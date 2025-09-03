NSND Minh Vương hòa cùng khí phách dân tộc trong đêm mưa tại Bình Chánh





NSND Minh Vương biểu diễn tại Khu di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò (xã Tân Nhựt, TP HCM

Tối 2-9, tại Khu di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò (xã Tân Nhựt, TP HCM) đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong không khí trang nghiêm và xúc động. Dù mưa rơi tầm tã, hàng trăm khán giả vẫn nán lại, áo mưa ướt đẫm, để chờ đón giọng ca đặc biệt – NSND Minh Vương.

Ông là người nghệ sĩ gắn bó với cải lương hơn nửa thế kỷ qua và hai lần đoạt giải Mai Vàng do bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn.

Minh Vương – yêu thích bài vọng cổ cách mạng

Khoảnh khắc NSND Minh Vương ca bài vọng cổ "Thiêng liêng K9" (soạn giả Đăng Minh) đã được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Cả không gian như lắng lại và giọng ca trầm ấm, truyền cảm của ông vang lên giữa màn mưa trắng xóa, đưa người nghe trở về với những trang sử hào hùng của dân tộc.

Nhiều khán giả rưng rưng nước mắt khi thấy hình ảnh người nghệ sĩ 78 tuổi vẫn đứng vững trên sân khấu dã chiến, tay áo đẫm mưa nhưng từng câu ca vẫn ngân vang, mạnh mẽ và đầy nội lực.

Ông tâm sự: "Khu di tích Láng Le Bàu Cò gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược vào năm 1948 với những trận đánh lớn đi vào lịch sử. Di tích Láng Le Bàu Cò được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào năm 2003. Tôi rất vinh dự về đây biểu diễn trong ngày Tết độc lập và càng tự hào hơn khi tôi là người thích hát những bài vọng cổ viết về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước của quân dân trong hai cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại của dân tộc ta".

Khi cơn mưa nặng hạt, NSND Minh Vương được một bạn trẻ che dù để ông tiếp tục biểu diễn





Minh Vương được khán giả yêu thích

Sự cổ vũ nồng nhiệt, những tràng pháo tay vang dội trong mưa đã nói lên tất cả: tình yêu mà công chúng dành cho NSND Minh Vương bởi tài năng, nhân cách và tinh thần nghệ sĩ luôn hết lòng vì khán giả, vì Tổ quốc.

Chia sẻ sau phần biểu diễn, NSND Minh Vương xúc động nói: "Được đứng hát trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, tôi luôn thấy mình hạnh phúc và tự hào. Là một người nghệ sĩ của đất nước độc lập, tự cường, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn và lan tỏa nghệ thuật dân tộc. Tiếng ca vọng cổ không chỉ là âm nhạc, mà còn là tiếng lòng của nhân dân, là khát vọng về một Việt Nam luôn kiêu hãnh, vững vàng".

NSƯT Phượng Hằng và NSND Minh Vương

Soạn giả Đăng Minh – tác giả bài ca cổ "Thiêng liêng K9" – cũng không giấu được xúc động khi chứng kiến NSND Minh Vương thể hiện tác phẩm của mình trong đêm mưa lịch sử: "Tôi viết bài "Thiêng liêng K9" với tất cả niềm kính trọng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc. Khi nghe NSND Minh Vương ca bài này, tôi thấy từng câu chữ được nâng lên một tầm mới, vừa lắng đọng vừa hào hùng. Hình ảnh ông đứng giữa mưa mà vẫn cất giọng mạnh mẽ đã làm tôi tin rằng: cải lương vẫn có sức lay động kỳ diệu, và những giá trị thiêng liêng của dân tộc sẽ còn ngân vang mãi trong lòng khán giả".

Minh Vương sẽ hát về khu di tích Láng Le - Bàu Cò

Đêm mưa ở Láng Le – Bàu Cò đã mang lại cho những nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật niềm tự hào, vì dù trời mưa khá lớn khán giả vẫn đứng đội mưa xem. Điều này minh chứng cho sức sống bất diệt của cải lương và tấm lòng son sắt của người nghệ sĩ cống hiến tận tụy cho nhân dân.

NSƯT Phượng Hằng cũng che dù đứng hát dưới mưa phục vụ khán giả

"Trước đây khu di tích Láng Le Bàu Cò vốn là cánh đồng lau sậy mọc um tùm. Vào ngày 15-4-1948 thực dân Pháp đưa 3 nghìn quân lính cùng nhiều vũ khí hiện đại đồng loạt tấn công khu vực Láng Le Bàu Cò nhằm tiêu diệt căn cứ Vườn Thơm.

Khi đó lực lượng vũ trang cách mạng ở Láng Le - Bàu vì lực lượng nhỏ và vũ khí thô sơ tuy nhiên được sự giúp đỡ của người dân địa phương cùng với lợi thế về địa hình" – soạn giả Đăng Minh kể lại.

Khu di tích Láng Le Bàu Cò ở TP HCM có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với người dân Sài Gòn – TP HCM nói riêng và cả nước nói chung. Trước lòng căm thù thực dân Pháp, quân dân Láng Le Bàu Cò đã có cuộc chiến vang lừng lịch sử và có ý nghĩa to lớn mở đầu cho phía ta và phía địch. Sau phong trào Đồng Khởi vào năm 1960 nơi đây còn là hậu cần, bàn đạp của lực lượng vũ trang để giải phóng Long An - Sài Gòn - Gia Định.

Để tưởng nhớ sự hy sinh của đồng bào và các chiến sĩ của ta, vào năm 1988 huyện Bình Chánh (cũ) đã xây dựng công trình lịch sử tại vùng đất Láng Le Bàu Cò với diện tích rộng 1000m2.

"Đến năm 2003 di tích được Ủy Ban Nhân Dân TP HCM công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Tôi đã đặt hàng soạn giả Đăng Minh viết bài ca cổ để tôi ca về địa danh lịch sử này"- NSND Minh Vương nói.



