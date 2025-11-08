NSND Hữu Quốc quay lại "Ngân mãi chuông vàng" sau 3 năm với vở "Đò vẫn còn neo"

Các nghệ sĩ tham gia vở "Đò vẫn còn neo"

Đây là một tác phẩm xúc động do chính NSND Hữu Quốc viết kịch bản, được Đình Phong chuyển thể cải lương và sẽ được phát sóng trực tiếp trong chương trình "Ngân mãi chuông vàng" của HTV vào tối 16-11 trên sóng HTV 9 và các nền tảng số của Đài Phát thanh – Truyền hình TP HCM.

NSND Hữu Quốc và câu chuyện tri ân người gieo hạt

Nói về kịch bản "Đò vẫn còn neo", NSND Hữu Quốc cho biết đó là câu chuyện về những người thầy, người cô lặng lẽ cống hiến nơi vùng sâu, vùng xa, chắt chiu từng con chữ để nuôi lớn ước mơ cho thế hệ học trò. Họ là những người chọn nghề giáo không phải vì danh vọng mà vì niềm tin vào tri thức và lòng nhân ái.

Nhiều năm sau, khi học trò trưởng thành và trở lại chính nơi ấy tiếp bước thầy cô, "con đò tri thức" vẫn neo lại giữa dòng đời, biểu tượng cho lòng tận tụy và di sản tinh thần của những người thầy xưa.

Theo NSND Hữu Quốc, câu chuyện lấy bối cảnh thập niên 1990 – giai đoạn nhiều thanh niên rời thành phố về vùng khó khăn công tác. "Tôi muốn khán giả nhớ lại hình ảnh rất thật của một thời, khi các thầy cô giáo trẻ phải đi bộ hàng chục cây số để đến lớp, thắp sáng con chữ trong điều kiện thiếu thốn. Chính những tấm gương đó đã giúp thế hệ học trò ngày ấy có thêm nghị lực, nối nghiệp thầy cô, hoàn thành sứ mệnh "người gieo trồng kiến thức cho thế hệ mai sau" – NSND Hữu Quốc chia sẻ.

NSND Hữu Quốc trở lại với "Ngân mãi chuông vàng" sau ba năm

Sau thành công của "Thời con gái đã xa", đây là lần trở lại sau ba năm của NSND Hữu Quốc với vai trò đạo diễn cho "Ngân mãi chuông vàng". Anh thừa nhận bản thân "chăm chút từng cảnh, từng nét diễn" để mỗi nhân vật đều có chiều sâu cảm xúc thật, không sa vào minh họa hay sáo mòn.

Tính đến ngày 8-11, anh cùng ê-kíp đã hoàn thành dàn dựng ba cảnh, trong đó chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, từ nghĩa tình thầy trò chan chứa đến nỗi trăn trở về nghề giáo giữa đổi thay của xã hội.

"Ngân mãi chuông vàng là chương trình có tính biểu tượng cao trong đời sống sân khấu cải lương, là sân chơi để các diễn viên xuất thân từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" 20 năm qua có nơi để rèn luyện nghề. Tôi muốn mỗi cảnh trong "Đò vẫn còn neo" không chỉ là lời tri ân mà còn là một lát cắt của ký ức nghề giáo, để người xem thấy lại chính mình – là học trò, là thầy cô, hay là những người đang giữ ngọn lửa tri thức" - NSND Hữu Quốc nói.

Dàn diễn viên đồng cảm, thăng hoa

Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Nguyễn Văn Khởi, Kim Luận, Hồng Trang, Lê Thị Kim Cương, Diễm Kiều, Hà Như, Phú Yên… cùng các khách mời: NSƯT Quỳnh Hương, NS Thanh Hồng, NS Tô Thiên Kiều và chính NSND Hữu Quốc.

Mỗi nghệ sĩ đều dành nhiều tâm huyết cho vai diễn, từ việc tìm hiểu về đời sống giáo viên vùng sâu, đến cách thể hiện nội tâm của người thầy trước những thử thách trong cuộc sống đương đại.

Các nghệ sĩ đều cho biết rất xúc động khi đọc kịch bản. Có những đoạn thoại khiến cả đoàn im lặng vì nhớ đến thầy cô của mình. NSND Hữu Quốc đã dàn dựng bằng cả tấm lòng, nên khi bước ra sân khấu, ai cũng muốn diễn thật nhất, không để mất đi hơi thở đời thường của nhân vật.

Vở "Đò vẫn còn neo" hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả thông điệp về lòng tri ân và niềm tin vào giáo dục. Đây là một tác phẩm tri ân, khơi gợi suy ngẫm về giá trị của nghề giáo trong bối cảnh hiện nay, khi mà tri thức và nhân cách vẫn là hai bờ của con sông lớn mang tên "giáo dục". Con đò dù cũ, vẫn neo lại, chờ những thế hệ học trò quay về.

Chương trình "Ngân mãi chuông vàng" năm nay, vì thế, hứa hẹn không chỉ là đêm trình diễn nghệ thuật mà còn là hành trình trở về với những ký ức, với lòng biết ơn dành cho những người đã "gieo chữ" giữa bao gian khó.

NSND Hữu Quốc kết lại: "Tôi muốn khán giả khi xem xong sẽ nhớ đến người thầy, người cô của mình. Vì dù thời gian có trôi, đò tri thức ấy vẫn neo trong ký ức mỗi chúng ta". HTV sẽ phát sóng trực tiếp chương trình "Ngân mãi chuông vàng" với vở cải lương "Đò vẫn còn neo" từ lúc 21 giờ ngày 16-11.



