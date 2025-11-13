Ông Nguyễn Hoài Nam được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Hoài Nam

Ngày 13-11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Nguyễn Hoài Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh này. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của ông Nguyễn Hoài Nam ở nhiều vị trí khác nhau, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới, ông Nam sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm để cùng tập thể Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị tập thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh tiếp tục đoàn kết, đồng hành, xây dựng cơ quan vững mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hoài Nam cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng tập thể Thanh tra tỉnh chuyên nghiệp, bản lĩnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ông Nguyễn Lương Bình - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị được điều động, phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.