Giọng ca nhí Bảo An trong lòng nhiều khán giả luôn bé bỏng như thế này

Bảo An từng tham gia nhiều chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi như Đồ Rê Mí 2011, Gương mặt thân quen nhí 2014, Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids),…

Bảo An gây ấn tượng với "Xúc xắc xúc xẻ" - MV đầu tiên của thị trường nhạc Việt đạt 100 triệu view cách đây nhiều năm. Thậm chí, kết quả này còn vượt cả Sơn Tùng M-TP tính ở thời điểm đó.

Mới đây, Bảo An gây bất ngờ với khán giả yêu nhạc khi xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc mới cùng ca sĩ nhí Gia Khiêm. Bảo An nay đã 16 tuổi, sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào cùng hình ảnh nữ tính. Bảo An bày tỏ cô muốn thoát khỏi hình ảnh "ca sĩ nhí".



Giọng ca sinh năm 2006 này có vóc dáng cao ráo và gương mặt bầu bĩnh. Ở độ tuổi này, các ca sĩ nhí đã dần thay đổi, chuyển sang hình ảnh trưởng thành hơn để thoát khỏi mác thiếu nhi và Bảo An cũng vậy. Bày tỏ về việc ra mắt MV cùng Gia Khiêm, cô nói: "Tôi thực sự hy vọng MV này đánh dấu cột mốc mới, trưởng thành hơn không chỉ trong âm nhạc mà còn cả hình ảnh".

Bảo An xuất hiện khác lạ

Việc thoát khỏi hình ảnh ca sĩ nhí nhiều khi không hề là chuyện dễ dàng. Với sự thay đổi của Bảo An, nhiều người lo ngại khán giả sẽ không quen mắt, quen tai rồi dẫn đến công kích, như trường hợp giọng ca nhí Phương Mỹ Chi hay Xuân Mai trước đây.

Bảo An thổ lộ: "Tôi thấy may mắn vì khán giả của mình cũng lớn lên cùng mình. Thế nên, sự thay đổi - nói cách khác là vóc dáng khác biệt so với trước hay việc chuyển sang hát nhạc tình, dù chỉ là tình yêu học trò - của tôi cũng được khán giả đón nhận".

Bảo An đã là thiếu nữ 16 tuổi

Ca hát, đóng phim và làm MC, Bảo An cho biết cô theo đuổi hình tượng nghệ sĩ đa năng. Đam mê nghệ thuật từ nhỏ lại có thành tích vượt trội tại các cuộc thi hát nhưng với Bảo An, cô phải nghiêm túc với việc học tập.

Bảo An đang được nhạc sĩ Đức Trí đào tạo cả về thanh nhạc lẫn sáng tác. Cha mẹ Bảo An cho phép cô "muốn làm gì cũng được nhưng bắt buộc phải tập trung ưu tiên cho học văn hóa trước". Vì vậy, lịch diễn chỉ được sắp xếp khi cô đã hoàn thành việc học ở trường. Thường thì cô chỉ dành những ngày cuối tuần để đi diễn.

"Thực ra, tôi luôn chủ động trong cuộc sống của mình nên không có chuyện "bị đánh cắp tuổi thơ" như lời đồn. Tôi luôn sắp xếp việc học, đi chơi và làm việc theo một thời khóa biểu hợp lý. Tôi may mắn vì được cha mẹ ủng hộ" - Bảo An bày tỏ.