Du lịch xanh

Đưa mùa thu Hà Nội trở thành thương hiệu du lịch - văn hóa tầm quốc tế

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc kéo dài từ tháng 9 đến 11, nhằm quảng bá mùa thu Hà Nội thành sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế.

Chiều 23-9, Vietnam Airlines phối hợp với UBND Hà Nội công bố chiến dịch "Chạm Thu Hà Nội", hành trình cảm xúc đưa công chúng đến gần hơn vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế và đậm đà bản sắc của Thủ đô trong mùa thu.

Đưa mùa thu Hà Nội trở thành thương hiệu du lịch - văn hóa tầm quốc tế- Ảnh 1.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà chia sẻ về chiến dịch "Chạm thu Hà Nội" và kỳ vọng đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn

Chiến dịch gồm nhiều hoạt động đặc sắc: giải chạy Hanoi Run for Love (28-9), lễ hội thuyền SUP trên Hồ Tây (5-10), hội chợ Thu làng nghề (6-10), hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert (10, 11-10) và 5AM Concert (11-2025). Mỗi sự kiện được xem là một "điểm chạm" để người dân, du khách cảm nhận Hà Nội vừa cổ kính vừa trẻ trung.

Đặc biệt, chương trình còn có hành trình "Bay nhẹ tới Hà Nội" (6-10), khuyến khích hành khách giảm hành lý nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải CO₂, góp phần lan tỏa thông điệp về du lịch xanh và trách nhiệm môi trường.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết chiến dịch là một phần trong chiến lược dài hạn giai đoạn 2025-2030 nhằm quảng bá Hà Nội thành điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn. "Chúng tôi mong muốn mang đến một hành trình trải nghiệm sâu sắc, nơi mỗi bước chân là một điểm chạm với văn hóa, thiên nhiên và con người Hà Nội"- ông nói.

Theo ông Hà, thu Hà Nội vốn dĩ đẹp và quyến rũ, nhưng mục tiêu lớn hơn là để du khách mang theo ký ức về mùa thu ấy trong trái tim, nhớ đến và lan tỏa vẻ đẹp Hà Nội ra thế giới. Ông nhấn mạnh: "Vietnam Airlines đồng hành cùng chính quyền, nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân Thủ đô để tạo ra sản phẩm văn hóa - du lịch vừa giữ bản sắc, vừa có sự sáng tạo, độc đáo, đủ sức trở thành thương hiệu quốc tế. Chúng tôi cam kết phát triển chiến lược ít nhất 5 năm để "Chạm Thu Hà Nội" luôn mới mẻ, hấp dẫn, khiến du khách muốn quay lại nhiều lần."

Đưa mùa thu Hà Nội trở thành thương hiệu du lịch - văn hóa tầm quốc tế- Ảnh 3.

SpaceSpeakers sẽ mang tới 5AM Concert tại Hoàng thành Thăng Long

Đồng hành cùng chiến dịch, SpaceSpeakers sẽ mang tới 5AM Concert tại Hoàng thành Thăng Long. CEO Vũ Hà Quân cho biết nhóm từng gây tiếng vang khi sản xuất âm nhạc cho chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nơi nhiều ca khúc dân gian được làm mới để gần gũi hơn với khán giả, như bản phối "Trống cơm".

"Lần này, chúng tôi muốn đưa tinh thần sáng tạo ấy đến với Hà Nội," ông nói. Theo ông Quân, các nhà sản xuất Touliver và SlimV đã khai thác chất liệu dân gian, làm mới những ca khúc quen thuộc bằng giai điệu, nhạc cụ hiện đại, để khán giả được trải nghiệm âm nhạc trong diện mạo hoàn toàn khác. Ê-kíp tính toán kỹ lưỡng để tạo nên những sản phẩm vừa đột phá, mới mẻ, vừa giữ được hồn truyền thống và chất liệu dân gian.

"Một trải nghiệm mới lạ, hiếm có nữa là khi âm nhạc vang lên từ sáng sớm. Chúng tôi tin buổi sáng mùa thu ở Hoàng thành sẽ trở thành trải nghiệm độc đáo không chỉ cho người Việt mà cả bạn bè quốc tế."

"Trong 5 năm tới, chúng tôi định hướng gắn bó nhiều hơn với âm nhạc dân tộc, đưa văn hóa Việt đến gần khán giả quốc tế"- ông nói.

Đưa mùa thu Hà Nội trở thành thương hiệu du lịch - văn hóa tầm quốc tế- Ảnh 4.
Đưa mùa thu Hà Nội trở thành thương hiệu du lịch - văn hóa tầm quốc tế- Ảnh 5.

Từ trái qua: Ông Vũ Hà Quân - CEO SpaceSpeakers - và Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại tọa đàm chiến dịch "Chạm thu Hà Nội"

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, từ cảm hứng mùa thu đặc trưng, thành phố mong muốn mỗi năm đều có chuỗi sự kiện để phục vụ người dân và vươn tầm khu vực, quốc tế. "Chủ đề "Chạm Thu Hà Nội" chuyển tải khát vọng của Hà Nội và Vietnam Airlines trong việc tạo điểm nhấn ấn tượng, để mùa thu trở thành thương hiệu, dấu ấn của Thủ đô"- ông Quyền khẳng định.

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông

Du khách thích thú với đường cờ Tổ quốc đẹp như tranh vẽ ở Pù Luông

(NLĐO)- Không chỉ có "sơn thủy hữu tình", gần đây khi tới Pù Luông (Thanh Hóa), du khách còn thích thú với đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng đẹp như tranh

Vietnam Airlines nêu lý do cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay

(NLĐO)- Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Đinh Văn Tuấn nói về việc nâng cấp độ từ "khuyến cáo hành khách" sang "cấm" sử dụng pin sạc dự phòng lithium

Chuyến bay đặc biệt đưa các nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80

(NLĐO)- Hơn 360 nữ chiến sĩ trở về TP HCM sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80).

