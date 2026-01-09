Trúc Nhân chính thức khuấy đảo V-pop ngày đầu năm với 68 nghệ sĩ đình đám

Trúc Nhân vẫn là một cá tính rất khác biệt ở showbiz Việt

Trúc Nhân với các nghệ sĩ quen thuộc tham gia MV "Vạn sự như ý"

Tối ngày 8-1, Trúc Nhân chính thức giới thiệu MV "Tết Vạn sự như ý", đánh dấu lần trở lại với nhạc xuân sau nhiều năm. "Vạn sự như ý" là MV Tết đầu tiên được Trúc Nhân chủ động đầu tư và thực hiện trọn vẹn, từ âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh.

Chính vì vậy, ca khúc mang màu sắc cá nhân rõ rệt nhưng vẫn giữ trọn vẹn không khí rộn ràng, thân quen của những ngày đầu năm.

Ở khía cạnh âm nhạc, "Vạn sự như ý" tiếp tục cho thấy cách Trúc Nhân làm mới nhạc Tết khi bắt tay cùng DTAP và Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính. DTAP quen thuộc với khả năng xử lý pop hiện đại trên nền chất liệu dân gian, trong khi các tên tuổi trẻ lại mang đến năng lượng trẻ trung, tếu táo đặc trưng.

Sự kết hợp này tạo nên một bản nhạc Tết có tiết tấu linh hoạt, giai điệu tươi sáng, vừa giữ được tinh thần xuân truyền thống, vừa mới mẻ, thú vị đối với khán giả trẻ.

Ca khúc mở ra bằng những hình ảnh quen thuộc của ngày Tết: pháo hoa, câu đối đỏ, múa lân, những cái bắt tay đầu xuân và khoảnh khắc sum họp gia đình.

Phần lời được viết giản dị, dễ nghe, xoay quanh những lời chúc quen thuộc nhưng không hề cũ: mong một năm an yên, nhiều nụ cười hơn, và dù đi xa đến đâu thì cuối năm vẫn là lúc "lại về nhà".

Hai con gái của Đông Nhi- Ông Cao Thắng cũng đi đóng MV cho chú Trúc Nhân

Ở điệp khúc, câu hát "Thôi xin hẹn năm sau, trái tim không còn buồn đau" vang lên như một lời hẹn nhẹ nhàng với năm mới, trong khi cụm từ "Vạn sự như ý" - câu chúc "cửa miệng" của người Việt Nam được lặp lại xuyên suốt, đóng vai trò như lời chúc xuân được nhấn mạnh bằng âm nhạc.

Trúc Nhân với một sản phẩm Tết đầy ấn tượng

Với diễn viên- nghệ sĩ Thanh Thủy

Nếu âm nhạc tạo nên không khí, thì phần hình ảnh của MV là nơi tinh thần "sum họp" được thể hiện rõ nét nhất. MV "Vạn sự như ý" lấy bối cảnh một chiếc bánh chưng khổng lồ đặt ở trung tâm như biểu tượng của Tết Việt, nơi 68 nghệ sĩ cùng xuất hiện trong cùng một không gian.

Trúc Nhân vào vai người được lì xì, di chuyển vòng quanh chiếc bánh chưng để lần lượt gặp gỡ và 'nhận lộc đầu năm' từ từng gương mặt quen thuộc. Mỗi phân đoạn được xây dựng như một cuộc hội ngộ nhỏ, gắn với những mối quan hệ quen thuộc trong hành trình làm nghề của nam ca sĩ.

MV có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi quen thuộc như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Gil Lê, Quốc Thiên, Tiến Đạt, cùng các đạo diễn, nhà sản xuất và nhạc sĩ như Đinh Hà Uyên Thư, DTAP.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích như Phương Mỹ Chi, Pháo, Erik, Orange, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, Ali Hoàng Dương… và nhiều gương mặt quen thuộc khác, tạo nên một bức tranh đa sắc với sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt.

Ba mẹ Trúc Nhân cũng đóng MV cho con trai

Một nét quen thuộc trong các sản phẩm của Trúc Nhân là phần kết mang màu sắc tiểu phẩm. Với "Vạn sự như ý", đoạn kết tiếp tục giữ tinh thần này khi bố mẹ anh xuất hiện cùng câu nói quen thuộc: "Đưa lì xì đây ba mẹ giữ cho". Chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo tiếng cười, đồng thời khép lại MV bằng hình ảnh gia đình, đúng tinh thần sum họp ngày Tết.

Với "Vạn sự như ý", Trúc Nhân không chỉ mang đến một ca khúc Tết mới, mà còn gửi gắm tinh thần kết nối, sẻ chia và niềm vui sum vầy đầu năm. MV vì thế vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa chạm đến cảm xúc chung của nhiều thế hệ khán giả mỗi dịp Tết đến, xuân về.