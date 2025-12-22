NSND Tự Long tự hào mang hai sắc áo và một trái tim trọn vẹn với Tổ quốc





NSND Tự Long

Sáng 22-12, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trên trang cá nhân của mình, NSND Tự Long đã chia sẻ một dòng tâm sự giản dị nhưng chạm sâu vào cảm xúc của đông đảo công chúng: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua… Chúc mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, vô cùng tự hào và vinh dự! Là người nghệ sĩ hai lần chiến sĩ, xin được chúc mừng Thủ trưởng và những đồng chí đồng đội của tôi".

Không cầu kỳ trong ngôn từ, không phô trương hình ảnh, dòng trạng thái ấy lan tỏa như một lời chào trang nghiêm gửi tới những người lính – những con người đã và đang âm thầm gìn giữ bình yên cho đất nước. Đó cũng là lời tự sự chân thành của một nghệ sĩ mang trong mình hai sứ mệnh: người lính và người làm nghệ thuật.

Tự Long - Khi nghệ sĩ đứng trong hàng ngũ người lính

Với công chúng, NSND Tự Long là gương mặt quen thuộc của sân khấu chèo, hài kịch, truyền hình, là người nghệ sĩ tài hoa với lối diễn duyên dáng, thông minh và đậm bản sắc văn hóa dân gian. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, ông còn là một quân nhân, gắn bó nhiều năm với màu áo lính, với kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Cụm từ "người nghệ sĩ hai lần chiến sĩ" không chỉ là một cách nói giàu biểu tượng, mà là sự đúc kết cho hành trình sống và cống hiến của NSND Tự Long.

Một lần là người lính thực thụ trong môi trường quân đội; một lần là "chiến sĩ văn hóa" trên mặt trận tinh thần, nơi nghệ thuật trở thành vũ khí mềm để nuôi dưỡng lòng yêu nước, bồi đắp niềm tin, gìn giữ bản sắc và khơi dậy khát vọng sống đẹp.

NSND Tự Long và các chiến sĩ trẻ

Tự Long - Tri ân từ cội nguồn gia đình và truyền thống dân tộc

Nhân ngày truyền thống 22-12, NSND Tự Long cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc tới ông bà, cha mẹ, các bác, các cô chú, anh chị em và những người thân yêu – những con người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đó là một sự tri ân bắt nguồn từ gia đình, từ truyền thống, từ ký ức về những thế hệ đi trước đã hy sinh thầm lặng để đất nước có ngày hôm nay. Trong lời chúc gửi tới các chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ, ông bày tỏ mong ước giản dị mà thiêng liêng: luôn mạnh khỏe, vững vàng ý chí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục gìn giữ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Ở đó, có niềm tự hào và sự thấu hiểu sâu sắc về gian lao, thử thách của đời lính.

Gia đình NSND Tự Long

Tự Long với niềm vui từ Giải Mai Vàng, sự ghi nhận từ công chúng

Cùng với dòng cảm xúc tri ân ngày 22-12, NSND Tự Long cũng bày tỏ niềm vui khi được bạn đọc Báo Người Lao Động đề cử vào danh sách vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025.

Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một nghệ sĩ bền bỉ lao động nghệ thuật, luôn giữ được phong độ nghề nghiệp và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Mai Vàng, với NSND Tự Long, không chỉ là một giải thưởng, mà còn là sự đồng hành của công chúng – những người đã dõi theo ông qua từng vai diễn, từng chương trình, từng bước trưởng thành của một nghệ sĩ gắn bó máu thịt với đời sống xã hội.

NSND Tự Long luôn mang lại nhiều niềm vui cho khán giả

Trong bối cảnh đời sống nghệ thuật ngày càng đa dạng và nhiều thách thức, hình ảnh NSND Tự Long – người nghệ sĩ khoác hai sắc áo, giữ trọn vẹn trách nhiệm công dân và sứ mệnh văn hóa – trở nên đặc biệt ý nghĩa.

Dòng tâm sự sáng 22-12 của NSND Tự Long là lời chúc mừng ngày truyền thống, mà còn là một thông điệp đẹp về lòng trung thành, sự hiếu nghĩa, tinh thần vượt khó và niềm tự hào dân tộc.

Ông được công chúng nhìn thấy một nghệ sĩ không tách mình khỏi thời cuộc, không đứng ngoài những giá trị lớn lao của đất nước, mà luôn chọn cách đồng hành, sẻ chia và cống hiến – bằng cả trái tim người lính và tâm hồn người nghệ sĩ.



