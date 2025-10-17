NSND Trịnh Thuý Mùi đánh giá cao chất lượng Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025





Từ trái sang: Tác giả Phạm Văn Đằng, Ông Đỗ Quản Chung - Gíam đốc Nhà sáng tác khu vực phía Bắc, NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và NSND Lan Hương trong lễ trao 15 kịch bản của Trại cho Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT

Tối 17-10, trong không khí se lạnh và mây phủ của vùng núi Tam Đảo, trại sáng tác sân khấu năm 2025 – do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT – Nhà sáng tác khu vực phía Bắc tổ chức – đã chính thức khép lại sau hơn một tuần làm việc sôi nổi (từ ngày 10 đến 18-10). NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - đã phát biểu chúc mừng thành công của trại.

15 tác giả – 15 tác phẩm, những dòng chảy sáng tạo mới

Năm nay, trại sáng tác quy tụ 15 tác giả đến từ nhiều vùng miền, đại diện cho nhiều thế hệ và xu hướng sáng tác khác nhau của sân khấu Việt Nam đương đại.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - phát biểu tại lễ bế mạc Trại sáng tác Tam Đảo 2025 tối 17-10



15 kịch bản được hoàn thành trong trại mang nhiều sắc thái đề tài: lịch sử – cách mạng, chính luận, tâm lý xã hội, đến những vấn đề đương đại về con người trong thời đại mới. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự đa dạng về phong cách mà còn phản ánh nỗ lực tìm kiếm tiếng nói riêng, đưa sân khấu gần hơn với đời sống hôm nay.

Theo đánh giá của các chuyên gia phản biện, trại năm nay có nhiều kịch bản đạt chất lượng tốt, một số tác phẩm có thể đưa vào dàn dựng trong thời gian tới. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy hoạt động sáng tác sân khấu vẫn đang duy trì được sức sống mạnh mẽ, dù đối mặt với nhiều thách thức của đời sống nghệ thuật đương đại.

NSND Trịnh Thúy Mùi: "Sân khấu vẫn là nơi chạm đến trái tim con người"

Phát biểu tại lễ bế mạc, NSND Trịnh Thúy Mùi – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam – chia sẻ: "Tôi rất vui khi hôm nay được nhìn thấy tất cả những gương mặt quen thuộc và mới mẻ cùng hội tụ trong trại sáng tác lần này. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy sân khấu của chúng ta ngày càng thu hút được nhiều cây bút mới, đồng thời khơi dậy thêm cảm hứng sáng tạo cho những tác giả đã gắn bó lâu năm.

Thay mặt Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các tác giả, mong các anh chị luôn dồi dào năng lượng sáng tạo, tiếp tục cống hiến nhiều tác phẩm có giá trị cho sân khấu nước nhà".

Bà cũng cho biết Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp với Hội Phật giáo Việt Nam, gồm 5 nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh sáng tác và quảng bá các giá trị văn hóa Phật giáo qua nghệ thuật sân khấu.

Tác giả Bùi Hồng Quế (con gái cố NSND Bùi Huy Hiếu - bậc thầy mỹ thuật sân khấu) - hiện công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ - đại diện các tác giả phát biểu

Tam Đảo, điểm hẹn của những giấc mơ sân khấu

Từ nhiều năm nay, Tam Đảo đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới sáng tác sân khấu. Không chỉ là nơi để các tác giả tĩnh tâm, chiêm nghiệm và viết, mà còn là không gian đối thoại nghề nghiệp, nơi các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, truyền cảm hứng và trao đổi chuyên môn.

Trong không khí ấm áp, thân tình, trại sáng tác năm nay kết thúc bằng sự đồng thuận của các tác giả: tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa sáng tạo, mang tinh thần của Tam Đảo, tinh thần trong lành, tĩnh tại và dạt dào cảm xúc trở về với sân khấu, với khán giả cả nước.

Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025 là một hoạt động nghề nghiệp thường niên và là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển sáng tác và đào tạo nguồn tác giả mới của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Thông qua các trại sáng tác, hội mong muốn tạo môi trường chuyên nghiệp, có chiều sâu lý luận và thực tiễn, giúp các tác giả có điều kiện "thai nghén" những tác phẩm phản ánh hơi thở thời đại, góp phần đưa sân khấu Việt Nam vững bước trong hành trình hội nhập và phát triển.

NSND Trịnh Thúy Mùi đánh giá cao những cây bút trẻ

Sự lan tỏa của trại sáng tác không chỉ thể hiện ở số lượng kịch bản hoàn thành mà còn ở niềm tin, cảm hứng và tinh thần học hỏi mà các tác giả mang về sau những ngày làm việc tại Tam Đảo.

Tác giả trẻ Bùi Hồng Quế (Nhà hát Tuổi Trẻ) xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia trại sáng tác của Hội. Không khí làm việc, chia sẻ ở đây khiến tôi cảm thấy như đang được sống trong một "ngôi nhà sân khấu" đúng nghĩa – nơi mọi người cùng nhau viết, cùng nhau tranh luận và cùng nhau lớn lên. Tôi học được rất nhiều từ các nhà chuyên môn về cấu trúc kịch, cách xây dựng xung đột, nhịp điệu và đặc biệt là nghệ thuật tạo nhân vật có chiều sâu. Tôi tin rằng hành trang này sẽ giúp mình trưởng thành hơn trong nghề".

Thật trùng hợp lễ bế mạc Trại sáng tác Tam Đảo 2025 cũng là ngày sinh nhật của NSND Trịnh Thúy Mùi, các tác giả đã chúc mừng sinh nhật nữ nghệ sĩ là vị "thuyền trưởng" tài hoa của ngành sân khấu

"Sân khấu là nơi chạm đến trái tim con người bằng giá trị tinh thần sâu sắc nhất" - NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhấn mạnh.



