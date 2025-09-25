HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỉ phú USD

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tài sản của vợ của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã có bước tăng vọt đáng kể khi cổ phiếu VIC tăng gần 290% so với đầu năm.

Kết phiên 25-9, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục lập đỉnh mới khi tăng hơn 6%, lên 158.000 đồng/đơn vị. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng gần 290%.

Tài sản của vợ ông Phạm Nhật Vượng đạt hơn 1 tỉ USD

Đà tăng từ cổ phiếu VIC giúp giá trị tài sản của các lãnh đạo Tập đoàn Vingroup tăng mạnh, đặc biệt là vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng.

Trong đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ của tỉ phú Phạm Nhật Vượng, đồng thời là Phó chủ tịch Vingroup đã có bước tăng vọt đáng kể.

Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỉ phú USD- Ảnh 1.

Cổ phiếu VIC tăng gần 290% so với đầu năm Nguồn: Fireant

Với việc sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, bà Hương nắm giữ khối tài sản khoảng 27.000 tỉ đồng, tương đương hơn 1 tỉ USD.

Tính từ đầu năm, bà Phạm Thu Hương đã có thêm hơn 20.000 tỉ đồng.

Tương tự, Chủ tịch Vingroup cũng đã gia tăng mạnh mẽ về giá trị tài sản. Theo cập nhật từ Forbes, Chủ tịch Vingroup có thêm hơn 700 triệu USD so với hôm qua, giá trị tài sản vượt 15,4 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Vượng cũng giữ vị trí giàu nhất Việt Nam và xếp hạng 168 trên toàn thế giới.

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng "bắt tay" Thế Giới Di Động mở 2.000 trạm sạc, đổi pin xe điện

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng "bắt tay" Thế Giới Di Động mở 2.000 trạm sạc, đổi pin xe điện

(NLĐO) - Với việc hợp tác cả hai sẽ mở 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc.

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu nhượng quyền tủ đổi pin xe điện, cam kết thu nhập 31,5 triệu

(NLĐO) - Mô hình nhượng quyền tủ đổi pin được xem là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ xe điện VinFast, từ xe máy đến ô tô

Cổ phiếu VIC của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng trần

(NLĐO) – Cổ phiếu VIC tăng trần ngay trong phiên sáng giúp thị trường chứng khoán tiếp tục lập mốc cao mới.

