NSND Trịnh Thuý Mùi đánh giá cao chất lượng Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Trịnh Thuý Mùi đánh giá cao chất lượng Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025

(NLDO)- Nơi khơi nguồn cảm hứng mới cho sáng tạo sân khấu Việt Nam thông qua trại sáng tác Tam Đảo quy tụ 15 tác giả tâm huyết


NSND Trịnh Thúy Mùi đánh giá cao chất lượng Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025 - Ảnh 1.

Từ trái sang: Tác giả Phạm Văn Đằng, Ông Đỗ Quản Chung - Gíam đốc Nhà sáng tác khu vực phía Bắc, NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và NSND Lan Hương trong lễ trao 15 kịch bản của Trại cho Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT

Tối 17-10, trong không khí se lạnh và mây phủ của vùng núi Tam Đảo, trại sáng tác sân khấu năm 2025 – do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT – Nhà sáng tác khu vực phía Bắc tổ chức – đã chính thức khép lại sau hơn một tuần làm việc sôi nổi (từ ngày 10 đến 18-10). NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - đã phát biểu chúc mừng thành công của trại.

15 tác giả – 15 tác phẩm, những dòng chảy sáng tạo mới

Năm nay, trại sáng tác quy tụ 15 tác giả đến từ nhiều vùng miền, đại diện cho nhiều thế hệ và xu hướng sáng tác khác nhau của sân khấu Việt Nam đương đại. 

NSND Trịnh Thúy Mùi đánh giá cao chất lượng Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025 - Ảnh 2.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - phát biểu tại lễ bế mạc Trại sáng tác Tam Đảo 2025 tối 17-10

15 kịch bản được hoàn thành trong trại mang nhiều sắc thái đề tài: lịch sử – cách mạng, chính luận, tâm lý xã hội, đến những vấn đề đương đại về con người trong thời đại mới. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự đa dạng về phong cách mà còn phản ánh nỗ lực tìm kiếm tiếng nói riêng, đưa sân khấu gần hơn với đời sống hôm nay.

Theo đánh giá của các chuyên gia phản biện, trại năm nay có nhiều kịch bản đạt chất lượng tốt, một số tác phẩm có thể đưa vào dàn dựng trong thời gian tới. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy hoạt động sáng tác sân khấu vẫn đang duy trì được sức sống mạnh mẽ, dù đối mặt với nhiều thách thức của đời sống nghệ thuật đương đại.

NSND Trịnh Thúy Mùi: "Sân khấu vẫn là nơi chạm đến trái tim con người"

Phát biểu tại lễ bế mạc, NSND Trịnh Thúy Mùi – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam – chia sẻ: "Tôi rất vui khi hôm nay được nhìn thấy tất cả những gương mặt quen thuộc và mới mẻ cùng hội tụ trong trại sáng tác lần này. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy sân khấu của chúng ta ngày càng thu hút được nhiều cây bút mới, đồng thời khơi dậy thêm cảm hứng sáng tạo cho những tác giả đã gắn bó lâu năm.

Thay mặt Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các tác giả, mong các anh chị luôn dồi dào năng lượng sáng tạo, tiếp tục cống hiến nhiều tác phẩm có giá trị cho sân khấu nước nhà".

Bà cũng cho biết Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam, gồm 5 nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh sáng tác và quảng bá các giá trị văn hóa Phật giáo qua nghệ thuật sân khấu.

NSND Trịnh Thúy Mùi đánh giá cao chất lượng Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025 - Ảnh 5.

Tác giả Bùi Hồng Quế (con gái cố NSND Bùi Huy Hiếu - bậc thầy mỹ thuật sân khấu) - hiện công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ - đại diện các tác giả phát biểu

Tam Đảo, điểm hẹn của những giấc mơ sân khấu

Từ nhiều năm nay, Tam Đảo đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới sáng tác sân khấu. Không chỉ là nơi để các tác giả tĩnh tâm, chiêm nghiệm và viết, mà còn là không gian đối thoại nghề nghiệp, nơi các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, truyền cảm hứng và trao đổi chuyên môn.

Trong không khí ấm áp, thân tình, trại sáng tác năm nay kết thúc bằng sự đồng thuận của các tác giả: tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa sáng tạo, mang tinh thần của Tam Đảo, tinh thần trong lành, tĩnh tại và dạt dào cảm xúc trở về với sân khấu, với khán giả cả nước.

Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025 là một hoạt động nghề nghiệp thường niên và là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển sáng tác và đào tạo nguồn tác giả mới của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Thông qua các trại sáng tác, hội mong muốn tạo môi trường chuyên nghiệp, có chiều sâu lý luận và thực tiễn, giúp các tác giả có điều kiện "thai nghén" những tác phẩm phản ánh hơi thở thời đại, góp phần đưa sân khấu Việt Nam vững bước trong hành trình hội nhập và phát triển.

NSND Trịnh Thúy Mùi đánh giá cao những cây bút trẻ

Sự lan tỏa của trại sáng tác không chỉ thể hiện ở số lượng kịch bản hoàn thành mà còn ở niềm tin, cảm hứng và tinh thần học hỏi mà các tác giả mang về sau những ngày làm việc tại Tam Đảo. 

Tác giả trẻ Bùi Hồng Quế (Nhà hát Tuổi Trẻ) xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia trại sáng tác của Hội. Không khí làm việc, chia sẻ ở đây khiến tôi cảm thấy như đang được sống trong một "ngôi nhà sân khấu" đúng nghĩa – nơi mọi người cùng nhau viết, cùng nhau tranh luận và cùng nhau lớn lên. Tôi học được rất nhiều từ các nhà chuyên môn về cấu trúc kịch, cách xây dựng xung đột, nhịp điệu và đặc biệt là nghệ thuật tạo nhân vật có chiều sâu. Tôi tin rằng hành trang này sẽ giúp mình trưởng thành hơn trong nghề".

NSND Trịnh Thúy Mùi đánh giá cao chất lượng Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025 - Ảnh 8.

Thật trùng hợp lễ bế mạc Trại sáng tác Tam Đảo 2025 cũng là ngày sinh nhật của NSND Trịnh Thúy Mùi, các tác giả đã chúc mừng sinh nhật nữ nghệ sĩ là vị "thuyền trưởng" tài hoa của ngành sân khấu

"Sân khấu là nơi chạm đến trái tim con người bằng giá trị tinh thần sâu sắc nhất" - NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhấn mạnh.


Tin liên quan

Khai mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu 2025 tại Tam Đảo: Nơi hội tụ tài năng và khát vọng

Khai mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu 2025 tại Tam Đảo: Nơi hội tụ tài năng và khát vọng

(NLĐO) – Nhiều tác giả nổi tiếng đã hội ngộ tại Tam Đảo, hứa hẹn sáng tác theo đúng tinh thần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Lê Thu Hạnh, Vương Huyền Cơ, Thu Phương tham gia trại sáng tác Nha Trang

(NLĐO) - Hội Sân khấu TP HCM đã khai mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu 2025 tại Nha Trang, có nhiều tác giả nổi tiếng tham gia

Trịnh Thuý Mùi Tam Đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo