Phim Việt chưa "lấy lại phong độ" sân nhà

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam tính đến ngày 2-6, phim "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" - phiên bản mới chính thức ra rạp từ ngày 22-5 - thu về hơn 157,6 tỉ đồng.

Phim giữ vững chuỗi dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày và vị thế chưa bị lung lay dù vẫn có phim Việt mới ra rạp.

Phim là phần 45 trong loạt phim hoạt hình Doraemon 2D, cũng là bản làm lại của bộ phim cùng tên từng ra mắt năm 1983. Một phim nước ngoài khác đang giữ vị trí thứ hai là "Ngôi đền kỳ quái 5", do đạo diễn Mike Phontharis thực hiện.

Phim hiện thu về hơn 13,6 tỉ đồng. Tác phẩm giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng là phim Việt "Ốc mượn hồn" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, quy tụ dàn diễn viên: Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Lương Gia Huy…

Phim có suất chiếu sớm từ ngày 29 đến 31-5 và chính thức khởi chiếu từ 1-6, sớm hơn so với dự kiến 5-6. Tuy nhiên, phim vẫn chưa tạo được sự bứt phá về doanh thu khi chỉ mới thu về hơn 9,2 tỉ đồng và số suất chiếu cũng đang thấp hơn hai phim nước ngoài kể trên.

Thời gian tới, khán giả sẽ được tiếp tục thưởng thức các phim Việt trong tháng 6 là: "Ma xó" ra rạp ngày 5-6, "Lầu Chú Hỏa" ngày 12-6 và "Mesdames Thanh Sắc" ngày 19-6.