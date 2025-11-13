HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Việt Anh, Đăng Nhân nói về "Dư luận quần chúng", hành trình ý nghĩa của sân khấu TP HCM

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLDO) - Góc nhìn về ký ức vàng son của Nhà hát kịch 5B và những người khai mở đã được hai nghệ sĩ nhắc lại đầy cảm xúc


NSND Việt Anh, Trần Đăng Nhân nói về "Dư luận quần chúng" - Hành trình ý nghĩa của sân khấu TP HCM - Ảnh 1.

NSND Việt Anh và đạo diễn Trần Đăng Nhân

Sáng 12-11, tại TP HCM, đại diện VTV Cần Thơ - đạo diễn Nguyễn Thường - đã có buổi làm việc và ghi hình phỏng vấn với đạo diễn Trần Đăng Nhân và NSND Việt Anh để thực hiện bộ phim tài liệu "Khi cửa mở rộng" (tác giả Ngô Hoàng Giang, đạo diễn Nguyễn Thường), nói về sự đổi mới về văn hóa của đất nước từ sau đại hội Đảng lần VI - năm 1986. Ở tập phim này nói về hành trình ra đời của vở kịch "Dư luận quần chúng", tác phẩm được xem như dấu mốc khởi đầu của Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ TP HCM (5B Võ Văn Tần) từ năm 1984.

Việt Anh, Đăng Nhân và ký ức không phai của sân khấu kịch TP HCM

NSND Việt Anh, Trần Đăng Nhân nói về "Dư luận quần chúng" - Hành trình ý nghĩa của sân khấu TP HCM - Ảnh 2.

Từ trái sang: NSND Việt Anh, đạo diễn Nguyễn Thường (VTV Cần Thơ) và đạo diễn, tác giả Trần Đăng Nhân

Trong không gian gặp gỡ ấm áp, cả đạo diễn Đăng Nhân và NSND Việt Anh đều không giấu được xúc động khi ôn lại những ngày đầu gian khó nhưng đầy nhiệt huyết. "Dư luận quần chúng" ra đời trong bối cảnh sân khấu thành phố đang tìm kiếm một hướng đi mới, cần những tác phẩm có khả năng chạm đến các vấn đề xã hội, phản ánh tâm tư thời cuộc và khơi dậy tiếng nói công dân.

NSND Việt Anh, Trần Đăng Nhân nói về "Dư luận quần chúng" - Hành trình ý nghĩa của sân khấu TP HCM - Ảnh 3.

Vở kịch "Dư luận quần chúng" một thời tạo dấu ấn khó quên

Vở kịch đã làm được điều đó – mạnh mẽ, trực diện, nhưng cũng đầy tính nhân văn. Nhờ chất liệu đời sống phong phú và lối kể hiện đại, tác phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút hơn 500 suất diễn tại TP HCM và các tỉnh phía Nam trong nhiều năm liên tiếp. Đây là con số hiếm hoi với một tác phẩm sân khấu thời điểm đó, chứng minh sức sống bền bỉ của nghệ thuật nghiêm túc và tử tế.

Nghệ sĩ Việt Anh nhớ lại khí thế làm nghề buổi khởi đầu cho sân khấu 5B 

Buổi làm việc được VTV Cần Thơ ghi lại không chỉ là câu chuyện về một vở kịch, mà còn là hành trình hình thành của sân khấu 5B Võ Văn Tần – một trong những cái nôi quan trọng nhất của kịch nói TP HCM. Từ "Dư luận quần chúng", 5B được tạo dựng với khát vọng làm nghệ thuật chuyên nghiệp, dân chủ, nơi nghệ sĩ trẻ được thử sức, nơi khán giả tìm thấy những vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội qua ngôn ngữ sân khấu.

NSND Việt Anh, Trần Đăng Nhân nói về "Dư luận quần chúng" - Hành trình ý nghĩa của sân khấu TP HCM - Ảnh 4.

