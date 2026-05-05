Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Ba nghệ sĩ: Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng tham gia ban giám khảo cuộc thi ý nghĩa dành cho giới trẻ yêu cải lương

Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026" - Ảnh 1.

NSND đạo diễn Giang Mạnh Hà, Nhà giáo ưu tú Diệu Đức, NSND Mỹ Hằng

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM đã mời ba tên tuổi uy tín gồm: NSND Giang Mạnh Hà, Nhà giáo ưu tú – Thạc sĩ Diệu Đức và NSND Mỹ Hằng ngồi ghế giám khảo cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026", do Khoa Kịch hát dân tộc – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM tổ chức.

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành lập trường. Với chủ đề "Tinh hoa cải lương tỏa sáng tài năng trẻ", sân chơi này thu hút 11 thí sinh tham gia, mở ra một không gian thử nghề nghiêm túc cho lớp diễn viên kế cận.

Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026" - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Tấn Đạt (Giải báo chí bình chọn Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ 2025" do HTV tổ chức) sẽ dự thi vai Lê Văn Duyệt (trich đoạn "Vương quyền").

Áp lực của "ghế nóng" và chuẩn mực nghề

Ở góc độ chuyên môn, sự hiện diện của NSND đạo diễn Giang Mạnh Hà (Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) mang theo một hệ quy chiếu khắt khe. Là đạo diễn đã dàn dựng nhiều vở diễn, ông luôn nhấn mạnh kịch bản là gốc rễ của sân khấu. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi phần thi không chỉ được nhìn bằng cảm xúc mà còn bị "soi" đến tận cấu trúc, xung đột, tư duy sáng tạo.

NSND Mỹ Hằng đại diện cho tiêu chí ca diễn chân thật trên sân khấu cải lương. Còn Nhà giáo ưu tú Diệu Đức sẽ đem đến góc nhìn sư phạm, nơi kỹ thuật thanh nhạc, phát âm, xử lý làn điệu trở thành nền tảng để thông qua những lời nhận xét sẽ nâng hiểu biết của các thí sinh trẻ tranh tài cuộc thi này.

Khi đào tạo trở thành "sàn diễn thứ hai"

Cuộc thi cải lương trong môi trường đại học không phải là sân chơi đơn thuần. Nó là một "sàn diễn thử" – nơi sinh viên đối diện với áp lực nghề nghiệp thật.

Việc quy tụ những giám khảo vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà quản lý, vừa là giảng viên cho thấy một mô hình đào tạo đang dịch chuyển: từ "dạy nghề" sang "tái tạo hệ sinh thái nghề".

Ở đó, sinh viên không chỉ học diễn, mà học cách được đánh giá, bị phản biện và tự hoàn thiện.

Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026" - Ảnh 3.

Diễn viên Khánh Tâm sẽ diễn dự thi vai Đông Nhựt (vở "Người cáo")

Đáng chú ý, phần lớn thí sinh lựa chọn các trích đoạn lịch sử – một hướng đi cho thấy sự chủ động tiếp cận chiều sâu của cải lương.

Thí sinh Mỹ Nhung dự thi trích đoạn "Hồn thơ Ngọc" trong vai Ngọc Hân công chúa; Tấn Đạt chọn "Vương Quyền"; Khánh Tâm với "Người Cáo"; Thành Vinh với "Trời Nam"… Đây đều là những vai diễn đòi hỏi nội lực, kỹ thuật và khả năng hóa thân vào không gian lịch sử.

Cuộc thi được tổ chức ngày 8-5 tại trường, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển của một cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu phía Nam.

Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026" - Ảnh 4.

Diễn viên Mỹ Nhung sẽ dự thi vai Ngọc Hân (trích đoạn "Hồn thơ ngọc").

Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026" - Ảnh 5.

Diễn viên Thành Vinh sẽ dự thi vai Lê Quyết (trích đoạn "Trời Nam")


Trọng trách của ba vị giám khảo

Ba giám khảo, ba hệ quy chiếu – kịch bản, dàn dựng, kỹ thuật chính là ba trụ cột mà cải lương hiện nay đang thiếu sự cân bằng. Đặt họ vào cùng một "ghế nóng" là cách để thiết lập lại thước đo nghề nghiệp ngay từ thế hệ trẻ.

Ở một tầng sâu hơn, đây còn là sự chuyển giao. Những người đã đi qua nhiều thập niên sân khấu đang trực tiếp "cầm tay chỉ việc" cho lớp kế cận. Không phải bằng giáo trình, mà bằng những nhận xét thẳng, đôi khi khắt khe, nhưng cần thiết.

Diễn viên trẻ Tấn Đạt chia sẻ niềm vui khi được đại diện lớp tham gia, đồng thời xem cuộc thi như cơ hội để kiểm chứng toàn bộ kiến thức đã học: từ ca, diễn đến vũ đạo.

Giang Mạnh Hà, Diệu Đức, Mỹ Hằng ngồi ghế nóng cuộc thi "Tài năng sinh viên cải lương năm 2026" - Ảnh 6.

Diễn viên Yến Khoa sẽ dự thi vai Diệu (trích đoạn "Thời con gái đã xa")

"Cuộc thi hứa hẹn sẽ thu hút đông bạn trẻ tham gia, và với các diễn viên trẻ, sẽ hiểu mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy của nghệ thuật dân tộc và biết cách làm cho cải lương tiếp tục sống trong đời sống hôm nay" – Thạc sĩ Trần Trọng Trí, Trưởng Ban tổ chức - nói.


Tin liên quan

Thanh Ngân, Nguyễn Văn Khởi, Mỹ Hằng hội ngộ trong vở "Cung đàn nước mắt"

Thanh Ngân, Nguyễn Văn Khởi, Mỹ Hằng hội ngộ trong vở "Cung đàn nước mắt"

(NLĐO) - Thông tin vở diễn "Cung đàn nước mắt" sẽ tái diễn với phiên bản mới do đạo diễn Lê Trung Thảo dàn dựng đã thu hút sự chú ý

Mùa phim rạp dịp lễ 30-4 và 1-5: Người thắng kẻ thua, nhưng sức hút là thật

Theo Box Office Vietnam, đến trưa 4-5, phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã đạt hơn 177 tỉ đồng

cải lương Diệu Đức Mỹ Hằng Giang Mạnh Hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo