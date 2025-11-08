HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ Đức nghĩa tình - Vươn mình phát triển

Ý Linh

(NLĐO) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thủ Đức năm nay được thổi bừng bởi tinh thần “Thủ Đức nghĩa tình - Vươn mình phát triển”.

Ngày 8-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại nhiều khu phố trên địa bàn phường Thủ Đức, TP HCM, đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp.

- Ảnh 1.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại Khu phố 3, phường Thủ Đức, TP HCM

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Khu phố 3, chương trình có sự tham dự của ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP; cùng lãnh đạo phường Thủ Đức: ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Mai Trinh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

- Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn tại Khu phố 3

Báo cáo cho thấy Khu phố 3 hoàn thành nhiều chỉ tiêu an sinh, dân sinh: vận động Quỹ "Vì người nghèo" và "Đền ơn đáp nghĩa" đạt 100%; trao hơn 60 phần quà Tết và học bổng "Thắp sáng ước mơ"; trồng 1.000 cây xanh; xóa điểm rác tồn đọng; duy trì 25 nhóm tự quản "5+1". Nổi bật là kết quả khu phố không còn hộ nghèo, chỉ còn 6 hộ cận nghèo.

Chủ tịch LĐLĐ TP HCM dự Ngày hội đại đoàn kết phường Thủ Đức - Ảnh 1.

Chủ tịch LĐLĐ TP HCM phát biểu tại ngày hội

Ông Bùi Thanh Nhân biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng thuận và nỗ lực của cán bộ, nhân dân khu phố trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của địa phương góp phần nâng cao chất lượng đời sống và diện mạo đô thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nhấn mạnh ngày hội là dịp tôn vinh những gương người tốt, việc tốt, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân và đề nghị Khu phố 3 tiếp tục lan tỏa phong trào "Thủ Đức nghĩa tình - Vươn mình phát triển", nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, đẩy mạnh chuyển đổi số ở khu dân cư, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng khu phố "xanh - sạch - văn minh - an toàn".

- Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Thủ Đức tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 ở Khu phố 29

Cùng ngày, tại Trường Tiểu Từ Đức, Khu phố 29, ngày hội cũng diễn ra sôi nổi, ấm áp, với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo phường Thủ Đức, trong đó có bà Phạm Thị Lệ Hằng, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Một số hình ảnh khác tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại phường Thủ Đức

Báo cáo tại của Khu phố 29 cũng nêu bật kết quả thực hiện các phong trào năm 2025: duy trì các mô hình quản lý nhà trọ, triển khai chương trình vệ sinh môi trường, thúc đẩy phong trào "gia đình văn hóa" và các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, học sinh khó khăn.

Tại phần thảo luận mở, người dân đã thẳng thắn góp ý và bày tỏ mong muốn được nâng cao các điều kiện sống như an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, cải thiện không gian công cộng và đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số, từ hướng dẫn sử dụng VNeID đến kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Phát động đợt thi đua năm 2026, Khu phố 19 đăng ký công trình nổi bật là "Đường cờ Tổ quốc" trên các tuyến Đặng Văn Bi và Dân Chủ. 

Dịp này, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức trao giấy khen biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, gương "Người tốt, việc tốt" năm 2025.

