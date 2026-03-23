Việt Hùng cùng dàn người đẹp đưa văn hóa Việt ra thế giới

Khách quốc tế thăm tư gia NTK Việt Hùng xem áo dài

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP HCM, UBND phường Vũng Tàu tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Kết nối nhân dân ASEAN, tại Vũng Tàu. Chương trình có sự tham dự của cán bộ ngoại giao thuộc Tổng lãnh sự quán các nước ASEAN.

Hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Vũng Tàu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của địa phương.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là chuyến thăm tư gia NTK Việt Hùng để các vị khách quốc tế khám phá nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam qua những câu chuyện văn hóa và các bộ sưu tập thời trang đặc sắc.

Các khách mời đặc biệt yêu thích áo dài Việt Nam

NTK Việt Hùng chia sẻ rằng các đại biểu được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của áo dài, bên cạnh đó, còn được thưởng thức phần trình diễn hai bộ sưu tập thời trang mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc gồm Châu Ro cầu mùa của NTK Việt Hùng và Phạm Thị Ngọc Trang và bộ sưu tập Kết nối ASEAN do Việt Hùng thực hiện.

Niềm tự hào của NTK Việt Hùng

Thiết kế Châu Ro cầu mùa từng được khán giả biết đến qua cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Trang phục này từng đoạt giải nhì tại cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc trong khuôn khổ cuộc thi trên. Sau đó, trang phục Châu Ro cầu mùa còn được á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân mang đến cuộc thi Miss Intercontinental 2025 và giành giải Best National Costume.

Các mẫu thiết kế mới nhất của NTK Việt Hùng

Từ thiết kế này, NTK Việt Hùng và Phạm Thị Ngọc Trang phát triển thành bộ sưu tập. Các thiết kế được thực hiện hoàn toàn bằng nghệ thuật đan móc thủ công từ chất liệu sợi tái chế. Qua đây, các thiết kế gửi gắm thông điệp về sự cần mẫn, bền bỉ của người nghệ nhân, đồng thời thể hiện tinh thần thân thiện với môi trường và sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên.

Châu Ro cầu mùa không chỉ là bộ trang phục mang đậm hồn văn hóa dân tộc mà còn là khúc ca rộn rã của ngày mùa, gửi gắm ước vọng về một đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng, hạnh phúc.

Chia sẻ thêm về ý tưởng sáng tạo, NTK Phạm Thị Ngọc Trang cho biết: "Thiết kế Châu Ro cầu mùa được lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP HCM. Thiết kế với ba gam màu chủ đạo, màu đen tượng trưng cho đất mẹ, màu đỏ là lửa và màu trắng là màu của ánh sáng".

Còn bộ sưu tập Kết nối ASEAN gây ấn tượng với các thiết kế áo dài tái hiện hình ảnh các địa danh tiêu biểu, biểu tượng văn hóa và quốc kỳ của các quốc gia trong khu vực ASEAN.

NTK Việt Hùng cho biết anh đã nhiều lần đến các nước ASEAN và từng thực hiện một số bộ sưu tập lấy cảm hứng từ các quốc gia trong khu vực. Dịp này, khi đón các vị khách quốc tế đến thăm tư gia, anh mong muốn giới thiệu những thiết kế mới nhất và chuẩn bị những gì tốt nhất để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh niềm vinh dự, đây cũng là áp lực khi được giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Anh mong rằng sau chuyến tham quan, các vị khách sẽ cảm nhận được hình ảnh một Việt Nam yên bình, nơi gia đình vẫn gìn giữ truyền thống và những người làm nghề luôn trân trọng giá trị văn hóa dân tộc.

NTK, giảng viên Nguyễn Việt Hùng với gần 30 năm gắn bó với nghề, anh cũng chính là người khởi nguồn cho "Hành trình Áo dài" với gần 20 năm, tương đương gần 200.000 bộ áo dài dành tặng cho các giáo viên vùng sâu vùng xa trên cả nước. Ngoài ra, anh còn đồng hành cùng các trường đại học đồng tổ chức các sân chơi nhan sắc và thời trang và tham gia hành trình biên giới Tây Nam, Tây Bắc, Tây Nguyên, Biển đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.



