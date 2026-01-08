HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Hồng Vân mang tiếng cười đến với vở hài "Tương đối rối tương phùng"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Khi tiếng cười soi chiếu những khát vọng rất thật của mục đích mưu cầu hạnh phúc, sân khấu Hồng Vân đã có thêm vở hài mới

NSND Hồng Vân mang tiếng cười đến với vở hài "Tương đối rối tương phùng" - Ảnh 1.

Từ trái sang; Hồng Vân, Minh Luân, Ốc Thanh Vân, Tuấn Dũng trong vở hài "Tương đối rối tương phùng"


Ngày 7-1, Sân khấu Kịch Hồng Vân đã biểu diễn phúc khảo vở hài kịch "Tương đối rối tương phùng" của tác giả Nguyễn Minh Phương, do NSND Hồng Vân đạo diễn. Với mong muốn mang lại tiếng cười đầu năm mới thật sôi nổi nhưng là cười để nghĩ, cười để thương, và cười để thấy mình trong đó, NSND Hồng Vân đã có thêm vở hài chuẩn bị đón xuân phục vụ công chúng.

Hồng Vân dành đất diễn cho gương mặt trẻ

Lấy bối cảnh một gia đình cho thuê phòng trọ – mô hình thu nhỏ của đời sống đô thị hôm nay, vở kịch mở ra một không gian sinh hoạt chung nơi nhiều số phận va đập vào nhau. Mỗi người một nghề, một ước mơ, một nỗi lo, nhưng cùng chung áp lực mưu sinh, thu nhập bấp bênh, tiền nhà đến kỳ vẫn chưa đủ để đóng.

Ở đó, khát vọng hạnh phúc cá nhân hiện lên rất đời, dù nhỏ bé nhưng đầy niềm tin. Tuy nhiên khát vọng luôn bị thử thách bởi những lo toan cơm áo gạo tiền. Cái "mồi lửa" gây nên chuỗi tình huống bi – hài bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ: ông chủ và cô con gái quyết định đăng tải lên mạng thông tin tìm chủ mới cho chú dê cưng của bà chủ nhà. Bởi, bà nuôi thú cưng nhưng để nó quậy phá khiến ai cũng bất an.

NSND Hồng Vân mang tiếng cười đến với vở hài "Tương đối rối tương phùng" - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở hài kịch "Tương đối rối tương phùng"

Từ một hành động tưởng chừng vô hại, hàng loạt xáo trộn nảy sinh. Kế hoạch "giải cứu sự bình yên" bằng cách tìm chủ mới cho dê được các thành viên trong nhà âm thầm dựng lên, nhưng lại giấu bà chủ. Chính sự giấu giếm ấy đã mở ra một chuỗi hiểu lầm, nghi kỵ, và những tình huống dở khóc dở cười, đẩy đời sống chung vốn đã chật vật nay càng thêm rối rắm. Đây là vở kịch có nhiều gương mặt diễn viên trẻ tham gia và NSND Hồng Vân kỳ vọng họ sẽ thu hút khán giả trong những ngày đón Xuân Bính Ngọ.

Vì sao năm Ngọ nhưng nói chuyện Mùi?

Điểm đáng ghi nhận trong "Tương đối rối tương phùng" là kịch bản hài không chạy theo tiếng cười dễ dãi. Tác giả Nguyễn Minh Phương xây dựng mạch truyện bằng những xung đột rất "đời", rất quen thuộc: chuyện tiền bạc, chuyện niềm tin, chuyện cái gì cũng muốn tốt cho nhau nhưng lại chọn sai cách. Nhưng năm Ngọ phải nói chuyện Ngựa, nhưng lại chọn nói chuyện Mùi? 

Đây cũng là ý nghĩ khiến khán giả phải đi xem mới biết ở cuối vở tác giả đã cài đặt một thông điệp rất thú vị.

NSND Hồng Vân mang tiếng cười đến với vở hài "Tương đối rối tương phùng" - Ảnh 3.

NSƯT Ốc Thanh Vân và NS Uyên Thảo trong vở hài kịch "Tương đối rối tương phùng"

Và cũng từ đó, tiếng cười bật ra không chỉ từ sự trớ trêu của tình huống, mà từ chính sự vụng về, nông nổi và cả lòng tốt thiếu khéo léo của con người. Dưới bàn tay dàn dựng của NSND Hồng Vân, vở hài hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ cho người xem.

NSND Hồng Vân mang tiếng cười đến với vở hài "Tương đối rối tương phùng" - Ảnh 4.

NS Tuấn Dũng và Bùi Công Danh trong vở hài kịch "Tương đối rối tương phùng"

Về diễn xuất, dàn nghệ sĩ đông đảo đã tạo nên một bức tranh sinh hoạt phong phú. NSND Hồng Vân trong vai bà chủ nhà tiếp tục cho thấy duyên diễn hài rất riêng: vừa sắc sảo, vừa giàu tình cảm, đủ để khán giả cười mà vẫn thấy thương. NS Minh Luân, Bùi Công Danh, Đinh Mạnh Phúc, Lê Nguyễn Tuấn Anh, Tuấn Dũng, Uyên Thảo, Trúc Anh, Khôi Nguyên, Trần Phan Hoàng Yến, Trương Gia Bảo… mỗi người một mảng màu, góp phần tạo nên nhịp điệu sôi động và không khí "đông vui nhưng không loãng" cho vở diễn.

Đáng quý là các vai phụ không bị mờ nhạt; mỗi nhân vật đều có đất diễn và cá tính riêng, khiến bức tranh tập thể trở nên sống động. Điều làm vở "Tương đối rối tương phùng" dừng lại lâu hơn trong cảm xúc người xem chính là lớp ý nghĩa phía sau tiếng cười.

Đó là câu chuyện về cách con người đối xử với nhau trong lúc khó khăn: khi thiếu thốn, ta dễ chọn những con đường tắt, dễ nhân danh "vì mọi người" để làm những điều chưa chắc đã đúng. Nhưng cũng chính từ những va vấp ấy, họ học cách đối diện, thẳng thắn và tìm lại sự tin cậy – thứ tài sản quý giá không kém gì tiền bạc.

Vở hài "Tương đối rối tương phùng" gợi mở thông điệp: đời sống có thể rất "rối", nhưng nếu còn biết nghĩ cho nhau, biết dừng lại để hiểu nhau thì rồi cũng sẽ "tương phùng", sẽ gặp lại nhau ở một điểm chung của sự cảm thông và sẻ chia.

Đó có lẽ là giá trị đẹp nhất mà sân khấu, bằng tiếng cười, có thể mang lại cho khán giả hôm nay.


Hồng Vân
