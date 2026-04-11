NSND Ngọc Giàu nhớ về "Những cánh chim không mỏi", ký ức về đạo diễn Đoàn Bá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Ngọc Giàu nhớ về "Những cánh chim không mỏi", ký ức về đạo diễn Đoàn Bá

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Ký ức về người đạo diễn đã cống hiến cả đời cho sân khấu, NSND Ngọc Giàu nhớ về cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa

NSND Ngọc Giàu nhớ về "Những cánh chim không mỏi", ký ức về đạo diễn Đoàn Bá - Ảnh 1.

NSND Ngọc Giàu và đạo diễn NSƯT Đoàn Bá

Khi nhắc đến những vai diễn để đời trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, NSND Ngọc Giàu nhớ nhất là vai Thị Lộ trong vở cải lương "Rạng ngọc Côn Sơn" của Nhà hát Trần Hữu Trang do đạo diễn Đoàn Bá dàn dựng.

"Giữa dòng chảy ký ức của sân khấu cải lương, có những hình ảnh tưởng đã lùi xa gần hai thập niên, bỗng một ngày trở lại đầy xúc động. Anh đạo diễn Đoàn Bá đã đi xa nhưng trong tim tôi vẫn luôn nhớ về anh, mang ơn anh" – NSND Ngọc Giàu xúc động nhắc.

Bà cho biết từ những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội của nữ nghệ sĩ Đoàn Mai Phương – con gái của cố đạo diễn NSƯT Đoàn Bá, câu chuyện về chương trình "Những cánh chim không mỏi" do HTV tổ chức tại Nhà hát TP đã khơi dậy trong lòng bà những lát cắt thật đẹp của đời sống nghệ thuật.

NSND Ngọc Giàu nhớ về "Những cánh chim không mỏi", ký ức về đạo diễn Đoàn Bá - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ trên sàn tập tại Nhà hát TP chương trình "Những cánh chim không mỏi" của đạo diễn NSƯT Đoàn Bá

"Đêm diễn đó là nơi những con người đã dành trọn đời mình cho ánh đèn sân khấu được gọi tên. Đêm đó tôi và anh Minh Vương đã diễn lại một lớp trong vở "Rạng ngọc Côn Sơn", đoạn mà Nguyễn Trãi gặp cô gái bán chiếu rồi đem lòng yêu thương, nhớ nhung. 

Tôi biết đêm diễn đó anh Đoàn Bá vui lắm, anh xúc động vì bên cạnh những thế hệ nghệ sĩ đã cùng anh làm nên thương hiệu Nhà hát Trần Hữu Trang, còn có nhiều học trò" – NSND Ngọc Giàu kể.

Trong ký ức của bà đó là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi vai diễn Nguyễn Thị Lộ trong vở "Rạng ngọc Côn Sơn" của tác giả Xuân Phong đã được công chúng yêu mến.

Một vai diễn – một định mệnh nghệ thuật

Ít ai quên được Nguyễn Thị Lộ của NSND Ngọc Giàu, người phụ nữ tài sắc nhưng mang số phận bi thương trong lịch sử. Vai diễn ấy được giới chuyên môn ghi nhận là một thành công nghề nghiệp của NSND Ngọc Giàu, dấu ấn nghệ thuật được "khai sinh" từ bàn tay đạo diễn của Đoàn Bá. 

Chính ông là người đã tin tưởng giao vai và nhìn thấy ở NSND Ngọc Giàu khả năng hóa thân vào một nhân vật vừa mang chiều sâu lịch sử, vừa đòi hỏi sức nặng nội tâm. Bởi, trước đó ông đã từng giao bà đóng vai bà mẹ Củ Chi trong vở "Tình yêu và lời đáp".

Từ đó, Nguyễn Thị Lộ bước ra sân khấu không chỉ là một nhân vật, mà là một biểu tượng tài năng, nơi diễn viên trẻ hôm nay học hỏi được diễn xuất và cảm thức lịch sử một cách hòa quyện.

NSND Ngọc Giàu nhớ về "Những cánh chim không mỏi", ký ức về đạo diễn Đoàn Bá - Ảnh 3.

Trong hậu trường của Nhà hát TP những ngày tập dợt chương trình về NSƯT Đoàn Bá, các nghệ sĩ đã có những phút giây rất vui khi nói về vai diễn, cuộc đời nghệ sĩ

NSND Ngọc Giàu từng chia sẻ, đó là vai diễn khiến bà "sống cùng nhân vật", mỗi đêm diễn là một lần đi qua những dằn vặt, oan khuất và phẩm giá. Và cũng từ vai diễn ấy, tên tuổi bà vang dội, khẳng định vị trí trong làng cải lương. "Những cánh chim không mỏi" – nơi ký ức được gọi tên.

Tri ân không chỉ là nhớ, mà là tiếp nối

Chương trình "Những cánh chim không mỏi" do Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) tổ chức, dưới sự dàn dựng của Nguyễn Thị Minh Ngọc, được đánh giá là một đêm nghệ thuật đặc biệt. Chương trình đã giới thiệu khá đầy đủ về đạo diễn Đoàn Bá, kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ mà khán giả vẫn không rời khỏi Nhà hát.

NSND Ngọc Giàu nhớ về "Những cánh chim không mỏi", ký ức về đạo diễn Đoàn Bá - Ảnh 4.

Đạo diễn NSƯT Đoàn Bá - người thầy đáng kính của nhiều thế hệ nghệ sĩ

Đó là một không gian ký ức, nơi những con người đã cống hiến cả đời cho sân khấu được tri ân bằng chính ngôn ngữ của nghệ thuật. Hình ảnh trong hậu trường, trên sàn tập, NSND Ngọc Giàu, NSND Minh Vương, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hoa Hạ, NSND Hồng Vân, Nghệ sĩ Mai Phương, Mai Lan, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc… cùng nhiều văn nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình trở thành minh chứng cho một thế hệ nghệ sĩ "không mỏi" – những con người đi qua biến động thời cuộc, vẫn giữ trọn niềm tin với nghề.

Những "cánh chim" ấy, mỗi người một hành trình, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: sự bền bỉ với nghệ thuật. Gần 20 năm trôi qua, những bức ảnh cũ bất ngờ được chia sẻ lại, nhưng sức gợi của nó không hề cũ. Nó nhắc rằng sân khấu được tạo nên từ những đêm diễn, từ ký ức, từ sự tri ân, và từ cách những thế hệ sau nhìn về những người đi trước.

"Giá trị của nghệ thuật không nằm ở sự ồn ào nhất thời, mà ở chiều sâu của những con người đã âm thầm làm nên nó. Chúng tôi mang ơn đạo diễn Đoàn Bá" – NSND Ngọc Giàu chia sẻ.


Tin liên quan

NSND Ngọc Giàu xúc động xem lại những bức ảnh xưa là cột mốc của cuộc đời.

(NLĐO) - Thanh xuân rực rỡ và dấu ấn của HCV giải Thsnh Tâm là ký ức đẹp của NSND Ngọc Giàu

NSND Ngọc Giàu nghẹn ngào nhớ về cố GS-TS Trần Văn Khê

(NLĐO) - "Tôi vẫn nghe tiếng đờn kìm của thầy Khê…", bà òa khóc khi xem phóng sự về ông trên màn ảnh nhỏ

Ngọc Giàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo