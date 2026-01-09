HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Văn nghệ sĩ TP HCM háo hức với hàng loạt chương trình chào đón Xuân Bính Ngọ 2026

Thanh Hiệp

(NLĐO) - Khi TP HCM biến không gian đô thị thành đại lễ hội văn hóa, văn nghệ sĩ TP HCM vui mừng với sáng tạo mới

Văn nghệ sĩ TP HCM háo hức với hàng loạt chương trình chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Từ trái sang: NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng, NSƯT Võ Mịnh Lâm, NSƯT Lê Thiện


Với chuỗi hoạt động quy mô lớn mừng Xuân Bính Ngọ 2026, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, TP HCM không chỉ tổ chức một mùa Tết rộn ràng, mà đang kiến tạo một không gian văn hóa – nghĩa tình – sáng tạo lan tỏa khắp đô thị.

NSƯT Ca Lê Hồng chia sẻ: "Xuân Bính Ngọ 2026 đến trong thời điểm đặc biệt, khi cả nước lúc đó vừa bước qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-2026). Bởi vậy, kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết của TP HCM năm nay không đơn thuần là vui xuân, mà được thiết kế như một chuỗi sự kiện chính trị – văn hóa – xã hội có chiều sâu, kết nối lịch sử, hiện tại và khát vọng phát triển".

Từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội, triển lãm "Mừng Xuân Bính Ngọ – Mừng Đảng quang vinh", đến những nghi lễ truyền thống như viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương, họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định hay sân khấu hóa Chiến thắng Đống Đa, tất cả tạo thành một dòng chảy liên tục của ký ức và tri ân.

Văn hóa - nghĩa tình là trục xuyên suốt

Điểm nhấn xuyên suốt của mùa Tết 2026 là tinh thần "Văn hóa – Nghĩa tình". Không chỉ là những sự kiện lễ hội, Thành phố còn tổ chức thăm hỏi, chăm lo cán bộ lão thành, gia đình chính sách, người nghèo, vùng căn cứ cũ; đồng thời duy trì các nghi lễ tưởng niệm, tri ân tiền nhân và anh hùng liệt sĩ.

Văn nghệ sĩ TP HCM háo hức với hàng loạt chương trình chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

NSƯT Võ Minh Lâm

Đáng chú ý, hình ảnh bánh tét – món ăn dân gian Nam Bộ – được nâng lên thành nghi lễ dâng Quốc Tổ cho thấy cách Thành phố kết nối văn hóa đời sống với chiều sâu lịch sử dân tộc, để truyền thống không chỉ được trưng bày, mà tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Thành phố trở thành "sân khấu mở" Xuân 2026, TP HCM tiếp tục khẳng định vai trò của không gian công cộng trong đời sống văn hóa đô thị. Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Tết, Hội hoa Xuân Tao Đàn, các chợ hoa Tết và đặc biệt là chợ hoa "Trên bến, dưới thuyền" ở Bình Đông… cùng hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử, cải lương, nghệ thuật truyền thống ở nhiều địa bàn đã biến Thành phố thành một đại lễ hội ngoài trời kéo dài suốt nhiều tuần.

Văn nghệ sĩ TP HCM háo hức với hàng loạt chương trình chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

NSƯT Lê Thiện

Việc chú trọng đưa nghệ thuật truyền thống, trong đó có nghệ thuật cải lương sẽ biểu diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang và các chương trình lưu diễn về cơ sở, cho thấy định hướng rõ ràng. NSƯT Lê Thiện cho biết: "Tết là dịp để khán giả thưởng thức, để bồi đắp căn tính văn hóa. Năm nay nhiều vở mới sẽ ra mắt khán giả dịp chào đón xuân tại Nhà hát, cụ thể là vở "Gánh cải Trạng Nguyên" của sân khấu Cải lương Mới Đại Việt do đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng".

Tham gia vở diễn này có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có nhiều gương mặt đoạt Giải Mai Vàng do bạn đọc báo Người Lao Động tổ chức. NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ: "Tôi rất vui khi được mời tham gia biểu diễn chào đón xuân 2026. Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt luôn hướng tới những vở diễn phục vụ tết chào đón khán giả và du khách đầu xuân đến TP HCM".

Từ lễ hội đến tầm nhìn công nghiệp văn hóa

Nhìn tổng thể, chuỗi hoạt động Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ, mà còn cho thấy cách TP HCM vận hành văn hóa như một nguồn lực phát triển: huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa, tổ chức sự kiện quy mô lớn, kết nối văn hóa – du lịch – truyền thông – kinh tế đêm – không gian sáng tạo.

"Đó cũng là cách một đô thị lớn biến Tết truyền thống thành sản phẩm văn hóa – du lịch – trải nghiệm, vừa giữ bản sắc, vừa tạo động lực tăng trưởng. Một mùa xuân của ký ức và khát vọng Điều đọng lại từ bức tranh Tết 2026 không chỉ là số lượng sự kiện, mà là tư duy tổ chức: Tết không chỉ để vui, mà để kết nối cộng đồng, tri ân lịch sử và truyền cảm hứng cho chặng đường phát triển mới" – NSND Trần Minh Ngọc nói.

Xuân Bính Ngọ 2026 vì thế hứa hẹn không chỉ rộn ràng sắc màu lễ hội, mà còn là một mùa xuân có chiều sâu văn hóa, đậm nghĩa tình và đầy khát vọng vươn lên của TP HCM.


