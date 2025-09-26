NSND Thanh Ngân tái diễn "Giấc mộng đêm xuân" mừng ngày Giỗ Tổ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Thanh Ngân tái diễn "Giấc mộng đêm xuân" mừng ngày Giỗ Tổ

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Đêm hội tôn vinh nghệ thuật cải lương sẽ diễn ra tại Nhà hát Trần Hữu Trang với sự tham gia của NSND Thanh Ngân

NSND Thanh Ngân tái diễn "Giấc mộng đêm xuân" mừng ngày Giỗ Tổ- Ảnh 1.

NSND Thanh Ngân và các nghệ sĩ tham gia vở "Giấc mộng đêm xuân"

Tối 29-9 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, công chúng yêu sân khấu sẽ có dịp xem lại vở cải lương "Giấc mộng đêm xuân" (tác giả Phi Hùng, Nhị Kiều, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu), một tác phẩm sân khấu hướng đến đợt trọng điểm chào mừng kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2025, do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chỉ đạo thực hiện.

Thanh Ngân tri ân và tiếp nối truyền thống

Vở diễn này là dịp thưởng thức một tác phẩm sân khấu trữ tình, giàu tính nhân văn và mang ý nghĩa như một lễ hội tri ân, tôn vinh những thế hệ nghệ sĩ đã cống hiến cả đời cho cải lương. 

NSND Thanh Ngân sẽ hóa thân vào cô đào Xuân trong một gánh hát, được cậu chủ con nhà giàu đem lòng yêu say đắm và anh đã bị gia đình cấm cản, họ chọn gánh hát để xây dựng hạnh phúc, đấu tranh bảo vệ tình yêu của đời mình.

NSND Thanh Ngân tái diễn "Giấc mộng đêm xuân" mừng ngày Giỗ Tổ- Ảnh 2.

NSƯT Thu Vân tham gia vở "Giấc mộng đêm xuân"

"Giấc mộng đêm xuân" của tác giả Phi Hùng – Nhị Kiều được lựa chọn dàn dựng trong dịp này bởi tính chất hội tụ: vừa giàu chất thơ, vừa chan chứa tình xuân, tình người, vừa tạo không gian để các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng phô diễn tài năng. Và NSND Thanh Ngân rất lâu rồi mới trở lại sàn diễn cải lương, diễn trong nguyên vở tuồng được công chúng yêu mến. 

Trước đây, chị đã từng tham gia nhiều vở kinh điển được công chúng yêu thích như: "Tiếng trống Mê Linh", "Bên cầu dệt lụa", "Lan và Điệp"…và mỗi vở khi được tái diễn đều bán hết vé từ rất sớm, chứng tỏ sức hút của một nữ nghệ sĩ được yêu thích qua những vai chính trong các vở kinh điển. 

NSND Thanh Ngân đã từng được bạn đọc báo Người Lao Động đề cử, trao giải Mai Vàng năm 2000 với vai Trang (vở "Trà Hoa Nữ" và năm 2002 với vai Lan (vở "Lan và Điệp").

NSND Thanh Ngân tái diễn "Giấc mộng đêm xuân" mừng ngày Giỗ Tổ- Ảnh 3.

NSND Thanh Ngân tham gia vở "Giấc mộng đêm xuân"

Thanh Ngân tạo cơ hội cho diễn viên trẻ

Sự hội ngộ của tài năng là điểm nhấn của chương trình biểu diễn này khi vở "Giấc mộng đêm xuân" qui tụ sự góp mặt của những nghệ sĩ gạo cội cùng lớp kế thừa thuộc Đoàn I – Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang như: NSND Thanh Ngân, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Võ Thành Phê, NSƯT Thu Vân sẽ song hành cùng lực lượng nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết: CVVC Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Kim Luận, Nguyễn Văn Khởi, Phùng Ngọc Bảy, cùng các nghệ sĩ Võ Hoài Long, Kim Thùy, Kim Tiến và danh hài Dũng Nhí.

"Sự kết hợp ấy hứa hẹn mang đến những lớp diễn phong phú, vừa chuẩn mực vừa mới mẻ, vừa giữ đúng tinh thần cổ điển của cải lương, vừa đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả đương đại khi đến với vở "Giấc mộng đêm xuân". Chúng tôi đã tập dượt ráo riết để chào đón khán giả đến với suất diễn đặc biệt này" – NSND Thanh Ngân nói.

NSND Thanh Ngân tái diễn "Giấc mộng đêm xuân" mừng ngày Giỗ Tổ- Ảnh 4.

NSND Thanh Ngân và NS Nguyễn Văn Khởi tham gia vở "Giấc mộng đêm xuân"

Thanh Ngân hứa hẹn một đêm nghệ thuật giàu xúc cảm

Khán giả đến với vở "Giấc mộng đêm xuân" sẽ được thưởng thức đầy đủ vẻ đẹp của cải lương: từ những làn điệu ngọt ngào, mượt mà cho đến những bài bản cổ điển sâu lắng, cùng những đoạn vọng cổ ngân nga đầy cảm xúc.

Tất cả được nâng đỡ bởi sự hóa thân tinh tế của nghệ sĩ, mang lại một trải nghiệm giàu tính thẩm mỹ, gợi nhắc về sức sống bền bỉ của bộ môn nghệ thuật này qua hơn 100 năm hình thành và phát triển qua bàn tay đạo diễn của NSND Trần Ngọc Giàu.

Vở không đơn thuần là một câu chuyện tình thật đẹp, mà còn là thông điệp kêu gọi công chúng cùng chung tay giữ gìn, đồng hành với sân khấu cải lương. 

Đêm hội nghệ thuật này là minh chứng rằng cải lương vẫn còn sức sống mạnh mẽ, và hơn bao giờ hết, cần sự ủng hộ, yêu thương của khán giả để tiếp tục lan tỏa trong không khí chào mừng Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam.

"Với ý nghĩa tri ân, tôn vinh và tiếp sức, "Giấc Mộng đêm xuân" hứa hẹn sẽ là một đêm nghệ thuật đáng nhớ, góp thêm nụ xuân tươi đẹp vào hành trình phát triển của sân khấu cải lương tại TP HCM" – NSƯT Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang nói.


Tin liên quan

NSND Thanh Ngân yểm trợ kép trẻ Nguyễn Văn Khởi trong "Tiếng trống Mê Linh"

NSND Thanh Ngân yểm trợ kép trẻ Nguyễn Văn Khởi trong "Tiếng trống Mê Linh"

(NLĐO) - Sau nhiều suất diễn, vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" do đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng tại Nhà hát Trần Hữu Trang đã chiếm nhiều cảm tình của khán giả, nhất là đối với NSND Thanh Ngân, khi cô thể hiện thành công vai Trưng Trắc.

Giải Mai Vàng là động lực để NSND Thanh Ngân tái dựng các vở cải lương kinh điển

(NLĐO) – NSND Thanh Ngân nói rằng Giải Mai Vàng là giải thưởng uy tín, là động lực để cô và gia đình phấn đấu hơn nữa, tái dựng nhiều vở cải lương kinh điển nhằm phục vụ khánh giả yêu thích bộ môn nghệ thuật này.

Thanh Ngân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo