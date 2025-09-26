NSND Thanh Ngân tái diễn "Giấc mộng đêm xuân" mừng ngày Giỗ Tổ

NSND Thanh Ngân và các nghệ sĩ tham gia vở "Giấc mộng đêm xuân"

Tối 29-9 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, công chúng yêu sân khấu sẽ có dịp xem lại vở cải lương "Giấc mộng đêm xuân" (tác giả Phi Hùng, Nhị Kiều, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu), một tác phẩm sân khấu hướng đến đợt trọng điểm chào mừng kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2025, do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chỉ đạo thực hiện.

Thanh Ngân tri ân và tiếp nối truyền thống

Vở diễn này là dịp thưởng thức một tác phẩm sân khấu trữ tình, giàu tính nhân văn và mang ý nghĩa như một lễ hội tri ân, tôn vinh những thế hệ nghệ sĩ đã cống hiến cả đời cho cải lương.

NSND Thanh Ngân sẽ hóa thân vào cô đào Xuân trong một gánh hát, được cậu chủ con nhà giàu đem lòng yêu say đắm và anh đã bị gia đình cấm cản, họ chọn gánh hát để xây dựng hạnh phúc, đấu tranh bảo vệ tình yêu của đời mình.

NSƯT Thu Vân tham gia vở "Giấc mộng đêm xuân"

"Giấc mộng đêm xuân" của tác giả Phi Hùng – Nhị Kiều được lựa chọn dàn dựng trong dịp này bởi tính chất hội tụ: vừa giàu chất thơ, vừa chan chứa tình xuân, tình người, vừa tạo không gian để các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng phô diễn tài năng. Và NSND Thanh Ngân rất lâu rồi mới trở lại sàn diễn cải lương, diễn trong nguyên vở tuồng được công chúng yêu mến.

Trước đây, chị đã từng tham gia nhiều vở kinh điển được công chúng yêu thích như: "Tiếng trống Mê Linh", "Bên cầu dệt lụa", "Lan và Điệp"…và mỗi vở khi được tái diễn đều bán hết vé từ rất sớm, chứng tỏ sức hút của một nữ nghệ sĩ được yêu thích qua những vai chính trong các vở kinh điển.

NSND Thanh Ngân đã từng được bạn đọc báo Người Lao Động đề cử, trao giải Mai Vàng năm 2000 với vai Trang (vở "Trà Hoa Nữ" và năm 2002 với vai Lan (vở "Lan và Điệp").

NSND Thanh Ngân tham gia vở "Giấc mộng đêm xuân"

Thanh Ngân tạo cơ hội cho diễn viên trẻ

Sự hội ngộ của tài năng là điểm nhấn của chương trình biểu diễn này khi vở "Giấc mộng đêm xuân" qui tụ sự góp mặt của những nghệ sĩ gạo cội cùng lớp kế thừa thuộc Đoàn I – Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang như: NSND Thanh Ngân, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Võ Thành Phê, NSƯT Thu Vân sẽ song hành cùng lực lượng nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết: CVVC Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Kim Luận, Nguyễn Văn Khởi, Phùng Ngọc Bảy, cùng các nghệ sĩ Võ Hoài Long, Kim Thùy, Kim Tiến và danh hài Dũng Nhí.

"Sự kết hợp ấy hứa hẹn mang đến những lớp diễn phong phú, vừa chuẩn mực vừa mới mẻ, vừa giữ đúng tinh thần cổ điển của cải lương, vừa đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả đương đại khi đến với vở "Giấc mộng đêm xuân". Chúng tôi đã tập dượt ráo riết để chào đón khán giả đến với suất diễn đặc biệt này" – NSND Thanh Ngân nói.

NSND Thanh Ngân và NS Nguyễn Văn Khởi tham gia vở "Giấc mộng đêm xuân"

Thanh Ngân hứa hẹn một đêm nghệ thuật giàu xúc cảm

Khán giả đến với vở "Giấc mộng đêm xuân" sẽ được thưởng thức đầy đủ vẻ đẹp của cải lương: từ những làn điệu ngọt ngào, mượt mà cho đến những bài bản cổ điển sâu lắng, cùng những đoạn vọng cổ ngân nga đầy cảm xúc.

Tất cả được nâng đỡ bởi sự hóa thân tinh tế của nghệ sĩ, mang lại một trải nghiệm giàu tính thẩm mỹ, gợi nhắc về sức sống bền bỉ của bộ môn nghệ thuật này qua hơn 100 năm hình thành và phát triển qua bàn tay đạo diễn của NSND Trần Ngọc Giàu.

Vở không đơn thuần là một câu chuyện tình thật đẹp, mà còn là thông điệp kêu gọi công chúng cùng chung tay giữ gìn, đồng hành với sân khấu cải lương.

Đêm hội nghệ thuật này là minh chứng rằng cải lương vẫn còn sức sống mạnh mẽ, và hơn bao giờ hết, cần sự ủng hộ, yêu thương của khán giả để tiếp tục lan tỏa trong không khí chào mừng Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam.

"Với ý nghĩa tri ân, tôn vinh và tiếp sức, "Giấc Mộng đêm xuân" hứa hẹn sẽ là một đêm nghệ thuật đáng nhớ, góp thêm nụ xuân tươi đẹp vào hành trình phát triển của sân khấu cải lương tại TP HCM" – NSƯT Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang nói.



