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Văn hóa - Văn nghệ

NSND Hữu Quốc xúc động khi con trai – đạo diễn Đình Phong thành công với "Diều ơi"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Khi cánh diều tuổi thơ chở ký ức bay qua những phận người, cũng là vở diễn Hữu Quốc kỳ vọng vào sự nối nghiệp

NSND Hữu Quốc xúc động khi con trai – đạo diễn Đình Phong thành công với vở "Diều ơi" - Ảnh 1.

Đạo diễn trẻ Lê Nguyễn Đình Phong hôn người cha đỡ đầu trong nghề - NSND Hữu Quốc, trong đêm báo cáo tốt nghiệp đại học đạo diễn

Tối 2-6, đạo diễn NSND Hữu Quốc đã xúc động khi chứng kiến vở diễn tốt nghiệp của người con đỡ đầu trong nghệ thuật của anh, Lê Nguyễn Đình Phong – sinh viên khóa K9B Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, báo cáo vở tốt nghiệp tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh. 

Từ tiếng gọi của mẹ đến câu chuyện của những phận người

Trong cuộc đời này, có những tình yêu không cần gọi tên bằng những điều lớn lao. Chỉ là một ánh mắt luôn dõi theo, một lời nhắc nhở giữa bộn bề cuộc sống, một vòng tay chở che hay một giọng nói dịu dàng mỗi khi ta trở về. Đó là tình mẫu tử.

Tình mẹ không phải lúc nào cũng được viết nên bằng sự hoàn hảo, mà được vun đắp từ những hy sinh âm thầm, từ cách một người mẹ yêu thương con mình bằng tất cả những gì mình có. Và vở cải lương "Diều ơi" mở ra như một lời thủ thỉ về tình mẹ.

NSND Hữu Quốc xúc động khi con trai – đạo diễn Đình Phong thành công với vở "Diều ơi" - Ảnh 2.

Vở cải lương "Diều ơi" xúc động, mang lại nhiều suy gẫm về phận đời và tình mẫu tử

Vở "Diều ơi" chọn cánh diều làm biểu tượng trung tâm. Đó là cánh diều của tuổi thơ, của ký ức quê nhà, của những giấc mơ từng bay cao rồi bị cuộc đời níu kéo. Nhưng sâu hơn, đó còn là hình ảnh của những con người dù trải qua mất mát, tổn thương vẫn cố giữ lại sợi dây kết nối với nguồn cội và tình thân.

Chất liệu cải lương mộc mạc, da diết được xử lý gần gũi, khiến nhiều khán giả dễ tìm thấy mình trong từng lớp diễn. 

Dấu ấn của đạo diễn trẻ Lê Nguyễn Đình Phong

Điều đáng ghi nhận nhất ở vở diễn nằm ở cách đạo diễn Lê Nguyễn Đình Phong xử lý tổng thể sân khấu. Không sa đà vào sự phô diễn kỹ thuật hay dàn cảnh cầu kỳ, anh chọn cách kể chuyện chân thành, mộc mạc nhưng không kém phần sâu lắng.

Với một đạo diễn trẻ, việc tiết chế để cảm xúc dẫn dắt thay vì hiệu ứng dẫn dắt là lựa chọn không dễ. Chính sự tiết chế ấy giúp câu chuyện gia đình vốn quen thuộc tránh rơi vào bi lụy.

NSND Hữu Quốc xúc động khi con trai – đạo diễn Đình Phong thành công với vở "Diều ơi" - Ảnh 3.

Đạo diễn Lê Nguyễn Đình Phong tặng hoa cảm ơn cha mẹ đã chấp nhận niềm đam mê sân khấu của anh

Khi người trẻ chọn cải lương làm giấc mơ

Phía sau một đêm diễn thành công là hành trình học nghề và nuôi dưỡng đam mê kéo dài nhiều năm của đạo diễn trẻ Lê Nguyễn Đình Phong. Anh đã từng tham gia diễn xuất, viết kịch bản, chuyển thể cải lương và gắn bó với nhiều sân khấu, cụ thể là Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long và Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh.

