NSND Quế Trân và cú "collab" thế kỷ

"Vũ trụ" âm nhạc trong series Nghệ thuật & Chạm của NSND Quế Trân: Khi RAP, EDM và tuồng cổ cùng hội ngộ

NSND Quế Trân

Trong bối cảnh các nền tảng số và xu hướng âm nhạc hiện đại ngày càng chiếm lĩnh đời sống giải trí của giới trẻ, NSND Quế Trân gây chú ý khi công bố dự án nghệ thuật mới mang tên Nghệ thuật & Chạm. Không đơn thuần là một series biểu diễn, đây được xem là nỗ lực kết nối cải lương tuồng cổ với khán giả trẻ thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại như rap, EDM, trap và pop.

Là truyền nhân của một trong những gia tộc cải lương tuồng cổ danh tiếng nhất Việt Nam, NSND Quế Trân từ lâu được biết đến với hành trình gìn giữ và phục dựng các tác phẩm kinh điển của cố NSND Thanh Tòng như Câu thơ yên ngựa, Bức ngôn đồ Đại Việt và nhiều vở diễn nổi tiếng khác. Tuy nhiên, bên cạnh công việc bảo tồn di sản, nữ nghệ sĩ luôn trăn trở trước khoảng cách ngày càng lớn giữa nghệ thuật truyền thống và thế hệ khán giả trẻ.

Từ suy nghĩ đó, Nghệ thuật & Chạm ra đời như một thử nghiệm táo bạo nhằm tạo nên cuộc đối thoại giữa văn hóa truyền thống và đời sống hiện đại. Thay vì giữ nguyên những khuôn mẫu quen thuộc, dự án mạnh dạn kết hợp các làn điệu vọng cổ, ngũ cung, đờn ca tài tử với rap, EDM, trap và nhiều xu hướng âm nhạc đang được giới trẻ yêu thích.

Theo NSND Quế Trân, dự án được ấp ủ trong thời gian dài với mong muốn tìm ra cách tiếp cận mới cho cải lương. Nữ nghệ sĩ cho rằng nếu muốn nghệ thuật truyền thống đến gần giới trẻ, cần để chính các bạn trẻ cùng tham gia sáng tạo và kể câu chuyện theo ngôn ngữ của thế hệ mình.

"Ngoài việc phục dựng các tác phẩm của ba tôi, cố NSND Thanh Tòng, tôi luôn mong có một dự án trẻ trung hơn để tiếp cận khán giả mới. Các bạn trẻ hiểu mình đang nghe gì, thích gì và đó chính là cầu nối để đưa cải lương đến gần hơn với công chúng hôm nay"- Quế Trân chia sẻ.

Nghệ thuật & Chạm của NSND Quế Trân: Cuộc đối thoại độc đáo giữa văn hoá truyền thống và xu hướng giới trẻ

Nghệ sĩ Thanh Sơn

Một trong những điểm đặc biệt của Nghệ thuật & Chạm là cấu trúc ngắn gọn, mỗi tập chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Thời lượng được thiết kế phù hợp với thói quen thưởng thức nội dung trên nền tảng số nhưng vẫn đủ để kể trọn vẹn một câu chuyện nghệ thuật. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, chương trình còn mở ra không gian hậu trường chân thực, ghi lại quá trình luyện tập, sáng tạo và những thử thách khi nghệ sĩ truyền thống bước vào thế giới âm nhạc hiện đại.

Nghệ sĩ Chí Bảo

Khán giả sẽ lần đầu chứng kiến một NSND Quế Trân tập luyện các động tác vũ đạo hiện đại, làm quen với những tiết tấu EDM hay rap thay vì hình ảnh quen thuộc trên sân khấu cổ trang. Ngược lại, các nghệ sĩ trẻ cũng có cơ hội trải nghiệm và học hỏi những làn điệu vọng cổ, kỹ thuật biểu diễn sân khấu truyền thống dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nữ nghệ sĩ.

Rapper Tiêu Minh Phụng

Dự án quy tụ nhiều gương mặt trẻ đến từ các lĩnh vực âm nhạc và sáng tạo nội dung như ca sĩ TIA, Quân Pino, Võ Hạ Trâm, rapper Tiêu Minh Phụng, TikToker Bin Yet cùng ê-kíp sản xuất Tổng Đài Production. Đây là những nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng trong cách tiếp cận và thể hiện chất liệu dân gian.

Võ Hạ Trâm

Trong đó, ca sĩ TIA mang màu sắc hiện đại vào các bản phối trap kết hợp âm hưởng ngũ cung; Quân Pino – xuất thân từ gia đình nghệ thuật chèo miền Bắc – thử sức với những bài lý Nam Bộ; còn Võ Hạ Trâm tạo bất ngờ khi chủ động thể hiện các câu vọng cổ trong phần trình diễn của mình.

Theo Quế Trân, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là những con số lượt xem hay hiệu ứng truyền thông, mà là việc các nghệ sĩ trẻ thực sự muốn tìm hiểu và trải nghiệm cải lương.

Ca sĩ TIA Hải Châu

"Không gian của Nghệ thuật & Chạm không đặt áp lực khán giả phải yêu cải lương ngay lập tức. Tôi chỉ mong dự án có thể chạm nhẹ vào cảm xúc người xem, giúp họ hiểu hơn về ký ức văn hóa, bản sắc dân tộc và những giá trị đang được gìn giữ" - cô nói.

Series gồm 6 tập phát sóng liên tục từ ngày 5-6 đến 10-7 với các tiết mục như Chạm ngũ cung, Da trắng vỗ bì bạch, Nữ tướng quân, Thắm, Cô đào và Ấy ơi ấy à. Mỗi tập là một câu chuyện riêng, nơi âm nhạc hiện đại gặp gỡ cải lương trong những cách thể hiện mới mẻ.

NSUT Lê Trung Thảo



