Thái Hòa lộ đôi mắt đầy ẩn uất, lo toan vì con

Thái Hòa tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất đầy cảm xúc qua ánh mắt

Nhà sản xuất phim "Anh Hùng" ngày 23-3 tung loạt poster nhân vật (character poster), hé lộ dàn diễn viên, vai diễn, tạo hình nhân vật.

Trong đó, nhân đó ông Hùng của Thái Hòa là một tài xế taxi có gương mặt khắc khổ, ngước nhìn lên, mặt căng thẳng. Trong ánh mắt ông ẩn chứa nhiều lo toan vì gánh nặng gia đình và con cái. Nhân vật trông tội nghiệp, gợi nên sự đồng cảm từ khán giả về những nỗi niềm khiến ông rơi vào vòng xoáy "anh hùng từ thiện tiền tỉ bị lật mặt".

Đó là áp lực bên ngoài, còn sâu bên trong ông Hùng là "tổn thương về tâm lý, đang mất niềm tin vào xã hội công bằng, mất sự kết nối cộng đồng". Với diễn xuất của Thái Hòa, nhân vật hứa hẹn có chiều sâu hơn nhiều ẩn sau câu chuyện về lừa đảo.

Vai Tuấn của Võ Tấn Phát - đồng nghiệp của ông Hùng, vẫn giữ nguyên nét láu cá, toan tính. Vinh (Đoàn Thế Vinh đóng) lại mang hình ảnh đang "tác nghiệp" livestream, trong vai trò một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội. Vinh có ánh mắt tinh quái, nụ cười tự tin như đang lên kịch bản và nhào nặn điều gì đó.

Minh Triết vai Pan cũng là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên săn tin hot bất chấp

Poster của Pan (Hoàng Minh Triết đóng), nhà sáng tạo nội dung chuyên săn tin hot và giật gân trên mạng xã hội, cũng mang đến cảm giác thú vị. Với nhân vật này, Hoàng Minh Triết thỏa sức bộc lộ biểu cảm gian tà "sở trường". Với lối khai thác thông tin giật gân, bất chấp, Pan sẽ là kẻ khiến ông Hùng và gia đình phải đau đầu trong phim.

Diễn viên Hồng Ánh hóa bà Thu - mẹ đơn thân và là hàng xóm của Thái Hòa

Trong khi đó, hai con gái Hân (Phương Thanh đóng) và My (Gia Tuệ đóng) của ông Hùng mang lại sự ngây thơ và mong manh cho cả bộ phim. Là cô bé mắc bệnh hiểm nghèo, My trông nhợt nhạt và mệt mỏi khi cô bé ló đầu ra từ chiếc xe taxi của cha. Cô bé toát lên vẻ đơn độc của đứa trẻ không có mẹ nhưng đồng thời cũng rất kiên cường vì thương ba và thương chị.

Bà Thu - mẹ của Vinh, hàng xóm ông Hùng.

Còn Hân cô gái mới lớn với đầy những xáo trộn về tâm và sinh lý, cũng gánh chịu nhiều thử thách. Hình ảnh Hân trên poster trước ống kính livestream cũng đầy suy tư, trái với độ tuổi chỉ nên lo ăn học của cô.

Một nhân vật nữ cũng rất đáng quan tâm là bà Thu (Hồng Ánh đóng) - người mẹ đơn thân của Vinh và là hàng xóm của ông Hùng. Bà Thu làm chủ tiệm tóc, trong poster nhân vật đứng tựa cửa với vẻ mặt hơi cau có, ánh mắt đăm chiêu như đang phán xét ai đó.

Bà Tím (NSƯT Lê Thiện đóng), mặc giản dị, mái tóc bạc phơ và nụ cười phúc hậu. Bà cũng mang vẻ tầm tư trong ánh mắt, thể hiện sự thấu hiểu của người bà đối với vai trò làm cha, làm mẹ. Bà Tím sống ở chung cư này đã lâu, chứng kiến nhiều cảnh đời, bà có sự bao dung và thấu hiểu rất lớn.

Lửa cháy bao trùm căn hộ chung cư

Ông Hùng bất chấp nguy hiểm cứu người

Cứu được bà Tím từ căn hộ cháy

Đưa bà xuống an toàn

Anh trở thành anh hùng đời thường

Thế nhưng sau đó lại bị lực lượng YouTube "lật mặt" cho rằng lừa đảo từ thiện tiền tỉ

Phim "Anh Hùng" do Võ Thạch Thảo đạo diễn, Timothy Linh Bùi làm nhà sản xuất. Phim kể về Hùng và đồng nghiệp Tuấn bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần. Phim ra rạp dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.