Trong phần phát biểu đầy xúc động tại đêm báo cáo tốt nghiệp, anh gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô, Hội đồng chấm thi, gia đình, bạn bè, các đơn vị nghệ thuật đồng hành và toàn thể khán giả đã yêu thương, hỗ trợ mình trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Nam đạo diễn trẻ bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, đặc biệt là thầy chủ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Đức Thành cùng các giảng viên trực tiếp dìu dắt như: NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Lê Nguyên Đạt – những người đã trao cho anh những bài học đầu tiên về nghề đạo diễn.

NSND Hữu Quốc xúc động khi con trai – đạo diễn Đình Phong thành công với vở "Diều ơi" - Ảnh 4.

Từ trái sang: NS Bình Tinh, Phương Cẩm Ngọc, Hoài Nhung trong vở cải lương "Diều ơi"

Anh đặc biệt gửi lời cảm ơn đến gia đình – những người luôn tin tưởng, tạo điều kiện để anh học tập, theo đuổi đam mê và có thể đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Và cảm ơn người cha đã luôn dìu dắt, nâng đỡ anh, đó là NSND Hữu Quốc.

Dàn nghệ sĩ đồng đều

Vai Nhớ của nghệ sĩ Bình Tinh trở thành điểm tựa cảm xúc xuyên suốt vở diễn. Chị mang đến hình ảnh một nhân vật nhiều tổn thương nhưng không bi lụy, nhiều mất mát nhưng vẫn giữ được phần nhân hậu. Lối ca diễn tiết chế giúp nhân vật có chiều sâu hơn là chỉ dừng ở bi thương.

NSND Hữu Quốc xúc động khi con trai – đạo diễn Đình Phong thành công với vở "Diều ơi" - Ảnh 5.

Từ trái sang: NS Bình Tinh, NSƯT Quỳnh Hương và NSND Hữu Quốc trong vở cải lương "Diều ơi"

NSƯT Quỳnh Hương trong vai bà Hai tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Hoài Nhung với vai Nhung mang đến năng lượng trẻ trung và chân thành. Phương Cẩm Ngọc trong vai Diều lớn cùng bé Anh Thư ở hình ảnh Diều lúc nhỏ tạo được sợi dây nối liền ký ức – hiện tại khá thuyết phục.

Hoàng Quốc Thanh (vai Hùng), Bảo Bảo (ông Sang), Ngọc Cương (Đọt), bé Pull (bé Tí) và NSND Hữu Quốc (ông Tám) góp phần hoàn thiện bức tranh nhân vật bằng những mảng màu riêng.

Một số hình ảnh đêm biểu diễn vở cải lương "Diều ơi":

NSND Hữu Quốc xúc động khi con trai – đạo diễn Đình Phong thành công với vở "Diều ơi" - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Bình Tinh hóa thân xuất sắc vai Nhớ và Phương Cẩm Ngọc diễn vai Diều thật nhiều cảm xúc

NSND Hữu Quốc xúc động khi con trai – đạo diễn Đình Phong thành công với vở "Diều ơi" - Ảnh 7.

Đạo diễn Lê Nguyễn Đình Phong tặng hoa NSƯT Minh Nhí (Giám đốc Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh) và nghệ sĩ Thái Vinh (Giám đốc Sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) - hai đơn vị nghệ thuật anh đã có nhiều cơ hội làm việc, học nghề

NSND Hữu Quốc xúc động khi con trai – đạo diễn Đình Phong thành công với vở "Diều ơi" - Ảnh 8.

Từ trái sang: NS Hoàng Quốc Thanh, NSND Hữu Quốc, NSƯT Quỳnh Hương trong vở cải lương "Diều ơi"

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