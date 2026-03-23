Văn hóa - Văn nghệ

NSND Kim Xuân "truyền lửa" sân khấu học đường 2026

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – NSND Kim Xuân đã có mặt rất sớm, bà hòa vào không khí biểu diễn nghệ thuật của sân khấu học đường do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tổ chức

Sáng 23-3, trong không khí chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Trường THPT Tây Thạnh (TP HCM), không gian sân trường như được "đánh thức" bởi nhịp điệu của chương trình sân khấu học đường.

Sự xuất hiện của NSND Kim Xuân cùng các nghệ sĩ trẻ đã biến tiết sinh hoạt ngoại khóa trở thành một buổi học nghệ thuật sống động, nơi cảm xúc và tri thức cùng thăng hoa. "Không còn là những bài giảng khô khan, chương trình "Sân khấu học đường" do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM triển khai đã mang đến một "lớp học đặc biệt" – nơi nghệ thuật được trải nghiệm trực tiếp. Tôi rất vui và hạnh phúc khi đồng hành cùng các bạn trẻ để nâng niu văn hóa nghệ thuật dân tộc" – NSND Kim Xuân nói.

NSND Kim Xuân trong vòng tay hạnh phúc của học sinh

NSND Kim Xuân biết ơn nhà nông

Tâm điểm của buổi sáng là tiểu phẩm "Đồng lúa reo", được dàn dựng dựa trên cảm hứng âm nhạc của Tôn Thất Lập. Với sự tham gia của NSND Kim Xuân cùng các diễn viên Trâm Nguyễn, Tô Kim Ngân, Thu Thảo, tiểu phẩm không chỉ tái hiện vẻ đẹp lao động mà còn khơi gợi tình yêu quê hương trong lòng học sinh.

Trên sân khấu giản dị giữa sân trường, từng ánh mắt, từng lời thoại đều mang sức lay động mạnh mẽ. NSND Kim Xuân, với phong thái điềm đạm và chiều sâu trải nghiệm, đã khiến khán giả trẻ lặng đi trong những khoảnh khắc cảm xúc rất thật. 

Bà đã thông qua tiểu phẩm này giáo dục các em học sinh biết ơn và quý trọng nhà nông, sự chuyên cần của nhà nông đã giúp tạo ra hạt lúa, đem lại cho mỗi gia đình những mâm cơm ngon. Do đó bên cạnh các ngành nghề được hướng nghiệp thì nghề nông đã được giảng dạy và phổ cập đến toàn thể học sinh trên đất nước vốn được sản sinh từ nền văn hóa lúa nước.

Các em học sinh trường THPT Tây Thạnh thích thú với chương trình Sân khấu học đường 2026 do CLB Sân khấu Lạc Long Quân biểu diễn

"Học bằng cảm xúc" – chìa khóa của sân khấu học đường

Sau phần biểu diễn, NSND Kim Xuân chia sẻ chân thành: "Khi nghệ thuật đến gần với các em học sinh bằng những câu chuyện giản dị, các em sẽ hiểu và nhớ lâu hơn bất kỳ bài giảng lý thuyết nào. Sân khấu học đường chính là cách gieo hạt giống cảm xúc".

Bà đánh giá cao hiệu quả của chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM giao cho CLB Sân khấu Lạc Long Quân thực hiện, khi biết cách đưa nghệ thuật truyền thống và hiện đại hòa quyện vào các tiết học ngoại khóa thuộc môn Giáo dục địa phương.

Không chỉ "xem", học sinh còn được "làm" – được bước lên sân khấu, nhập vai, và cảm nhận trực tiếp hơi thở của nghệ thuật.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Vân Yên tặng hoa cho nghệ sĩ Hoàng Thanh và Cao Mỹ Châu

Khi cải lương - tuồng cổ "cất tiếng" giữa thế hệ trẻ

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là trích đoạn cải lương tuồng cổ "Xa phu đi sứ", do các diễn viên trẻ như Cao Mỹ Châu, Hoàng Thanh thể hiện.

Nghệ sĩ Hoàng Thanh đã biểu diễn và trực tiếp phân tích kỹ thuật "múa roi ngựa" – một đặc trưng độc đáo của nghệ thuật tuồng cổ và hát bội. Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự chính xác, tiết tấu và cảm xúc đã khiến học sinh thích thú. 

Khi được mời lên sân khấu thực hành, nhiều em ban đầu còn e dè, nhưng nhanh chóng hòa nhập trong tiếng vỗ tay cổ vũ.

Ca sĩ Phạm Anh Tuấn được khán giả học sinh yêu mến trong chương trình Sân khấu học đường

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả dường như được xóa nhòa. Nghệ sĩ Cao Mỹ Châu chia sẻ: "Điều làm chúng tôi xúc động nhất là ánh mắt các em khi được trực tiếp trải nghiệm. Đó là lúc nghệ thuật thực sự "sống" trong các em, chứ không còn là điều gì xa vời".

Trong khi đó, nghệ sĩ Hoàng Thanh nhấn mạnh: "Muốn giữ được nghệ thuật truyền thống, phải bắt đầu từ thế hệ trẻ. Và cách tốt nhất là cho các em chạm vào nó bằng chính trải nghiệm của mình. Tôi vui khi thấy có bạn xung phong lên sân khấu để múa roi ngựa cùng tôi".

NSND KIm Xuân được các thầy cô và học sinh trường THPT Tây Thạnh yêu mến

Âm nhạc – nhịp cầu kết nối cảm xúc

Chương trình Sân khấu học đường còn có sự góp mặt của ca sĩ Phạm Anh Tuấn, anh đã mang đến những tiết mục âm nhạc trẻ trung, giúp cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. 

Phát biểu tại chương trình, thầy Nguyễn Vân Yên – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh khẳng định: "Sân khấu học đường đã giúp học sinh tiếp cận nghệ thuật và góp phần giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn. Đây là mô hình cần được duy trì và phát triển lâu dài để cùng làm tốt việc học và trải nghiệm đáng quý của bộ môn Giáo dục địa phương".

Theo thầy Nguyễn Vân Yên, việc đưa nghệ thuật vào trường học theo hướng tương tác trực tiếp đã tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp học sinh chủ động tiếp nhận văn hóa, thay vì học một cách thụ động.

"Dư âm của Sân khấu học đường 2026" đọng lại trong ánh mắt, nụ cười và cả những bước chân rụt rè lần đầu đứng trên sân khấu của các học sinh. Tất cả đã tạo nên một bức tranh sinh động về cách nghệ thuật có thể len vào đời sống học đường. Tôi vui mừng vì được góp phần truyền lửa đến các bạn trẻ" – NSND Kim Xuân nói.


Tin liên quan

NSND Kim Xuân, NSƯT Lê Thiện nhận định "Bản sắc văn hóa hồi sinh ngoạn mục"

(NLĐO) - Trong những năm gần đây, phong trào Việt phục đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng trẻ trên khắp cả nước, đặc biệt tại TP HCM.

NSND Kim Xuân sang trọng tái xuất màn ảnh nhỏ

(NLĐO) - NSND Kim Xuân hóa thân thành bà Kim, 70 tuổi, trong phim "Bóng của thị thành" do đạo diễn Minh Cao thực hiện.

