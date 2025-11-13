



NSND Việt Anh và đạo diễn Trần Đăng Nhân

Sáng 12-11, tại TP HCM, đại diện VTV Cần Thơ - đạo diễn Nguyễn Thường - đã có buổi làm việc và ghi hình phỏng vấn với đạo diễn Trần Đăng Nhân và NSND Việt Anh để thực hiện bộ phim tài liệu "Khi cửa mở rộng" (tác giả Ngô Hoàng Giang, đạo diễn Nguyễn Thường), nói về sự đổi mới về văn hóa của đất nước từ sau đại hội Đảng lần VI - năm 1986. Ở tập phim này nói về hành trình ra đời của vở kịch "Dư luận quần chúng", tác phẩm được xem như dấu mốc khởi đầu của Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ TP HCM (5B Võ Văn Tần) từ năm 1984.

Việt Anh, Đăng Nhân và ký ức không phai của sân khấu kịch TP HCM

Từ trái sang: NSND Việt Anh, đạo diễn Nguyễn Thường (VTV Cần Thơ) và đạo diễn, tác giả Trần Đăng Nhân

Trong không gian gặp gỡ ấm áp, cả đạo diễn Đăng Nhân và NSND Việt Anh đều không giấu được xúc động khi ôn lại những ngày đầu gian khó nhưng đầy nhiệt huyết. "Dư luận quần chúng" ra đời trong bối cảnh sân khấu thành phố đang tìm kiếm một hướng đi mới, cần những tác phẩm có khả năng chạm đến các vấn đề xã hội, phản ánh tâm tư thời cuộc và khơi dậy tiếng nói công dân.

Vở kịch "Dư luận quần chúng" một thời tạo dấu ấn khó quên

Vở kịch đã làm được điều đó – mạnh mẽ, trực diện, nhưng cũng đầy tính nhân văn. Nhờ chất liệu đời sống phong phú và lối kể hiện đại, tác phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút hơn 500 suất diễn tại TP HCM và các tỉnh phía Nam trong nhiều năm liên tiếp. Đây là con số hiếm hoi với một tác phẩm sân khấu thời điểm đó, chứng minh sức sống bền bỉ của nghệ thuật nghiêm túc và tử tế.

Nghệ sĩ Việt Anh nhớ lại khí thế làm nghề buổi khởi đầu cho sân khấu 5B

Buổi làm việc được VTV Cần Thơ ghi lại không chỉ là câu chuyện về một vở kịch, mà còn là hành trình hình thành của sân khấu 5B Võ Văn Tần – một trong những cái nôi quan trọng nhất của kịch nói TP HCM. Từ "Dư luận quần chúng", 5B được tạo dựng với khát vọng làm nghệ thuật chuyên nghiệp, dân chủ, nơi nghệ sĩ trẻ được thử sức, nơi khán giả tìm thấy những vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội qua ngôn ngữ sân khấu.

Một cảnh trong vở kịch "Dư luận quần chúng"

Đạo diễn, tác giả Trần Đăng Nhân, người gắn bó với 5B từ những ngày đầu, đã chia sẻ với ê-kíp VTV Cần Thơ về những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể nghệ sĩ. Trong khi đó, NSND Việt Anh – một trong các diễn viên trụ cột giai đoạn khai sáng nhớ lại khí thế làm nghề "không tính toán, chỉ biết cống hiến". Chính tinh thần ấy đã tạo ra một sân khấu được đông đảo khán giả yêu mến suốt bốn thập niên qua.

VTV Cần Thơ – ghi dấu những giá trị bền vững của sân khấu

Phóng sự của VTV Cần Thơ lần này mang ý nghĩa quan trọng: tái hiện một giai đoạn vàng son của sân khấu miền Nam, đồng thời nhìn lại những đóng góp đáng kể của thế hệ nghệ sĩ đã đặt nền móng cho phong cách kịch thị dân giàu tính phản biện và nhân văn.

Bộ phim là tư liệu quý cho giới nghiên cứu và người yêu sân khấu, góp phần tôn vinh những người đã không ngừng làm mới mình trong suốt thập niên 1980 – giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nghệ thuật kịch nói phía Nam.

Ông Võ Văn Kiệt (nguyên Thủ tướng chính phủ - nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM - giữa) đến xem và chúc mừng các nghệ sĩ tham gia vở "Dư luận quần chúng"

Với sự tham gia của nhiều nhân chứng sống, phóng sự hứa hẹn mang đến một góc nhìn đầy cảm xúc và sâu sắc về hành trình từ một tác phẩm ra mắt năm 1984 đến một sân khấu trở thành biểu tượng: Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ TP HCM (5B Võ Văn Tần).

Giữ lại ký ức – truyền cảm hứng cho tương lai

Khi buổi ghi hình kết thúc, đạo diễn Trần Đăng Nhân và NSND Việt Anh đều chung một suy nghĩ: Việc VTV Cần Thơ thực hiện bộ phim này là cách để thế hệ hôm nay hiểu rằng sân khấu không chỉ là nghệ thuật biểu diễn, mà còn là ký ức tập thể, là tinh thần công dân, là trái tim của đô thị văn hóa.

Ông Võ Văn Kiệt (nguyên Thủ tướng chính phủ - nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM và đạo diễn Trần Đăng Nhân năm 1984

Đạo diễn Nguyễn Thường cho biết đây là cơ hội quý để ông được lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu của các nghệ sĩ sân khấu về một thời mở cửa, đổi mới trong hoạt động văn hoá, văn nghệ.

"Dư luận quần chúng" là một vở kịch. Đó là lời nhắc về một thời sáng tạo đầy cam go nhưng rực rỡ, là cột mốc giúp sân khấu 5B được hình thành và trở thành mái nhà cho những thế hệ tiếp theo.

Bộ phim tài liệu khi lên sóng chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa dành cho những người làm nghề và khán giả yêu nghệ thuật, đồng thời mở ra đối thoại mới về di sản sân khấu TP HCM trong hành trình hướng đến tương lai.



