Văn hóa - Văn nghệ

Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi thấy mình qua phim "Chuông vàng tỏa sáng" của hãng phim TFS

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - 20 năm cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" do HTV tổ chức đã được Hãng phim TFS đúc kết rất chân thật


Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi thấy mình qua phim "Chuông vàng tỏa sáng" của hãng phim TFS - Ảnh 1.

NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi

Tối 25-9, bộ phim "Chuông vàng tỏa sáng" đã ra mắt công chúng, thu hút sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ và công chúng cả nước. 

Ra đời từ năm 2006, cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" do Đài Truyền hình TP HCM phối hợp cùng Saigonbank tổ chức đã trở thành bệ phóng cho hàng trăm tài năng trẻ, góp phần giữ gìn và lan tỏa sức sống của nghệ thuật cải lương - vọng cổ. 

Sự kiện ra mắt phim diễn ra tại BHD Star - ầng 5, Vincom Plaza TP HCM và được phát sóng trực tiếp trên Fanpage và Tiktok Tiệm Phim.

Võ Minh Lâm xúc động nói về chiếc nôi nghệ thuật

Sau 20 năm, cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" không chỉ là sân chơi uy tín, mà còn là nơi chắp cánh cho nhiều nghệ sĩ bước lên con đường chuyên nghiệp, đồng thời khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống trong lòng công chúng.

Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi thấy mình qua phim "Chuông vàng tỏa sáng" của hãng phim TFS - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ giao lưu trong buổi chiếc ra mắt phim tài liệu "Chuông vàng tỏa sáng"

NSƯT Võ Minh Lâm đến dự và chia sẻ: "Tôi thấy mình trong đó, vì phim tài liệu "Chuông vàng tỏa sáng" được sản xuất nhằm ghi dấu chặng đường 20 năm của cuộc thi, tôn vinh những giọng ca đã đi qua, những cột mốc đã làm nên thương hiệu. Tôi đoạt giải năm 2006, khi giải còn mang tên "Ngôi sao vọng cổ truyền hình". Sau tôi còn 19 gương mặt chuông vàng vẫn đang tỏa sáng. Đó là chiếc nôi nghệ thuật, hun đúc tinh thần đam mê, sáng tạo không ngừng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xin cảm ơn HTV, cảm ơn Saigonbank và cảm ơn công chúng đã yêu mến cuộc thi".

Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi thấy mình qua phim "Chuông vàng tỏa sáng" của hãng phim TFS - Ảnh 3.

NSƯT Ngọc Đợi xem phim trong niềm hạnh phúc khi nhìn lại chính mình của ngày đầu dự thi "Chuông Vàng vọng cổ"

Bộ phim đã khắc họa hành trình nghệ thuật và gửi gắm thông điệp: "20 năm Chuông Vàng vọng cổ - nơi truyền lửa đam mê". Đây là cách HTTV - Hãng phim TFS tri ân khán giả, đồng thời lan tỏa những giá trị bền lâu của vọng cổ và cải lương Nam Bộ đến thế hệ hôm nay.

NSƯT Ngọc Đợi, Võ Minh Lâm cảm ơn HTV đã đồng hành với nghệ thuật dân tộc

Theo NSƯT Ngọc Đợi, bộ phim tài liệu "Chuông vàng tỏa sáng" tái hiện hành trình 20 năm qua của cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" với những thước phim tư liệu, hình ảnh hậu trường, ký ức xúc động từ thí sinh, nghệ sĩ, và ê-kíp gắn bó. "Bộ phim điểm lại các mùa giải đã qua, những tiết mục để đời, và câu chuyện của những gương mặt thí sinh đã trưởng thành từ cuộc thi. Và tôi cũng thấy mình trong đó, nhìn lại từng chặng đường để thấy mình đã trưởng thành. Cảm ơn HTV đã đồng hành với nghệ thuật dân tộc" – NSƯT Ngọc Đợi nói.

Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi thấy mình qua phim "Chuông vàng tỏa sáng" của hãng phim TFS - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ và thí sinh trong buổi ra mắt phim tài liệu "Chuông vàng tỏa sáng"

Không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ, bộ phim còn đặt ra câu hỏi cho hiện tại và tương lai: làm thế nào để nghệ thuật cải lương tiếp tục tỏa sáng, chạm tới khán giả trẻ trong kỷ nguyên số?

Từ đó, khẳng định "Chuông vàng vọng cổ" không chỉ là cuộc thi, mà là một hành trình nghệ thuật gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần người dân Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi thấy mình qua phim "Chuông vàng tỏa sáng" của hãng phim TFS - Ảnh 5.

Các thí sinh, nghệ sĩ và đại diện Ban văn nghệ HTV trong buổi ra mắt phim tài liệu "Chuông vàng tỏa sáng"

"Chuông vàng tỏa sáng" là một phim tài liệu, mà còn là một bản hồi tưởng trang trọng, đầy cảm xúc về hành trình gìn giữ và lan tỏa bài ca vọng cổ trong suốt 20 năm qua. Bộ phim là nhịp cầu nối giữa ký ức và hiện tại, giữa nghệ thuật truyền thống và thế hệ trẻ, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của cải lương Nam Bộ.

Sự kiện đặc biệt này còn mang ý nghĩa giao lưu với đạo diễn, nghệ sĩ, Ban tổ chức và những gương mặt từng trưởng thành từ "Chuông vàng vọng cổ".

"Hôm nay là dịp hội ngộ ấm áp giữa các thế hệ nghệ sĩ, khán giả - những người yêu cải lương, yêu nghệ thuật truyền thống thông qua cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" – đạo diễn Minh Hải nói.


