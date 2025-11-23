NSND Hồng Vân và nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

NSND Hồng Vân và nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

Kim Ngân

(NLĐO) - Sân khấu kịch Hồng Vân trích toàn bộ doanh thu hai suất diễn quyên góp cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

NSND Hồng Vân cho biết toàn bộ doanh thu của hai suất diễn tại Sân khấu kịch Hồng Vân vào ngày 22 và 23-11 sẽ được chuyển về miền Trung để hỗ trợ đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Riêng trong ngày 22-11, sau đêm công diễn vở "Bắt Cá 3 Tay", đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tiếp nhận 70 triệu đồng do Sân khấu kịch Hồng Vân đóng góp. Số tiền này sẽ được chuyển về các địa phương chịu thiệt hại nặng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp nhận 70 triệu đồng

Theo NSND Hồng Vân, ngay sau khi nắm thông tin về tình hình mưa lũ tại nhiều tỉnh miền Trung, Sân khấu kịch Hồng Vân đã nhanh chóng gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con trước khi tổ chức hai suất diễn này. 

"Anh chị em nghệ sĩ đều đồng lòng. Ai cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình để chia sẻ khó khăn với bà con" - NSND Hồng Vân chia sẻ.

Nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ - Ảnh 2.

Nghệ sĩ chung tay ủng hộ tại sân khấu kịch Hồng Vân

Cùng tinh thần ấy, nhiều nghệ sĩ Việt đã kịp thời chung tay quyên góp, hướng về đồng bào vùng thiên tai như ca sĩ Mỹ Tâm gửi 100 triệu đồng đến tỉnh Đắk Lắk và 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng cho Đắk Lắk và 100 triệu đồng cho Khánh Hòa; ca sĩ Bùi Công Nam chuyển khoản 100 triệu đồng; Diệp Lâm Anh đóng góp 50 triệu đồng; Huỳnh Lập ủng hộ 50 triệu đồng...

Tin liên quan

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Trước sự tàn phá của cơn bão số 10 Bualoi, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng gởi chút tầm lòng cho người dân bị ảnh hưởng.

NSND Trịnh Kim Chi hóa thân "người vợ ma" phần 2 trên sân khấu kịch Hồng Vân

(NLĐO) - Nhắc đến vở kịch kinh dị "Người vợ ma", khán giả nhớ ngay đến sân khấu kịch Hồng Vân. Lần này tái diễn phần 2, NSND Trịnh Kim Chi sẽ vào vai chính.

Lời giải cho Sân khấu Kịch Hồng Vân

Ba vở kịch "Duyên kiếp", "Bến đục, bến trong" và "Lôi Vũ" - được dàn dựng bởi 3 nghệ sĩ giỏi nghề: NSND Việt Anh, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hoàng Sơn - đang là tâm điểm chú ý tại Sân khấu Kịch Hồng Vân.

nghệ sĩ ủng hộ NSND Hồng Vân mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo