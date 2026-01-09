Trúc Nhân chính thức khuấy đảo V-pop ngày đầu năm với 68 nghệ sĩ đình đám

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trúc Nhân chính thức khuấy đảo V-pop ngày đầu năm với 68 nghệ sĩ đình đám

Thùy Trang

(NLĐO) - Xem "Vạn sự như ý" của Trúc Nhân mà ngỡ đang dự tiệc tất niên showbiz: 68 nghệ sĩ "bung xoã", visual ai cũng xuất sắc.

Trúc Nhân vẫn là một cá tính rất khác biệt ở showbiz Việt

Trúc Nhân chính thức khuấy đảo V-pop ngày đầu năm với 68 nghệ sĩ đình đám - Ảnh 1.

Trúc Nhân với các nghệ sĩ quen thuộc tham gia MV "Vạn sự như ý"

Tối ngày 8-1, Trúc Nhân chính thức giới thiệu MV "Tết Vạn sự như ý", đánh dấu lần trở lại với nhạc xuân sau nhiều năm. "Vạn sự như ý" là MV Tết đầu tiên được Trúc Nhân chủ động đầu tư và thực hiện trọn vẹn, từ âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh. 

Chính vì vậy, ca khúc mang màu sắc cá nhân rõ rệt nhưng vẫn giữ trọn vẹn không khí rộn ràng, thân quen của những ngày đầu năm.

Ở khía cạnh âm nhạc, "Vạn sự như ý" tiếp tục cho thấy cách Trúc Nhân làm mới nhạc Tết khi bắt tay cùng DTAP và Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính. DTAP quen thuộc với khả năng xử lý pop hiện đại trên nền chất liệu dân gian, trong khi các tên tuổi trẻ lại mang đến năng lượng trẻ trung, tếu táo đặc trưng.

Sự kết hợp này tạo nên một bản nhạc Tết có tiết tấu linh hoạt, giai điệu tươi sáng, vừa giữ được tinh thần xuân truyền thống, vừa mới mẻ, thú vị đối với khán giả trẻ.

Ca khúc mở ra bằng những hình ảnh quen thuộc của ngày Tết: pháo hoa, câu đối đỏ, múa lân, những cái bắt tay đầu xuân và khoảnh khắc sum họp gia đình. 

Phần lời được viết giản dị, dễ nghe, xoay quanh những lời chúc quen thuộc nhưng không hề cũ: mong một năm an yên, nhiều nụ cười hơn, và dù đi xa đến đâu thì cuối năm vẫn là lúc "lại về nhà".

Trúc Nhân chính thức khuấy đảo V-pop ngày đầu năm với 68 nghệ sĩ đình đám - Ảnh 2.

Hai con gái của Đông Nhi- Ông Cao Thắng cũng đi đóng MV cho chú Trúc Nhân

Ở điệp khúc, câu hát "Thôi xin hẹn năm sau, trái tim không còn buồn đau" vang lên như một lời hẹn nhẹ nhàng với năm mới, trong khi cụm từ "Vạn sự như ý" - câu chúc "cửa miệng" của người Việt Nam được lặp lại xuyên suốt, đóng vai trò như lời chúc xuân được nhấn mạnh bằng âm nhạc.

Trúc Nhân với một sản phẩm Tết đầy ấn tượng

Trúc Nhân chính thức khuấy đảo V-pop ngày đầu năm với 68 nghệ sĩ đình đám - Ảnh 3.

Với diễn viên- nghệ sĩ Thanh Thủy

Nếu âm nhạc tạo nên không khí, thì phần hình ảnh của MV là nơi tinh thần "sum họp" được thể hiện rõ nét nhất. MV "Vạn sự như ý" lấy bối cảnh một chiếc bánh chưng khổng lồ đặt ở trung tâm như biểu tượng của Tết Việt, nơi 68 nghệ sĩ cùng xuất hiện trong cùng một không gian. 

Trúc Nhân vào vai người được lì xì, di chuyển vòng quanh chiếc bánh chưng để lần lượt gặp gỡ và 'nhận lộc đầu năm' từ từng gương mặt quen thuộc. Mỗi phân đoạn được xây dựng như một cuộc hội ngộ nhỏ, gắn với những mối quan hệ quen thuộc trong hành trình làm nghề của nam ca sĩ.

MV có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi quen thuộc như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Gil Lê, Quốc Thiên, Tiến Đạt, cùng các đạo diễn, nhà sản xuất và nhạc sĩ như Đinh Hà Uyên Thư, DTAP.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Phương Mỹ Chi, Pháo, Erik, Orange, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, Ali Hoàng Dương… và nhiều gương mặt quen thuộc khác, tạo nên một bức tranh đa sắc với sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt.

Trúc Nhân chính thức khuấy đảo V-pop ngày đầu năm với 68 nghệ sĩ đình đám - Ảnh 4.

Ba mẹ Trúc Nhân cũng đóng MV cho con trai

Một nét quen thuộc trong các sản phẩm của Trúc Nhân là phần kết mang màu sắc tiểu phẩm. Với "Vạn sự như ý", đoạn kết tiếp tục giữ tinh thần này khi bố mẹ anh xuất hiện cùng câu nói quen thuộc: "Đưa lì xì đây ba mẹ giữ cho". Chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo tiếng cười, đồng thời khép lại MV bằng hình ảnh gia đình, đúng tinh thần sum họp ngày Tết.

Với "Vạn sự như ý", Trúc Nhân không chỉ mang đến một ca khúc Tết mới, mà còn gửi gắm tinh thần kết nối, sẻ chia và niềm vui sum vầy đầu năm. MV vì thế vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa chạm đến cảm xúc chung của nhiều thế hệ khán giả mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Tin liên quan

Trúc Nhân lại quậy tưng showbiz

Trúc Nhân lại quậy tưng showbiz

(NLĐO)- Mai vàng Trúc Nhân trở lại với "Không ra gì" không khiến người hâm mộ thất vọng khi đã chờ đợi Trúc Nhân trong hơn 2 năm.

Lại Nhật Khoa kể chuyện Thần Tài

(NLĐO) - Trong bức tranh phim Tết ngày càng đa dạng về hình thức và nền tảng, "Thần tài tập sự" của Lại Nhật Khoa xuất hiện như một lựa chọn khác biệt.

Bùi Lan Hương - đi chậm giữa thị trường vội vã

(NLĐO) - Bùi Lan Hương là ẩn số thú vị ở đường đua nhạc Việt và là gia vị tuyệt vời ở cuộc đua Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Trúc Nhân ca sĩ Trúc Nhân Trúc Nhân với Vạn sự như ý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo