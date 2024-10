NSND Việt Anh cùng Ruby Bảo An "biến hình" trong MV "Tình đầu"

Bảo An "xúc xắc xúc xẻ" ngày nào giờ đã là thiếu nữ

Ngay sau khi thông báo trở thành sinh viên trường đại học top đầu cả nước - Trường Đại học Ngoại thương, Ruby Bảo An cho ra mắt MV mới có tên "Tình đầu", chính thức đánh dấu sự trở lại trong hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là bài hát thứ 4 do chính nữ ca sĩ sáng tác.

Nguyễn Ngọc Bảo An (Ruby Bảo An) theo đuổi âm nhạc, điện ảnh ngay từ bé và đặc biệt có đam mê lớn với sáng tác. Cô bắt đầu viết nhạc vào năm 12 tuổi, lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ thần tượng như Taylor Swift và Billie Eilish.

"Tình đầu được viết năm mình học lớp 11, nhưng đến nay mình mới cho ra mắt bởi đây là thời điểm phù hợp và với mình nó là thành quả của sự kiên nhẫn. Mình mong muốn đưa đến khán giả một tác phẩm chất lượng cao và một hình ảnh em bé Xúc xắc xúc xẻ đã trưởng thành" - giọng ca nhí nổi tiếng một thời cho hay.

Không dừng lại ở lời bài hát, MV "Tình đầu" còn được đầu tư kỹ lưỡng từ việc lên ý tưởng kịch bản, chọn địa điểm, xây dựng bối cảnh, trang phục, make up… và dành nhiều thời gian để hoàn thiện. Điểm nổi bật của dự án là sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ hiện đại (AI), tạo hiệu ứng mới lạ, bắt kịp xu hướng với kỹ xảo cao mang đến hình ảnh đẹp cho khán giả.

NSND Việt Anh chia sẻ về Ruby Bảo An

Nói về việc kết hợp nghệ thuật và công nghệ hiện đại, đạo diễn Trần Minh Ngân cho biết anh muốn mang đến một điều mới mẻ, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Ruby Bảo An bằng một sản phẩm chất lượng, có phong cách mới lạ.

"Chúng tôi muốn mang đến một làn gió mới, bắt kịp xu hướng và khai thác nhiều khả năng sáng tạo hơn trong cách kể câu chuyện âm nhạc của Bảo An" - nam đạo diễn bày tỏ.

Bên cạnh đó, MV còn có sự xuất hiện của NSND Việt Anh với vai diễn phù thủy. Nhắc về Ruby Bảo An, NSND Việt Anh chia sẻ: "Tôi rất trân trọng tinh thần nỗ lực của bé Bảo An, đó là một ca sĩ tiềm năng và có khả năng sáng tác tốt. Dự án lần này tôi cũng rất thích khi có sự tham gia của đạo diễn Trần Minh Ngân, người rất mát tay và giàu sự sáng tạo. Đặc biệt, MV "Tình đầu" có sự kết hợp nghệ thuật và công nghệ hiện đại (AI) mang đến sự mới lạ và tạo nên điểm nhấn riêng cho sản phẩm của Bảo An".

Bảo An và bạn diễn

Giọng ca 2006 chia sẻ: "An có chút áp lực khi khán giả nhớ đến An với hình ảnh một em bé trong "xúc xắc xúc xẻ", "Bé chút chít" hay "Ba ơi". Nhưng An biết mình cần có sự thay đổi để đánh dấu hành trình mới, mang đến khán giả một hình ảnh mới tốt hơn".

Hiện Ruby Bảo An đang theo học ngành Quản trị kinh doanh - liên kết với trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge của Đại học Woosong (Hàn Quốc). Chương trình học chính khóa hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 4 năm đại học. Vì vậy, Bảo An thừa nhận gặp khó khăn thời gian đầu nhập học.

Nhưng giọng ca triệu view vẫn tiếp tục hoạt động song hành: học vấn và nghệ thuật vì cả hai đều là đam mê của Bảo An.