Một cảnh trong vở kịch "Dư luận quần chúng"

Đạo diễn, tác giả Trần Đăng Nhân, người gắn bó với 5B từ những ngày đầu, đã chia sẻ với ê-kíp VTV Cần Thơ về những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể nghệ sĩ. Trong khi đó, NSND Việt Anh – một trong các diễn viên trụ cột giai đoạn khai sáng nhớ lại khí thế làm nghề "không tính toán, chỉ biết cống hiến". Chính tinh thần ấy đã tạo ra một sân khấu được đông đảo khán giả yêu mến suốt bốn thập niên qua.

VTV Cần Thơ – ghi dấu những giá trị bền vững của sân khấu

Phóng sự của VTV Cần Thơ lần này mang ý nghĩa quan trọng: tái hiện một giai đoạn vàng son của sân khấu miền Nam, đồng thời nhìn lại những đóng góp đáng kể của thế hệ nghệ sĩ đã đặt nền móng cho phong cách kịch thị dân giàu tính phản biện và nhân văn.

Bộ phim là tư liệu quý cho giới nghiên cứu và người yêu sân khấu, góp phần tôn vinh những người đã không ngừng làm mới mình trong suốt thập niên 1980 – giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của nghệ thuật kịch nói phía Nam.

NSND Việt Anh, Trần Đăng Nhân nói về "Dư luận quần chúng" - Hành trình ý nghĩa của sân khấu TP HCM - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Kiệt (nguyên Thủ tướng chính phủ - nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM - giữa) đến xem và chúc mừng các nghệ sĩ tham gia vở "Dư luận quần chúng"

Với sự tham gia của nhiều nhân chứng sống, phóng sự hứa hẹn mang đến một góc nhìn đầy cảm xúc và sâu sắc về hành trình từ một tác phẩm ra mắt năm 1984 đến một sân khấu trở thành biểu tượng: Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ TP HCM (5B Võ Văn Tần).

Giữ lại ký ức – truyền cảm hứng cho tương lai

Khi buổi ghi hình kết thúc, đạo diễn Trần Đăng Nhân và NSND Việt Anh đều chung một suy nghĩ: Việc VTV Cần Thơ thực hiện bộ phim này là cách để thế hệ hôm nay hiểu rằng sân khấu không chỉ là nghệ thuật biểu diễn, mà còn là ký ức tập thể, là tinh thần công dân, là trái tim của đô thị văn hóa.

NSND Việt Anh, Trần Đăng Nhân nói về "Dư luận quần chúng" - Hành trình ý nghĩa của sân khấu TP HCM - Ảnh 6.

Ông Võ Văn Kiệt (nguyên Thủ tướng chính phủ - nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM và đạo diễn Trần Đăng Nhân năm 1984

Đạo diễn Nguyễn Thường cho biết đây là cơ hội quý để ông được lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu của các nghệ sĩ sân khấu về một thời mở cửa, đổi mới trong hoạt động văn hoá, văn nghệ.

"Dư luận quần chúng" là một vở kịch. Đó là lời nhắc về một thời sáng tạo đầy cam go nhưng rực rỡ, là cột mốc giúp sân khấu 5B được hình thành và trở thành mái nhà cho những thế hệ tiếp theo.

Bộ phim tài liệu khi lên sóng chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa dành cho những người làm nghề và khán giả yêu nghệ thuật, đồng thời mở ra đối thoại mới về di sản sân khấu TP HCM trong hành trình hướng đến tương lai.


Tin liên quan

NSND Việt Anh, Phi Phụng tái hợp!

NSND Việt Anh, Phi Phụng tái hợp!

(NLĐO) - NSND Việt Anh, nghệ sĩ Phi Phụng cùng nhiều diễn viên khác cùng tham gia phim điện ảnh "Có chơi có chịu" do Hoàng Anh Duy đạo diễn.

NSND Thanh Nam, NSND Việt Anh và tình bạn tuổi trung niên

(NLĐO) - NSND Thanh Nam, NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, diễn viên Đức Sơn cùng hóa thân thành nhóm bạn trung niên trong phim "Mùa hè đẹp nhất" của đạo diễn Vũ Khắc Tuận.

Trần Đăng Nhân Việt Anh ký ức ghi dấu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo