Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

NSND Mai Hoa thân quen và mới lạ trong "Hà Nội cờ hoa"

Yến Anh, ảnh Mạnh Nguyễn

(NLĐO)- NSND Mai Hoa mang đến cho khán giả sự mới lạ xen lẫn thân quen trong những ca khúc đã rất nổi tiếng về Hà Nội.

Chiều 23-9, NSND Mai Hoa chính thức công bố ra mắt album đặc biệt mang tên "Hà Nội cờ hoa". Đây không phải lần đầu tiên chị ra mắt một album về Hà Nội, trước đó, nữ ca sĩ từng phát hành "Hà Nội 49" với 10 ca khúc thuộc dòng nhạc tiền chiến - những nhạc phẩm bất hủ, tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam.

NSND Mai Hoa thân quen và mới lạ trong "Hà Nội cờ hoa" - Ảnh 1.

NSND Mai Hoa

Với "Hà Nội cờ hoa", khán giả được thưởng thức 9 ca khúc về Hà Nội: "Hà Nội trái tim hồng" (Nguyễn Đức Toàn), "Nhớ mùa thu Hà Nội" (Trịnh Công Sơn), "Trời Hà Nội xanh" (Văn Ký), "Hà Nội và tôi" (Lê Vinh), "Hà Nội mùa thu" (Vũ Thanh), "Nhớ về Hà Nội" (Hoàng Hiệp), "Hà Nội mùa lá bay" (Hữu Xuân), "Chiều Hà Nội" (Vũ Quang Trung) và "Chị tôi" (Trọng Đài).

Trong đó, "Chị tôi" được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc từ bài thơ "Cho một ngày sinh" của nhà thơ Đoàn Thị Tảo. Tuy không có từ nào nhắc đến Hà Nội, nhưng lại là ca khúc quen thuộc trong bộ phim "Người Hà Nội" (1996). Bài hát đã vượt ra khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim và từ lâu đã trở thành một trong những giai điệu thân thuộc, gợi nhớ bóng dáng người Hà Nội.

NSND Mai Hoa thân quen và mới lạ trong "Hà Nội cờ hoa" - Ảnh 2.

Sống và gắn bó với Hà Nội hơn 30 năm, NSND Mai Hoa cho hay chị muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để hòa chung niềm vui của dân tộc. Sáu tháng trước, ý tưởng thực hiện album đã được nữ nghệ sĩ bắt tay triển khai cùng ê-kíp sản xuất gồm nhà báo Nguyễn Khiêm (biên tập), nhạc sĩ Hồng Kiên (phối khí, dàn dựng) và nhạc sĩ Duy Nghĩa (thu thanh, mix).

Đặc biệt, trong album có tới ba ca khúc được chị hát "live" đúng một lần và ê-kíp quyết định giữ lại bản thu đầu tiên mà không chỉnh sửa. Nữ nghệ sĩ kể khi thu âm, cả ca sĩ lẫn người phụ trách thu thanh hiếm khi hài lòng với bản thu đầu tiên, song trong số 9 ca khúc trong "Hà Nội cờ hoa", có 3 bài chị chỉ cần thu duy nhất 1 lần bởi ê-kíp cảm nhận chị đã hát với tinh thần, cảm xúc tốt nhất. Đó là ba ca khúc: "Nhớ về Hà Nội", "Trời Hà Nội xanh" và "Chị tôi".

NSND Mai Hoa thân quen và mới lạ trong "Hà Nội cờ hoa" - Ảnh 3.

Nổi tiếng với giọng hát trầm đặc trưng, nhưng ở "Hà Nội cờ hoa", Mai Hoa làm mới mình bằng việc hát ở âm khu cao hơn. "Có người nói Mai Hoa hát âm trầm tốt hơn, nhưng ở đĩa này tôi muốn thử thách mình bằng việc vượt qua điều đó. Tôi muốn chứng tỏ Mai Hoa không chỉ hát được nốt trầm, mà nốt cao cũng tốt" – NSND Mai Hoa bày tỏ.

NSND Mai Hoa thân quen và mới lạ trong "Hà Nội cờ hoa" - Ảnh 4.

Trả lời câu hỏi về thời gian làm liveshow riêng của mình, Mai Hoa cho hay chị may mắn được ông trời cho giọng hát, may nữa là khi thực hiện các dự án âm nhạc luôn có người hỗ trợ giúp đỡ, chị chỉ cần tập trung vào giọng hát của mình.

"Những vấn đề liên quan đến kinh tế, tôi có ê-kíp tốt, hỗ trợ rất nhiều. Không phải tôi không có điều kiện làm liveshow, nhưng có lẽ tôi cần phải có cú huých, có đòn bẩy để mình quyết tâm thực hiện điều đó" – nữ ca sĩ khẳng định.

NSND Mai Hoa thân quen và mới lạ trong "Hà Nội cờ hoa" - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Hồng Kiên,người đảm nhận phối khí cho album, đánh giá giọng hát của Mai Hoa trầm, dày và nội lực, những nốt đậu ở khoảng trầm là dấu ấn riêng của cô trong từng tác phẩm.

"Tôi chắn chắn nó sẽ là điều thú vị. Có rất nhiều dự án, album về Hà Nội nhưng tôi nghĩ lần này sẽ là điểm chạm vừa mới lạ xen lẫn sự thân quen của giọng hát Mai Hoa" – nhạc sĩ Hồng Kiên nói.

NSND Mai Hoa thân quen và mới lạ trong "Hà Nội cờ hoa" - Ảnh 6.

Chia sẻ trong buổi ra mắt album, NSND Lan Hương cho hay với chị, Mai Hoa là một người toàn tài, đóng phim hay, làm ca sĩ cũng rất tuyệt.

"Khi xem MV "Nhớ về Hà Nội", thật sự tôi chỉ biết dành 2 từ duy nhất đó là "sâu lắng". Nghe Mai Hoa hát, tôi cảm nhận thấy sự sâu lắng rõ rệt, rất xúc động" - nữ viễn viên nổi tiếng bày tỏ.

