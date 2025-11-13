TP HCM: Tốc độ lún hiện nay khoảng 2-5cm mỗi năm

Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi thông tin trả lời báo chí đến cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM vào chiều 13-11.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho biết, sụt lún ở thành phố do nhiều nguyên nhân, như: nền địa chất yếu; hoạt động giao thông (tải động); công trình dân dụng, tốc độ đô thị hóa (tải tỉnh); khai thác nước ngầm.

TP HCM chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, có nơi đỉnh triều cường vượt mức lịch sử.

Nhận thức được những nguyên nhân cơ bản đó, nhằm ngăn ngừa nguy cơ sụt lún đất, thành phố đã có sự quan tâm từ rất sớm.

Năm 2010, thành phố đã triển khai dự án "Quan trắc biến dạng mặt đất khu vực TP HCM bằng kỹ thuật INSAR vi phân".

Kết quả dự án là thành phố đã lập được bản đồ phân vùng lún đất khu vực TP HCM và xây dựng 2 trạm quan trắc lâu dài về lún mặt đất tại Khu Công nghiệp Tân Tạo quận Bình Tân (cũ) và tại xã Bình Hưng huyện Bình Chánh (cũ).

Cuối năm 2019, khu vực thành phố tiếp tục có hiện tượng sụt lún bề mặt đất, khu vực bị sụt lún lớn nhất với giá trị sụt lún đo được là 31 mm.

Trong đó, diện tích vùng lún nhanh (>15 mm/năm) là 14.775 ha, diện tích vùng lún tương đối nhanh (10 – 15mm/năm) là 22.331 ha, diện tích vùng lún trung bình (5 - 10 mm/năm) là 29.560 ha.

Bên cạnh đó, theo khảo sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) mới đây cho thấy, tình trạng sụt lún nền đất ở TP HCM diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 100 cm.

Tốc độ lún hiện nay khoảng 2-5cm mỗi năm. Riêng những khu vực tập trung như các công trình thương mại, tốc độ lún khoảng 7-8cm mỗi năm. Tốc độ lún nền đất cao gấp khoảng hai lần mực nước biển dâng (khoảng 1cm mỗi năm).

"Sụt lún đất kết hợp với triều cường và mực nước biển dâng làm cho nguy cơ TP HCM ngày càng "chìm dần" và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển lâu dài của TP HCM trong bối cảnh thích nghi với biến đổi khí hậu" - Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin.

Về giải pháp ứng phó sụt lún, thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với JICA xây dựng dự thảo "Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy các giải pháp ứng phó với vấn đề sụt lún nền tại TP HCM".

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện nhiệm vụ "Mô phỏng dự báo biến dạng mặt đất khu vực TP HCM".

Khi đề tài và dự án mô phỏng được triển khai thực hiện sẽ đánh giá toàn diện và xác định được những nguyên nhân chủ yếu gây sụt lún nền tại thành phố, từ đó sẽ có giải pháp tổng thể để giảm sụt lún nền tại thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, TP HCM đang đối diện với nguy cơ sụt lún và ngập lụt trên diện rộng, đang bị xếp vào thành phố có nguy cơ thứ 2 trong nhóm 10 "Thành phố đang chìm" (Sinking City) nhanh nhất trên thế giới.

Dù diễn ra từ từ, nhưng hậu quả của sụt lún đất kết hợp với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, triều cường gia tăng sẽ gây nên những hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến hạ tầng kỹ thuật, công trình dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.