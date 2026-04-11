NSND Ngọc Giàu nhớ về "Những cánh chim không mỏi", ký ức về đạo diễn Đoàn Bá

NSND Ngọc Giàu và đạo diễn NSƯT Đoàn Bá

Khi nhắc đến những vai diễn để đời trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, NSND Ngọc Giàu nhớ nhất là vai Thị Lộ trong vở cải lương "Rạng ngọc Côn Sơn" của Nhà hát Trần Hữu Trang do đạo diễn Đoàn Bá dàn dựng.

"Giữa dòng chảy ký ức của sân khấu cải lương, có những hình ảnh tưởng đã lùi xa gần hai thập niên, bỗng một ngày trở lại đầy xúc động. Anh đạo diễn Đoàn Bá đã đi xa nhưng trong tim tôi vẫn luôn nhớ về anh, mang ơn anh" – NSND Ngọc Giàu xúc động nhắc.

Bà cho biết từ những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội của nữ nghệ sĩ Đoàn Mai Phương – con gái của cố đạo diễn NSƯT Đoàn Bá, câu chuyện về chương trình "Những cánh chim không mỏi" do HTV tổ chức tại Nhà hát TP đã khơi dậy trong lòng bà những lát cắt thật đẹp của đời sống nghệ thuật.

Các nghệ sĩ trên sàn tập tại Nhà hát TP chương trình "Những cánh chim không mỏi" của đạo diễn NSƯT Đoàn Bá

"Đêm diễn đó là nơi những con người đã dành trọn đời mình cho ánh đèn sân khấu được gọi tên. Đêm đó tôi và anh Minh Vương đã diễn lại một lớp trong vở "Rạng ngọc Côn Sơn", đoạn mà Nguyễn Trãi gặp cô gái bán chiếu rồi đem lòng yêu thương, nhớ nhung.

Tôi biết đêm diễn đó anh Đoàn Bá vui lắm, anh xúc động vì bên cạnh những thế hệ nghệ sĩ đã cùng anh làm nên thương hiệu Nhà hát Trần Hữu Trang, còn có nhiều học trò" – NSND Ngọc Giàu kể.

Trong ký ức của bà đó là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi vai diễn Nguyễn Thị Lộ trong vở "Rạng ngọc Côn Sơn" của tác giả Xuân Phong đã được công chúng yêu mến.

Một vai diễn – một định mệnh nghệ thuật

Ít ai quên được Nguyễn Thị Lộ của NSND Ngọc Giàu, người phụ nữ tài sắc nhưng mang số phận bi thương trong lịch sử. Vai diễn ấy được giới chuyên môn ghi nhận là một thành công nghề nghiệp của NSND Ngọc Giàu, dấu ấn nghệ thuật được "khai sinh" từ bàn tay đạo diễn của Đoàn Bá.

Chính ông là người đã tin tưởng giao vai và nhìn thấy ở NSND Ngọc Giàu khả năng hóa thân vào một nhân vật vừa mang chiều sâu lịch sử, vừa đòi hỏi sức nặng nội tâm. Bởi, trước đó ông đã từng giao bà đóng vai bà mẹ Củ Chi trong vở "Tình yêu và lời đáp".

Từ đó, Nguyễn Thị Lộ bước ra sân khấu không chỉ là một nhân vật, mà là một biểu tượng tài năng, nơi diễn viên trẻ hôm nay học hỏi được diễn xuất và cảm thức lịch sử một cách hòa quyện.

Trong hậu trường của Nhà hát TP những ngày tập dợt chương trình về NSƯT Đoàn Bá, các nghệ sĩ đã có những phút giây rất vui khi nói về vai diễn, cuộc đời nghệ sĩ

NSND Ngọc Giàu từng chia sẻ, đó là vai diễn khiến bà "sống cùng nhân vật", mỗi đêm diễn là một lần đi qua những dằn vặt, oan khuất và phẩm giá. Và cũng từ vai diễn ấy, tên tuổi bà vang dội, khẳng định vị trí trong làng cải lương. "Những cánh chim không mỏi" – nơi ký ức được gọi tên.

Tri ân không chỉ là nhớ, mà là tiếp nối

Chương trình "Những cánh chim không mỏi" do Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) tổ chức, dưới sự dàn dựng của Nguyễn Thị Minh Ngọc, được đánh giá là một đêm nghệ thuật đặc biệt. Chương trình đã giới thiệu khá đầy đủ về đạo diễn Đoàn Bá, kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ mà khán giả vẫn không rời khỏi Nhà hát.

Đạo diễn NSƯT Đoàn Bá - người thầy đáng kính của nhiều thế hệ nghệ sĩ

Đó là một không gian ký ức, nơi những con người đã cống hiến cả đời cho sân khấu được tri ân bằng chính ngôn ngữ của nghệ thuật. Hình ảnh trong hậu trường, trên sàn tập, NSND Ngọc Giàu, NSND Minh Vương, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hoa Hạ, NSND Hồng Vân, Nghệ sĩ Mai Phương, Mai Lan, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc… cùng nhiều văn nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình trở thành minh chứng cho một thế hệ nghệ sĩ "không mỏi" – những con người đi qua biến động thời cuộc, vẫn giữ trọn niềm tin với nghề.

Những "cánh chim" ấy, mỗi người một hành trình, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: sự bền bỉ với nghệ thuật. Gần 20 năm trôi qua, những bức ảnh cũ bất ngờ được chia sẻ lại, nhưng sức gợi của nó không hề cũ. Nó nhắc rằng sân khấu được tạo nên từ những đêm diễn, từ ký ức, từ sự tri ân, và từ cách những thế hệ sau nhìn về những người đi trước.

"Giá trị của nghệ thuật không nằm ở sự ồn ào nhất thời, mà ở chiều sâu của những con người đã âm thầm làm nên nó. Chúng tôi mang ơn đạo diễn Đoàn Bá" – NSND Ngọc Giàu chia sẻ.



