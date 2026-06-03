HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Phim Việt chưa "lấy lại phong độ" sân nhà

M.Khuê

Phim giữ vững chuỗi dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày và vị thế chưa bị lung lay dù vẫn có phim Việt mới ra rạp.

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam tính đến ngày 2-6, phim "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" - phiên bản mới chính thức ra rạp từ ngày 22-5 - thu về hơn 157,6 tỉ đồng.

Phim giữ vững chuỗi dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày và vị thế chưa bị lung lay dù vẫn có phim Việt mới ra rạp.

Phim là phần 45 trong loạt phim hoạt hình Doraemon 2D, cũng là bản làm lại của bộ phim cùng tên từng ra mắt năm 1983. Một phim nước ngoài khác đang giữ vị trí thứ hai là "Ngôi đền kỳ quái 5", do đạo diễn Mike Phontharis thực hiện.

Phim Việt chưa "lấy lại phong độ" sân nhà - Ảnh 1.

Poster phim “Ốc mượn hồn”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim hiện thu về hơn 13,6 tỉ đồng. Tác phẩm giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng là phim Việt "Ốc mượn hồn" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, quy tụ dàn diễn viên: Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Lương Gia Huy…

Phim có suất chiếu sớm từ ngày 29 đến 31-5 và chính thức khởi chiếu từ 1-6, sớm hơn so với dự kiến 5-6. Tuy nhiên, phim vẫn chưa tạo được sự bứt phá về doanh thu khi chỉ mới thu về hơn 9,2 tỉ đồng và số suất chiếu cũng đang thấp hơn hai phim nước ngoài kể trên.

Thời gian tới, khán giả sẽ được tiếp tục thưởng thức các phim Việt trong tháng 6 là: "Ma xó" ra rạp ngày 5-6, "Lầu Chú Hỏa" ngày 12-6 và "Mesdames Thanh Sắc" ngày 19-6. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo