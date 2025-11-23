NSND Hồng Vân và nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

NSND Hồng Vân cho biết toàn bộ doanh thu của hai suất diễn tại Sân khấu kịch Hồng Vân vào ngày 22 và 23-11 sẽ được chuyển về miền Trung để hỗ trợ đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Riêng trong ngày 22-11, sau đêm công diễn vở "Bắt Cá 3 Tay", đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã tiếp nhận 70 triệu đồng do Sân khấu kịch Hồng Vân đóng góp. Số tiền này sẽ được chuyển về các địa phương chịu thiệt hại nặng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp nhận 70 triệu đồng

Theo NSND Hồng Vân, ngay sau khi nắm thông tin về tình hình mưa lũ tại nhiều tỉnh miền Trung, Sân khấu kịch Hồng Vân đã nhanh chóng gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con trước khi tổ chức hai suất diễn này.

"Anh chị em nghệ sĩ đều đồng lòng. Ai cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình để chia sẻ khó khăn với bà con" - NSND Hồng Vân chia sẻ.

Nghệ sĩ chung tay ủng hộ tại sân khấu kịch Hồng Vân

Cùng tinh thần ấy, nhiều nghệ sĩ Việt đã kịp thời chung tay quyên góp, hướng về đồng bào vùng thiên tai như ca sĩ Mỹ Tâm gửi 100 triệu đồng đến tỉnh Đắk Lắk và 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng cho Đắk Lắk và 100 triệu đồng cho Khánh Hòa; ca sĩ Bùi Công Nam chuyển khoản 100 triệu đồng; Diệp Lâm Anh đóng góp 50 triệu đồng; Huỳnh Lập ủng hộ 50 triệu đồng...