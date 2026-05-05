Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026"

NSND đạo diễn Giang Mạnh Hà, Nhà giáo ưu tú Diệu Đức, NSND Mỹ Hằng

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM đã mời ba tên tuổi uy tín gồm: NSND Giang Mạnh Hà, Nhà giáo ưu tú – Thạc sĩ Diệu Đức và NSND Mỹ Hằng ngồi ghế giám khảo cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026", do Khoa Kịch hát dân tộc – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM tổ chức.

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành lập trường. Với chủ đề "Tinh hoa cải lương tỏa sáng tài năng trẻ", sân chơi này thu hút 11 thí sinh tham gia, mở ra một không gian thử nghề nghiêm túc cho lớp diễn viên kế cận.

Nghệ sĩ Tấn Đạt (Giải báo chí bình chọn Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ 2025" do HTV tổ chức) sẽ dự thi vai Lê Văn Duyệt (trich đoạn "Vương quyền").

Áp lực của "ghế nóng" và chuẩn mực nghề

Ở góc độ chuyên môn, sự hiện diện của NSND đạo diễn Giang Mạnh Hà (Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) mang theo một hệ quy chiếu khắt khe. Là đạo diễn đã dàn dựng nhiều vở diễn, ông luôn nhấn mạnh kịch bản là gốc rễ của sân khấu. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi phần thi không chỉ được nhìn bằng cảm xúc mà còn bị "soi" đến tận cấu trúc, xung đột, tư duy sáng tạo.

NSND Mỹ Hằng đại diện cho tiêu chí ca diễn chân thật trên sân khấu cải lương. Còn Nhà giáo ưu tú Diệu Đức sẽ đem đến góc nhìn sư phạm, nơi kỹ thuật thanh nhạc, phát âm, xử lý làn điệu trở thành nền tảng để thông qua những lời nhận xét sẽ nâng hiểu biết của các thí sinh trẻ tranh tài cuộc thi này.

Khi đào tạo trở thành "sàn diễn thứ hai"

Cuộc thi cải lương trong môi trường đại học không phải là sân chơi đơn thuần. Nó là một "sàn diễn thử" – nơi sinh viên đối diện với áp lực nghề nghiệp thật.

Việc quy tụ những giám khảo vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà quản lý, vừa là giảng viên cho thấy một mô hình đào tạo đang dịch chuyển: từ "dạy nghề" sang "tái tạo hệ sinh thái nghề".

Ở đó, sinh viên không chỉ học diễn, mà học cách được đánh giá, bị phản biện và tự hoàn thiện.

Diễn viên Khánh Tâm sẽ diễn dự thi vai Đông Nhựt (vở "Người cáo")

Đáng chú ý, phần lớn thí sinh lựa chọn các trích đoạn lịch sử – một hướng đi cho thấy sự chủ động tiếp cận chiều sâu của cải lương.

Thí sinh Mỹ Nhung dự thi trích đoạn "Hồn thơ Ngọc" trong vai Ngọc Hân công chúa; Tấn Đạt chọn "Vương Quyền"; Khánh Tâm với "Người Cáo"; Thành Vinh với "Trời Nam"… Đây đều là những vai diễn đòi hỏi nội lực, kỹ thuật và khả năng hóa thân vào không gian lịch sử.

Cuộc thi được tổ chức ngày 8-5 tại trường, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển của một cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu phía Nam.

Diễn viên Mỹ Nhung sẽ dự thi vai Ngọc Hân (trích đoạn "Hồn thơ ngọc").

Diễn viên Thành Vinh sẽ dự thi vai Lê Quyết (trích đoạn "Trời Nam")





Trọng trách của ba vị giám khảo

Ba giám khảo, ba hệ quy chiếu – kịch bản, dàn dựng, kỹ thuật chính là ba trụ cột mà cải lương hiện nay đang thiếu sự cân bằng. Đặt họ vào cùng một "ghế nóng" là cách để thiết lập lại thước đo nghề nghiệp ngay từ thế hệ trẻ.

Ở một tầng sâu hơn, đây còn là sự chuyển giao. Những người đã đi qua nhiều thập niên sân khấu đang trực tiếp "cầm tay chỉ việc" cho lớp kế cận. Không phải bằng giáo trình, mà bằng những nhận xét thẳng, đôi khi khắt khe, nhưng cần thiết.

Diễn viên trẻ Tấn Đạt chia sẻ niềm vui khi được đại diện lớp tham gia, đồng thời xem cuộc thi như cơ hội để kiểm chứng toàn bộ kiến thức đã học: từ ca, diễn đến vũ đạo.

Diễn viên Yến Khoa sẽ dự thi vai Diệu (trích đoạn "Thời con gái đã xa")

"Cuộc thi hứa hẹn sẽ thu hút đông bạn trẻ tham gia, và với các diễn viên trẻ, sẽ hiểu mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy của nghệ thuật dân tộc và biết cách làm cho cải lương tiếp tục sống trong đời sống hôm nay" – Thạc sĩ Trần Trọng Trí, Trưởng Ban tổ chức - nói.



