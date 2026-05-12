NSND Hồng Vân nói về vở "Chuyện làng Phrakhanong" và khát vọng giữ lửa sân khấu trẻ

NSND Hồng Vân và đạo diễn Lê Nguyễn Tuấn Anh tại buổi phúc khảo vở kịch "Chuyện làng Phrakhanong"

Tối 10-5, tại Sân khấu Kịch Hồng Vân, vở kịch "Chuyện làng Phrakhanong" của tác giả - đạo diễn Lê Nguyễn Tuấn Anh đã có buổi biểu diễn phục khảo trước Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

Vở diễn mang màu sắc tâm lý – tâm linh, chuyển tải thông điệp nhân văn về tình yêu, sự mất mát và nỗi ám ảnh của lòng người trước thiện – ác trong cuộc sống hôm nay.

Những linh hồn trở về từ ký ức

Vở kịch "Chuyện làng Phrakhanong" lấy cảm hứng bộ phim "Tình người duyên ma" của Thái Lan. Tác giả đã viết và kể theo góc nhìn của một người trực tiếp hướng dẫn các diễn viên trẻ thể hiện số phận nhân vật của từng vai kịch.

Từ câu chuyện về những người đàn ông đã chết nhưng linh hồn vẫn trở về làng tìm lại vợ con, thăm mẹ, thăm vợ của mình. Từ chất liệu dân gian pha màu sắc huyền bí, tác giả xây dựng một không gian sân khấu đầy day dứt, nơi ranh giới giữa người sống và người chết trở nên mong manh.

Điều tạo nên cảm xúc cho vở diễn không nằm ở yếu tố ma quái, mà ở tình cảm của những linh hồn dành cho gia đình.

Một cảnh trong vở kịch "Chuyện làng Phrakhanong"

Họ trở về chỉ để được nhìn lại mái nhà cũ, người vợ năm xưa và những đứa con lớn lên trong thiếu vắng.

Ẩn sau câu chuyện tâm linh là nỗi cô đơn của con người sau mất mát và chia ly. Những câu thoại như: "Anh lúc nào vẫn là chồng của em nha…" "Anh đừng lo, em vẫn sống tốt thôi…" "Em yêu anh…" đã mang lại ít nhiều cảm xúc trong buổi phúc khảo.

Vở diễn cũng đặt ra một lớp thông điệp đáng suy ngẫm: "Con người sống ác độc còn ghê sợ hơn ma". Theo tác giả, điều đáng sợ nhất không nằm ở những linh hồn vô hình, mà ở sự vô cảm, ích kỷ và lòng tham của con người khi đánh mất tình nghĩa với nhau.

Tạo đất diễn cho diễn viên trẻ

NSND Hồng Vân cho biết bà luôn mong muốn học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Nâng cao tại sân khấu của bà có cơ hội bước ngay lên sân khấu chuyên nghiệp.

Lớp Nâng cao 7 hiện có hai vở tốt nghiệp, gồm vở chính luận "Đại ca mình đi đâu thế" và "Chuyện làng Phrakhanong". Trong hai vở, bà chọn "Chuyện làng Phrakhanong" để đưa lên sàn tập cho diễn viên trẻ được va chạm thực tế nghề nghiệp.

Vở "Chuyện làng Phrakhanong" dành cho diễn viên trẻ

NSND Hồng Vân chia sẻ: "Các em học xong cần được biểu diễn thật sự, được đứng trước khán giả, được sửa nghề ngay trên sân khấu. Nếu chỉ học trong lớp mà không có đất diễn thì rất khó trưởng thành".

Theo bà, sân khấu hiện nay đang rất cần lực lượng diễn viên trẻ có nghề, có khả năng thích nghi với nhiều dạng vai diễn khác nhau.

Vì vậy, việc tạo điều kiện để học viên tiếp cận môi trường biểu diễn chuyên nghiệp là cách giữ nguồn nhân lực cho sân khấu lâu dài. "Thú thật là bán vé rất khó. Các em đã cùng đồng lòng, hễ có doanh thu thì sẽ có cát sê, còn lại tiền thuê rạp, lo chi phí tiền điện, nước là sân khấu sẽ gánh cho các em. Mong sẽ sáng đèn với giá vé rất mềm, 150.000 đồng/vé để các diễn viên trẻ có sân khấu biểu diễn sau quá trình học tập" – NSND Hồng Vân tâm sự.

Những góp ý để vở diễn hoàn thiện hơn

Trong buổi phục khảo, Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã có nhiều góp ý chuyên môn nhằm giúp ê-kíp gia cố thêm cấu trúc kịch bản, cân chỉnh tiết tấu và xử lý rõ hơn các mâu thuẫn tâm lý nhân vật.

Nhiều ý kiến đánh giá vở diễn có thông điệp tốt, nhưng đừng để màu sắc tâm linh, hù dọa lấn át chủ đề chính, kịch cần mang màu sắc giáo dục và phù hợp với hướng tiếp cận khán giả trẻ hiện nay.

Cảnh cuối vở "Chuyện làng Phrakhanong" mang lại nhiều cảm xúc

"Một số lớp diễn cần được tiết chế để tăng tính thuyết phục và chiều sâu cảm xúc. Bớt ồn ào lại" – NSƯT Ca Lê Hồng nhận xét.

Nhiều năm qua, Sân khấu Kịch Hồng Vân vẫn được xem là một trong những địa chỉ hiếm hoi kiên trì với mô hình đào tạo gắn liền thực hành biểu diễn.

Từ những lớp học ấy, nhiều gương mặt trẻ đã từng bước trưởng thành và tìm được vị trí trong đời sống sân khấu thành phố.



