ theo đuổi con đường làm mới sân khấu dân tộc bằng chiều sâu thẩm mỹ và tư duy dàn dựng hiện đại, NSND Hoàng Quỳnh Mai cho biết trong văn hóa Á Đông, ngựa là biểu tượng của khí phách, tốc độ, dũng khí và tinh thần chinh chiến.

Nhưng trên sân khấu Tuồng, ngựa không hiện diện bằng hình hài cụ thể. Chỉ với một cây phất trần (roi ngựa), kết hợp vũ đạo, động tác của diễn viên và nhịp trống Tuồng, khán giả có thể "nhìn thấy" một chiến mã đang đi, đang phi, đang dừng hay quay đầu. Ngựa không tồn tại bằng hình khối, mà tồn tại bằng trí tưởng tượng – và chính ở đó, nghệ thuật Tuồng đạt tới một đỉnh cao của tư duy biểu đạt ước lệ.

NSND Hoàng Quỳnh Mai còn chia sẻ: "Ước lệ không phải là thiếu thốn, mà là một đỉnh cao của thẩm mỹ sân khấu. Chỉ một cây roi ngựa, nhưng trong đó là cả lịch sử tư duy sân khấu, là sự khổ luyện của nghệ sĩ và sự đồng sáng tạo của khán giả".

Hình ảnh công chúa Ngọc Hân và anh hùng Nguyễn Huệ trong Mặt trời đêm thế kỷ

Hoàng Quỳnh Mai kỳ vọng vào năm mới

Chính tinh thần đưa những nét độc đáo của Tuồng đến với du khách và khán giả trẻ tại phố cổ, NSND Hoàng Quỳnh Mai gửi gắm trong chương trình biểu diễn tại rạp Hồng Hà và rạp Kim Mã.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là vở cải lương lịch sử "Mặt trời đêm thế kỷ" – tác phẩm do NSND Hoàng Quỳnh Mai dàn dựng - sẽ tái diễn trong đợt này.

"Tôi kỳ vọng những tràng pháo tay không dứt và sự đồng cảm sâu sắc của khán giả sẽ là động lực để nghệ sĩ thăng hoa cảm xúc.Vở "Mặt trời đêm thế kỷ" là kịch bản của Lê Duy Hạnh (chuyển thể cải lương: NSƯT Phan Ngọc Chi), kể về giai đoạn Nguyễn Huệ còn là Bắc Bình Vương, đóng quân ở Phú Xuân. Thế nước khi ấy rối ren: đàng trong, Nguyễn Ánh cầu viện giặc Xiêm; đàng ngoài, Lê Chiêu Thống rước quân Thanh; nhân dân lầm than; còn Nguyễn Nhạc chỉ muốn giữ một phủ Quy Nhơn" – NSND Hoàng Quỳnh Mai chia sẻ.

Nguyễn Huệ quyết định lên ngôi Hoàng đế trước khi chỉ đạo quân Tây Sơn hành quân thần tốc ra Bắc Hà làm nên chiến thắng lừng lẫy, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa Xuân năm 1789

Theo đạo diễn nữ đạo diễn, kịch bản không đi vào hào quang chiến thắng sau khi Quang Trung lên ngôi hoàng đế, mà tập trung vào lát cắt lịch sử trước thời khắc quyết định – quãng thời gian đen tối nhất, đau đớn nhất, khi anh em Tây Sơn rạn nứt và Nguyễn Huệ phải đưa ra những lựa chọn sinh tử cho vận mệnh quốc gia.

Tên gọi "Mặt trời đêm thế kỷ" mang ý nghĩa biểu tượng: Quang Trung là vầng thái dương rực rỡ của thế kỷ XVIII nhưng để tỏa sáng, ngài đã phải đi qua những đêm dài mất mát.

NSND Hoàng Quỳnh Mai nói: "Đó là hành trình gìn giữ và làm sống lại sân khấu truyền thống trong đời sống hôm nay khi mà sàn diễn hướng đến nhu cầu của khán giả trẻ, đồng thời đáp ứng mong mỏi của du khách đến với đất nước chúng ta, được xem văn hóa và nghệ thuật truyền thống Việt".



